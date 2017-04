PORT-LOUIS : ABC Banking Corporation achète la Plantation House

ABC Banking Corporation a officiellement annoncé ce matin avoir fait l'acquisition de la Plantation House, juxtaposée à son siège social, sur la Place d'Armes, ainsi que de l’ex-bâtiment Merven, rue Royale, à Port-Louis. La direction de la banque indique avoir conclu, le 31 mars dernier, un accord d'achat à cet effet avec la Sugar Association Building Ltd (SABL). L'acquisition de ceux emplacements, précise-t-on, s'inscrit dans une stratégie de développement de l’institution bancaire axée sur la transformation de Maurice comme centre financier international et comme plateforme par les investisseurs désirant pénétrer le marché africain tout en maintenant la connexion avec l’Europe et l’Asie.

« En deux ans, l’augmentation conséquente de nos activités et de notre personnel a fait que nous sommes arrivés à la pleine capacité de nos locaux à la Weal House. Pour pouvoir maintenir la croissance de nos activités, nous avons besoin de plus d’espace pour nos clients comme pour les “back-office operators” et le Private banking business. C’est dans cette perspective que nous avons décidé d’acheter ces bâtiments. Cet achat nous fait d’autant plus plaisir que la Plantation House et l’ex-Merven Building, aussi connu comme la maison coloniale Merven, font partie de l’histoire de la capitale, mais aussi de Maurice pour avoir été un centre décisionnel important du secteur privé », déclare le professeur Donald Ah Chuen, managing director d’ABC Banking Corporation, dans un communiqué de presse.

La Plantation House et l'ex-bâtiment Merven, précise-t-on, ont abrité d’importantes institutions du secteur privé, dont le Joint Economic Council, la Chambre d’agriculture, la Chambre de Commerce et d’Industrie ou encore la Mauritius Sugar Producers’ Association et le Mauritius Sugar Syndicate. Construite il y a plus de 150 ans, la maison historique était la propriété de la famille Merven jusqu’à son rachat par la SABL.

« Pour ABC Banking, la Plantation House possède plusieurs avantages, notamment son accessibilité pour sa clientèle et la synergie qu’elle permettra avec les bureaux existants de la banque à la Weal House. Elle permettra aussi à l'institution financière de garder toutes ses activités en plein centre de Port-Louis », indiquent les milieux concernés. Afin de préserver le cachet historique des bâtiments, la banque se lancera bientôt dans des travaux de rénovation et d’aménagement pour leur embellissement. « Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire de cette partie de la Place d’Armes et de la rue Royale », a annoncé le Pr Donald Ah-Chuen.

Rappelons qu'ABC Banking Corporation a démarré ses activités en décembre 2010 et qu'elle offre aujourd’hui tout un éventail de produits aux particuliers et aux entreprises. Ces trois dernières années, la banque a quintuplé le total de ses actifs qu’elle possédait au début de ses opérations. Cotée depuis janvier 2016 sur le Development and Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice, la banque a été primée à deux reprises par Euromoney comme étant la « Best Private Bank in Mauritius » dans la catégorie des services offshore. Elle a également remporté le titre de « Best Bank for International Banking Services Mauritius 2015 » décerné par la Global Banking & Finance Review et a reçu des distinctions de la revue Capital Finance International et du Global Brands Magazine.