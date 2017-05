À PORT-LOUIS - AUX DÉLICES DES FRUITS : L’enseigne fruitée de la capitale

Non loin du Jardin de la Compagnie, à proximité de Courts, l’enseigne Aux délices des fruits est une invite à déguster des jus de fruits, à se régaler de confits et de fruits saisonniers. La particularité de ce lieu est qu’il ne se désemplit pas, surtout en ce changement de saison.

La clientèle abonde, comme happée par le décor qui met les sens en éveil. Ou est-ce le coulis de tamarin relevé par enn ti disel pima, voire les divers fruits confits qui se révèlent une merveille en bouche ? Une saveur, une fraîcheur qui, comme en été ou en hiver, on peut se délecter Aux délices des fruits, un petit business aux abords du Jardin de la Compagnie.

À la tête de ce commerce, Shyam Seerutton, un homme humble qui a toujours un hochement de tête en signe de bonjour et cet empressement d’accueillir chaque client comme s’il était unique. Shyam Seerutton a pratiqué plusieurs boulots, dont celui de maçon et se souvient encore de ces 125 poches de ciment qu’il soulevait. Mizer letan lontan, il en connaît tout un rayon. Pour faire bouillir la marmite et nourrir sa famille, il a préféré se taire et travailler en se disant que chaque jour sonnerait comme un renouveau.

Au chômage comme maçon — car la compagnie pour laquelle il travaillait n’était plus rentable et avait fini par mettre la clé sous le paillasson —, Shyam s’est alors retrouvé par pur hasard dans le commerce de son beau-père ; la vente de fruits. De là est née l’idée d’ouvrir des années après son propre business, situé non loin de Winner’s à Port-Louis. Shyam pose son étal de fruits sur le trottoir, avant de s’acheter un van pour une plus large distribution et pour un service plus hygiénique.

Sacrifice

Le commerce fonctionne quand Vishal l’aîné se voit contraint de quitter l’école à l’âge de 15 ans pour aider son père. « Ma mère voyait que les recettes ramenées par mon père ne reflétaient pas ses dures journées de labeur. Il bossait dur et ne contrôlait pas la caisse. C’est pendant des vacances scolaires lorsque j’aidais mon père dans son entreprise qu’on a décidé que je l’épaulerai. Depuis, le commerce fonctionne uniquement par le biais familial, avec mes frères, ma belle-sœur. Je me souviens encore de cette sacoche attachée à ma ceinture dans laquelle je gardais précieusement les recettes de la journée », lâche Vishal le visage épanoui pour avoir consenti à autant de sacrifices.

Sa fierté est de voir que toute la famille peut profiter à l’heure actuelle du succès. « Mes frères Nitish, Pravesh et Naresh m’ont rejoint dans cette belle aventure », relate-t-il. En janvier de l’année prochaine, cela fera exactement cinq ans depuis que Shyam & Sons ont pignon sur rue à Brown Séquard, Port-Louis. « On avait appelé le lieu Restaurant des fruits mais la Tourism Authority nous a fait payer une amende nous disant qu’on ne pouvait considérer notre commerce comme un restaurant. Un parent qui est en France nous a alors proposé Aux délices des fruits et depuis le succès n’a fait qu’affluer. »

L’entente qui règne entre les frères et les petits compliments qu’ils se lancent tout en demandant à Vishal leur aîné d’être leur porte-parole fait sourire. « Le succès dépend de l’esprit d’équipe de toute la famille », laisse entendre Vishal qui met aussi l’accent sur les sacrifices consentis.

Son quotidien démarre dès 6 heures du matin. « Le samedi, je fais le plein de fruits lors de la vente à l’encan, puis je me consacre à ma famille. Lundi, dès 6 heures, on a chacun notre mission : éplucher les fruits, les couper, les confire. Et de 10 heures à 15 heures, on se consacre à la vente », indique Vishal. La consigne est de ne pas attendre après 14 heures pour un petit encas, car tous les fruits s’arrachent.

Chouchou confit

Et, quid de savoir qui a le plus de succès lors de la vente. « Difisil pou explike, sakenn ena so lame. Li parey kouma kwi enn manze ». Vishal explique que souvent le client aime bien être servi par lui, par ses frères ou par son père. « Ena pa koze, mo fini kone ki kantite tamarin, disel pima et ki kalite frwi bizin mete », ajoute-t-il.

D’autres clients désignent eux les bocaux dans lesquels nagent des samcots (patates chinoises), des ananas et demanderont un « mix fruits ou sachet trois fruits pour Rs 10, des fruits confits, spécialités mauriciennes. Ena kontan salad frwi. » Tout reste dans le registre de la saveur et dans le choix de préférence du client. Certains opteront pour le Pamplemousses, et un autre pour le chouchou qui se déguste comme un fruit. À Shyam le père d’intervenir : « Sousou… fode konn prepar li, me sousou konfi donn enn gou konparab a enn frwi konfi. Enn pake dimounn kontan sa ».

Sur son étal, disposés dans des bocaux d’eau, de sel et de piment, les fruits confits ont une saveur aigre-douce et piquante. En déclinaison une palette des plus variée de la mangue, à l’ananas en passant par le melon d’eau, le fruit de Cythère, le kiwi, le pamplemousse, le concombre, l’orange. Des fruits qui se consomment de manières différentes selon le client ; aigre, doux, ou accompagnés d’un coulis de tamarin. On peut même commander cinq variétés de fruits et, avec une modeste somme de Rs 10, le client en ressort gagnant. « La vie de mon père Shyam a été parsemée d’embûches, mais même en n’ayant pas grand-chose, il a su se relever. Pour lui, Rs 10, cela fait une différence dans la vie de ceux qui sont dans le besoin et comme fruit égal santé, chaque Mauricien peut se faire plaisir », confie Vishal Seerutton, heureux que l’enseigne de sa famille soit devenue une référence.

Aux délices des fruits, point besoin de héler le passant d’un cri strident : « Zoli frwi, frwi konfi », ici vu l’emplacement stratégique, la clientèle abonde et il faut même faire la queue et parfois être rusé en étant les premiers dans les rangs pour s’octroyer les plus belles tranches juteuses. Comme un enfant pris en flagrant… délice, le clan familial de Shyam & Sons se dit prêt à relever d’autres défis.