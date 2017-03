PORT-LOUIS—BÉBÉ ABANDONNÉ: La mère arrêtée

Alia Acbar, âgé de 26 ans et habitant Vacoas, soupçonnée d’avoir abandonné le bébé de deux mois, retrouvé mercredi dans la mosquée de Noor-E-Islam, a été arrêtée hier après-midi par la CID Nord. Elle a avoué avoir transporté le nourrisson dans une voiture et, une fois arrivée sur place, de l’avoir mis dans un sac avant de le déposer à cet endroit et de repartir. La suspecte a été libérée et autorisée à rentrer chez elle car elle venait d’accoucher. Elle sera traduite aujourd’hui devant la Bail and Remand Court (BRC) sous une charge provisoire de “abandoning child”.

Après avoir visionné les enregistrements des caméras de surveillance installées en face de l’entrée de la mosquée à Camp-Yoloff, où le bébé de sexe masculin a été abandonné, les enquêteurs ont remonté jusqu’à la propriétaire d’une voiture à Vacoas, qui serait le véhicule dans lequel serait descendue une femme qui aurait été aperçue sur des images de caméras de surveillance. Interrogée, la propriétaire de la voiture a révélé que ladite femme n’est autre que sa fille de 26 ans, employée dans une compagnie à Vacoas, qui aurait conduit sa voiture ce jour-là. Confrontée aux images des caméras, la jeune femme a nié être venue déposer le bébé à cet endroit, avançant qu'elle n’est ni mariée ni mère, mais a soutenu s’être rendue à la mosquée « pour y dire des prières ». Des prélèvements d’ADN ont été effectués sur la jeune femme. L’enquête est supervisée par le surintendant de police Shyam Bansoodeb.

RELATIONS SEXUELLES AVEC MINEURE: Un jeune d’une vingtaine d’années recherché

Un Quatrebornais d’une vingtaine d’années est soupçonné d’avoir abusé sexuellement d'une adolescente de 14 ans dans une maison abandonnée dans le Sud mardi. Il est activement recherché par la police. Dans une déposition consignée au poste de police de Rose-Belle mercredi en présence de sa mère, la jeune fille a déclaré qu’elle avait fait connaissance du Quatrebornais deux semaines auparavant après une conversation sur Facebook. Le suspect lui aurait ensuite demandé de lui fournir des détails sur sa situation familiale et personnelle, « histoire de mieux se connaître ». L’adolescente aurait alors obéi aux ordres sans aucune arrière-pensée.

Le jeune homme n’aurait pas tardé à prouver à la jeune fille qu’il était disposé à venir la rejoindre là où elle se trouve. C'est ainsi qu'il a débarqué mercredi très tôt dans la localité de la jeune fille. « Mo ti pe al dan vilaz Rose-Belle letan garson-la finn krwaz ar mwa. Linn antrenn mwa dan enn lakaz abandone e finn abiz mwa », a expliqué la jeune fille. Elle a été examinée jeudi par le médecin légiste Sudesh Kumar Gungadin. L’enquête est menée par l’inspecteur Jayprakash.