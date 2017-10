PORT-LOUIS—DEBONAIRS PIZZA: Un espace culturel dédié aux artistes mauriciens

Amener l’art vers le public. Tel est l’objectif d’une initiative conjointe Debonairs Pizza et My Communication 86. Depuis le mois dernier, la succursale de la rue la Reine à Port-Louis accueille des expositions des artistes mauriciens gratuitement. Le but étant de les faire connaître et de promouvoir l’art. « Creatively Amazing » est le thème choisi pour les expositions, comme pour reprendre le slogan du restaurant.

« Casser le système. » C’est avec cette idée en tête que David Lee, Marketing Manager de Debonairs, réfléchissait à la manière dont la chaîne de fast-food, spécialisée dans la pizza, pouvait s’associer à la promotion de l’art. Sa rencontre avec Neha Rambrichh de My Communication 86 allait accélérer les choses. L’idée de convertir l’une de ses salles en un espace culturel a vite été adoptée et en cette dernière semaine de septembre, le lieu accueille déjà sa deuxième exposition.

David Lee explique vouloir donner la chance aux artistes de se faire connaître et en même temps, sensibiliser les Mauriciens sur l’importance de l’art. « Généralement, les artistes exposent leurs tableaux dans une galerie. Mais les galeries ne sont pas accessibles à tous. Ici, la salle est mise à leur disposition gratuitement. De même, le public n’a pas nécessairement l’habitude d’aller vers les galeries pour voir les expositions. Ici, nous amenons les œuvres vers eux. »

Il a fallu à Neha Rambrichh un gros travail auprès du ministère des Arts et de la Culture pour établir le contact avec les artistes intéressés. « Notre premier événement était consacré aux étudiants. Ce mois-ci, nous accueillons six artistes, soit quatre peintres, un photographe et un sculpteur. Tous ceux que nous avons contactés sont heureux de pouvoir venir exposer leurs œuvres. Je précise toutefois que nous ne faisons pas de vente. S’il y a quelqu’un qui est intéressé par un tableau, il doit s’adresser directement à l’artiste », précise Neha Rambrichh.

L’espace se veut être une plateforme pour les artistes mauriciens. Dans un premier temps, ce sont des expositions qui sont privilégiées. L’équipe travaille sur des projets touchant toutes les formes d’art. Neha Rambrichh souligne que l’initiative est de valoriser le travail des artistes, en donnant l’opportunité au public de les apprécier à leur juste valeur. « En venant ici, les artistes peuvent interagir avec un public déjà présent. C’est aussi l’occasion de se faire connaître. Parmi les artistes que nous accueillons ici, certains n’ont jamais eu l’occasion de participer à des expositions. D’autres ont sombré un peu dans l’oubli. C’est le cas de Stewart Lai Cheong. J’ai eu ses coordonnées dans l’annuaire de ministère, mais lorsque j’ai appelé, j’ai appris qu’il était déjà décédé. Mais son épouse a accepté d’exposer ses œuvres pour lui rendre hommage. »

Parmi ceux qu’on retrouve également dans l’actuelle exposition qui dure jusqu’au samedi 30 septembre, il y a Guylaine Martinez, Ashley Juggoo, Riaz Auladin, Brahms Mahadea et Maneesh Tulboo. Comme pour rester dans le thème des lieux, il n’est pas exclu qu’une exposition sur la pizza soit organisée bientôt.

FERNEY—28 ET 29 OCTOBRE: 3e édition du Dombeya Festival

Cette année, le Dombeya Festival quitte Mahébourg pour s’installer dans la Vallée de Ferney. C’est en pleine nature, au restaurant la Falaise Rouge, que les artistes programmés auront l’occasion de se produire. Pour le public, un site de camping dans le jardin a été aménagé pour les deux jours du festival. Deux line-up, à savoir Lokal Superstars et South Connection, sont prévus les 28 et 29 octobre.

Pour cette troisième édition, les organisateurs veulent garder la surprise jusqu’au bout et n’ont pas dévoilé les noms des participants. Mais on promet que la “vibe” sera au rendez-vous, avec plusieurs styles programmés, allant de la world music au rap en passant par le reggae et l’électro sagai, entre autres. Comme chaque année, Dombeya réserve également un plateau pour les artistes du Sud. Le but du festival, rappelons-le, est non seulement de proposer une animation musicale, mais d’inviter les Mauriciens à découvrir la région sud du pays.

Ainsi, des dispositions ont été prises pour que ceux qui se déplacent puissent passer le week-end dans un hébergement de la localité. Cette année, les partenaires sont Lakaz Mama à Pointe-d’Esny, Coco Villa à Mahébourg, et Titli Guest House à Rivière-des-Créoles. Ceux qui préfèrent le camping pourront dresser leurs tentes dans le jardin de la Vallée de Ferney. Des points de restauration seront également aménagés sur le site du festival.

Le concert commence à 18 heures le samedi 28 octobre et à midi le dimanche 29 octobre. Les billets sont à Rs 700 par jour ou Rs 1 200 pour les deux jours. Le “camping pass” est à Rs 1 200. Les billets sont en vente sur monticket.mu. Des navettes seront mises à la disposition des campeurs pour se rendre sur le site des concerts. Des pick-up seront également disponibles pour ceux qui ne restent pas sur les lieux, à partir du parking de Ferney, à dix minutes du site du festival.

Plus d’informations disponibles sur monticket.mu.