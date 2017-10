PORT-LOUIS—DÉCONGESTION ROUTIÈRE: Une jonction à l’entrée du Caudan à Rs 321 M

Le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, a effectué aujourd’hui une site visit dans le cadre de la construction d’une jonction à niveau séparé sur l’autoroute M1, à l’entrée du Caudan Waterfront. Cette mesure, dit-il, permettra de fluidifier le trafic dans la capitale, notamment à la Place d’Armes.

« C’est un projet très ambitieux et très complexe », soutient Nando Bodha. « Il vient s’engranger sur un projet qui existe déjà car nous avons déjà un alignement d’autoroute. Mais c’est encore plus compliqué parce que le Metro Express passera juste à côté. Il y a un moment où il n’y aura que le buffer entre le Metro Express et cette entrée dans la capitale. Parallèlement, un urban terminal sera construit à proximité ».

Le ministre ajoute que ce projet vise à décongestionner le trafic à la Place d’Armes. « Il y a des voitures qui viennent de sept directions et il semble qu’elles soient dans un entonnoir. La décongestion routière se fera alors à deux niveaux, venant du Sud et du Nord ». Le trafic, précise-t-il, sera « irrigué » à partir de là.

Par ailleurs, Nando Bodha souligne que la décongestion à Decaen et à la Place d’Armes ne prendra effet qu’avec le projet de Ring Road Phase II, c’est-à-dire le tunnel.

Anil Puchooa, Divisional Manager à la Road Development Authority (RDA), indique que le projet vise à créer un deuxième accès pour les véhicules venant du sud de l’île. Le projet comprend cinq éléments clés :

1) Un fly-over sera construit au niveau de Deschartes qui reliera l’autoroute et la rue Lord Kitchener, créant ainsi un accès direct pour les automobilistes.

2) La Place d’Armes sera réaménagée pour permettre une meilleure fluidité.

3) Une troisième voie sera aménagée la entre Place d’Armes et Caudan afin d’augmenter la capacité de la route.

4) Le plan du trafic à Port-Louis sera revu.

5) Un Intelligent Transport System, qui permettra de contrôler plusieurs jonctions à partir d’une salle de contrôle, sera introduit.

« Les travaux ont déjà débuté et nous espérons compléter le projet l’année prochaine. Nous avons procédé à la soil test investigation », affirme le technicien. Et d’ajouter que le coût de ce projet s’élève à Rs 321 millions, excluant la TVA.

Pour sa part, Saeed Jeewon, directeur à la Traffic Management and Road Safety Unit, ajoute que la Place d’Armes voit passer 4 000 à 5 000 véhicules au quotidien. Il explique que l’entrée à la Place d’Armes sera supprimée à l’achèvement du projet et que les véhicules atterriront à la rue Lord Kitchener. Le nombre de véhicules diminuera considérablement avec l’avènement du Metro Express, soutient-il. « Port-Louis connaîtra définitivement une décongestion routière ».

Didier Adam, directeur général de General Construction, indique que sa compagnie travaille en collaboration avec TransInvest Mauritius sur ce projet. « Pour le moment, nous sommes en phase de complétion du design. Les travaux devront débuter à la mi-novembre et dureront douze mois. Nous appelons à la tolérance et patience des automobilistes au cours du projet », dit-il. La main-d’œuvre sera entièrement mauricienne.

Nando Bodha souligne qu’un consultant sud-coréen sera bientôt à Maurice pour les besoins du « traffic modeling ». Une Traffic Modeling Unit sera mise sur pied et comprendra des consultants, des représentants de la TMRSU, de la RDA, de la force policière, de la NTA et du Mauritius Research Council.

Metro Express: L'étape des tests géotechniques

Un représentant de la compagnie indienne Larsen & Toubro, G. Vinod (Project Director), aussi présent à cet événement, a précisé que le projet de Metro Express a déjà commencé et que tout se déroule dans les meilleures conditions. « Nous sommes en phase initiale de l’investigation géotechnique et nous avons également commencé à travailler sur le design. Tout se déroule dans les meilleures conditions et selon nos plans », dit-il.

Les investigations géotechniques se font à proximité du dépôt de Richelieu et les ingénieurs ont déjà couvert environ 25 km. Ils projettent de venir dans la capitale dans un proche avenir et ensuite d’aller à Rose-Hill. Les investigations géotechniques devront prendre fin d’ici décembre.

En ce qui concerne les glissements de terrain dans la région de La Butte, le représentant de Larsen & Toubro avance que les ingénieurs sont en possession des données et qu’ils effectueront des « soil tests ». Les résultats leur permettront de déterminer les endroits qui ne sont pas stables, ainsi que les mesures préventives à envisager.

G. Vinod précise toutefois que les travaux n’ont pas débuté encore car les travailleurs sont toujours en train de nettoyer les endroits prévus pour la construction. « Les activités principales entourant la construction devront débuter en janvier prochain parce qu’il nous faut au moins trois ou quatre mois pour préparer le design. Ensuite, il doit être approuvé et certifié ». Les premiers travaux, dit-il, débuteront à plusieurs endroits en même temps.