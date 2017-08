PORT-LOUIS : Elle invente un kidnapping pour soutirer de l'argent à son père

Une habitante de Bonne-Terre, Vacoas, âgée de 26 ans, avait bien planifié son coup pour soutirer Rs 100 000 à son père. Grâce à cet argent, elle voulait faire sa vie avec son petit ami de 23 ans. Cependant, ayant découvert le pot aux roses, la police a appréhendé les amoureux, qui étaient attendus en justice aujourd’hui pour leur inculpation provisoire.

Les faits se sont déroulés cette semaine à Port-Louis lors d'une sortie familiale. La jeune femme, accompagnée de sa sœur cadette et de son père pour faire du shopping dans la capitale, marchait rue Pope Hennessy lorsqu’une voiture grise s'est arrêtée à sa hauteur avant qu’un individu ne « force » cette habitante de Bonne-Terre à monter. Le véhicule a par la suite démarré en trombe en prenant la direction du Champ de Mars. Cependant, la sœur cadette a pu noter sa plaque d'immatriculation et est parvenue à faire une description de l'engin. Peu de temps après, elle a reçu un appel téléphonique d'un dénommé Tarik, qui a affirmé avoir kidnappé sa sœur, réclamant une rançon de Rs 100 000. Le père s'est rué au poste de police de la région pour porter plainte. Le dossier a été remis au CCID, qui a travaillé en collaboration avec la CID de Port-Louis.

En visionnant les caméras de surveillance de la rue Pope Hennessy, la police a eu des doutes sur la véracité de l’enlèvement. Les enquêteurs ont alors pisté le propriétaire de la voiture et ont fait jeudi une descente chez lui, à Quatre-Bornes. Lors d'un interrogatoire serré, il a déclaré avoir loué son véhicule à un habitant de Vacoas, qui n'est nul autre que le petit ami de la « victime ». Interrogé à son tour, ce dernier a avoué son forfait, mais avance que c'est la jeune femme qui a monté ce plan pour soutirer de l'argent à son père. Finalement, la police a intercepté l'habitante de Bonne-Terre jeudi soir alors qu'elle se trouvait près de la porte principale des Casernes centrales. Elle est également passée aux aveux. Tous deux ont passé la nuit en détention et devront répondre de leur acte devant la justice.



RÉCLAMATIONS : Un receveur de Triolet Bus Service débouté

Vijay Kumar Ballgobin, ancien receveur du Triolet Bus Service qui réclamait des dommages de Rs 414 266 à la compagnie pour l’avoir injustement licencié, a perdu son procès. Employé depuis 2004, il avait été appelé en mars 2012 à se présenter devant un comité disciplinaire, qui avait décidé de son licenciement.

Triolet Bus Service lui reprochait de n’avoir pas émis de tickets à six passagers après qu’ils eurent payé pour le trajet. D’où son licenciement décidé par un comité disciplinaire. Vijay Kumar Ballgobin, ancien receveur pour cette compagnie de transport, a toutefois logé des poursuites contre son ancien employeur pour licenciement abusif. S’expliquant en cour, il a soutenu n’avoir pu émettre de tickets aux passagers. Raison évoquée : « Il y avait un problème avec la machine ».

L’ancien receveur a déclaré que « les tickets étaient à chaque fois bloqués dans la machine » et qu’il devait l’ouvrir à maintes reprises. D’où le retard dans l’émission de tickets. Vijay Kumar Ballgobin a aussi expliqué que lorsqu’il avait remarqué que son appareil était défectueux, il était « aux alentours de 8e mille à Triolet » et qu’il avait déjà fait la moitié du trajet. Il s’était alors arrêté à un entrepôt à Port-Louis pour échanger l’appareil, mais il n’y en avait pas.

Cependant, Triolet Bus Service avait produit un rapport dans lequel il n’y a aucune mention du problème lié à l’appareil. Le receveur avait continué à travailler avec ce même appareil durant toute la journée. D’ailleurs, dans ses observations, la cour a pris note du fait qu’à aucun moment le receveur n’avait fait de demande pour recevoir une nouvelle machine, ayant continué à travailler avec la même. Le magistrat a conclu que c’est au moment où le receveur a été pris en flagrant délit que celui-ci a avancé l’histoire de la machine défectueuse.

Il est de même précisé que, dans le passé, l’employé avait eu plusieurs avertissements pour un délit similaire. Cette fois, suite au comité disciplinaire, Triolet Bus Service a décidé de licencier Vijay Kumar Ballgobin. « The defendant company has proved that on the facts and circumstances available at the material time the plaintiff has committed an act of misconduct of such a nature and gravity that in good faith it had no alternative but to terminate plaintiff’s employment », souligne le magistrat, rejetant ainsi la demande de compensation du receveur.

ACCIDENTS MORTELS : La route fait deux nouvelles victimes

Deux nouvelles victimes sont venues s'ajouter à la liste des personnes mortes sur nos routes cette année. La première, un adolescent de 13 ans, a poussé son dernier soupir jeudi après-midi. Oulagen Murden, habitant Grand-Gaube, a en effet été percuté par une fourgonnette mercredi alors qu'il roulait à bicyclette. L'adolescent a quitté son domicile pour se rendre à un commerce situé sur la route principale quand le véhicule, venant en sens inverse, l'a renversé. Grièvement blessé, il avait été transporté à l'hôpital du Nord. L'autopsie, pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin, a attribué son décès à des blessures crâniennes. Le conducteur de la fourgonnette, un peintre de 29 ans, a été testé négatif à l'alcootest. Ce dernier a été traduit en justice jeudi, où une accusation provisoire d'homicide involontaire a été logée contre lui. Il a été remis en liberté conditionnelle. La police de Grand-Gaube a saisi son véhicule pour les besoins de l'enquête.

Par ailleurs, Cynthia Rajcoomar, une septuagénaire, est décédée hier après-midi alors qu'elle était placée en observation à l'hôpital Jeetoo, Port-Louis. Dans la matinée du 23 juillet, cette habitante de Beau-Bassin traversait la route près d'un lieu de culte, à Coromandel, quand un motocycliste l'a percutée. Grièvement blessés, les deux individus avaient dû être évacués d'urgence à l'hôpital, où le motocycliste est toujours admis. Son état de santé est toujours inquiétant et il n'a pas encore consigné sa version des faits pour expliquer les circonstances de l'accident. L'autopsie pratiquée sur la septuagénaire a attribué son décès à une fracture du crâne.

BRISÉE-VERDIÈRE : Vol de bijoux en pleine rue

Une femme de 42 ans se trouvait jeudi à la Mission Cross Road, à Brisée-Verdière, quand un inconnu lui a arraché sa chaîne en or. Le préjudice s'élève à Rs 10 000. La police est sur la piste du malfrat.

PETIT-VERGER : Un commerce cambriolé

Le propriétaire d'une boutique de Petit-Verger, Saint-Pierre, a rapporté un vol par effraction commis dans son commerce dans la nuit de mardi à mercredi. Après un inventaire, la victime a noté la disparition de denrées estimées à Rs 100 000. Son local n'est pas doté de caméra de surveillance.

MON-CHOISY : Un maçon attaqué par deux malfrats

Un maçon de 44 ans a été attaqué par deux malfrats à Mon-Choisy jeudi. Ces derniers l'ont agressé avant de faire main basse sur son cellulaire, son permis de conduire et son argent. Le préjudice s'élève à Rs 17 500.

PLAINE-VERTE : Arrêté en possession de 20 tablettes de psychotrope

Une équipe de l'ADSU s'est rendue jeudi au jardin de Plaine-Verte, où elle a interpellé un colporteur de 39 ans qui avait en sa possession 20 tablettes de psychotrope. Les enquêteurs ont perquisitionné sa maison, à Vallée-Pitot, mais rien de compromettant n'y a été retrouvé. Le suspect a été traduit au tribunal de Port-Louis le même jour pour son inculpation provisoire. Il a été libéré sous caution.

SODNAC : Deux jeunes arrêtés pour quête illégale

La police de Sodnac a interpellé deux jeunes de 27 ans, dont un récidiviste, qui demandaient de l'argent pour « aider » un enfant en détresse sans détenir de permis officiel pour cette quête publique. Ce sont des habitants qui ont signalé jeudi leurs mouvements à la police. Ils seront inculpés en justice ce vendredi pour “Illegal public collection”.