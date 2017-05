PORT-LOUIS: Environ Rs 969 000 emportées dans un supermarché

La propriétaire d’un supermarché de Port-Louis a rapporté la disparition de Rs 969 080, somme qui se trouvait dans un coffre-fort à l’intérieur du commerce. La CID de Port-Louis Nord a pris le dossier en main mardi pour enquêter. Selon la victime, le vol a été commis entre dimanche et lundi. En se basant sur certains renseignements, une employée du supermarché, âgée de 25 ans, a été emmenée dans les locaux de la police, à Abercrombie, pour interrogatoire.

Lors de l’enquête, les hommes du surintendant Sam Bansoodeb se sont intéressés à une employée du supermarché cambriolé, son époux ayant en effet déjà été interpellé dans le passé pour des cas de vol par effraction. La police la soupçonne d’avoir donné des informations à son conjoint sur le fonctionnement du supermarché de même que sur l’endroit où se trouvait l’argent. Ce qui intrigue la police, c’est que cette habitante d’un faubourg de la capitale était en congé maladie la veille du vol. Cependant, l’employée a tout nié en bloc au cours de son interrogatoire. Par ailleurs, lors d’une perquisition, la police n’a rien trouvé de compromettant chez elle. Elle a tout de même été placée en état d’arrestation et a passé la nuit en détention. Cette Portlouisienne a été traduite au tribunal de Port-Louis dans le courant de la journée pour son inculpation provisoire.

Par ailleurs, une équipe de la CID de Port-Louis et des éléments du Scene of Crime Office (SOCO) ont effectué une descente dans le supermarché hier pour y mener une inspection. Ils ont noté que le lieu où se trouvait le coffre n’était pas sécurisé et qu’il suffisait d’ouvrir une porte endommagée pour y avoir accès. Selon les enquêteurs, le voleur a brisé un cadenas pour ensuite soulever les volets avant de pénétrer à l’intérieur. Ils estiment ainsi que le malfrat avait bien planifié son coup car s’étant directement dirigé vers le coffre, n’emportant rien d’autre dans le supermarché. N’ayant pu obtenir d’images des caméras de surveillance du commerce, ils comptent interroger l’époux de la jeune femme prochainement.

Dans le même registre, cette même unité de la police a appréhendé trois malfrats, dont deux frères, soupçonnés d’avoir commis plusieurs vols dans la région de Port-Louis ainsi que le braquage d’une banque dans le Nord l’année dernière. Leur dernière frasque remonterait à la semaine dernière, où ils sont soupçonnés d’avoir emporté Rs 300 000 d’objets chez un habitant de Vallée-des-Prêtres. Les enquêteurs n’écartent pas la possibilité que ce trio puisse avoir un lien avec le vol survenu dans ce supermarché de la capitale. C’est en se basant sur leur mode de fonctionnement que la police s’intéresse à cette bande. L’enquête se poursuit sous la supervision de l’assistant commissaire de police (ACP), Mohunlall Madhow.

ROSE-HILL: Un octogénaire fauché sur un passage clouté

Louis Eddy Moutia, 80 ans, a été victime d’un accident de la route hier soir près de l’église Notre Dame de Lourdes, à Rose-Hill. Ce retraité, habitant la rue Celicourt Antelme, traversait la route sur un passage clouté quand il a été percuté par une voiture. L’octogénaire, gravement blessé, s’est retrouvé à terre et des volontaires ont tenté de lui porter secours. Selon des témoins, le conducteur de la voiture, un plombier de 41 ans habitant Trèfles, aurait proposé de transporter la victime à l’hôpital. Mais, comme c’est un “police case”, il n’a pu le faire.

Des policiers de Rose-Hill ont été dépêchés sur place, de même qu’une ambulance du SAMU. Mais l’équipe médicale n’a pu que constater le décès de Louis Eddy Moutia. Son cadavre a été transporté à la morgue de l’hôpital de Candos pour l’autopsie.

Le conducteur a de son côté été emmené au poste où il a été soumis à un test d’alcoolémie, qui s’est avéré négatif. Dans sa version des faits, il a expliqué qu’il n’a pas bien vu le piéton « à cause des averses ». Il a déclaré à la police que la victime a traversé de « manière brusque », soutenant que « j’ai tenté de l’éviter ». Une fois sa déposition enregistrée, le quadragénaire a été libéré sur parole. Néanmoins, il devra faire face à une accusation provisoire d’homicide involontaire. Sa voiture a été mise sous séquestre pour les besoins de l’enquête. Avec ce décès, le nombre de mort sur nos routes s’élève à 52.

PALMAR: Rs 700 000 de câbles volés

Un responsable de Mauritius Telecom a rapporté à la police hier qu’après une inspection, il a noté la disparition de Rs 700 000 de câbles en cuivre sur la route Royale de Quatre Cocos jusqu’à Palmar. Selon lui, le délit a été commis durant le week-end. La police de Belle-Mare a ouvert une enquête.

BAIE-DU-TOMBEAU: Tentative de vol sur un retraité

Un retraité de 70 ans a été victime d’une tentative de vol sur la plage de Baie-du-Tombeau hier. Un jeune de 23 ans a tenté de lui voler ses effets personnels. Mais, la police est venue à temps et elle a mis la main sur le suspect qui a passé la nuit en détention. Cet habitant de la localité devait être traduit en Cour aujourd’hui.

PAMPLEMOUSSES: Un commerçant cambriolé

La maison d’un commerçant de 64 ans habitant The Mount, Pamplemousses, a été cambriolée dans la journée d’hier. La victime a noté la disparition d’un ordinateur portable, d’un cellulaire, de deux perceuses et d’une caméra. Le préjudice s’élève à Rs 70 000.

GOODLANDS: Il se fait voler son cellulaire dans la rue

Un jeune de 25 ans a rapporté à la police hier soir qu’il marchait dans la rue à Goodlands quand un inconnu lui a volé son cellulaire, estimé à Rs 12 000. Une enquête est en cours sur ce sujet.