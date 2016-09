À PORT-LOUIS : L’église presbytérienne classée patrimoine national

L’église presbytérienne de St-Jean, située rue La Poudrière, à Port-Louis, est désormais classée sur la liste des patrimoines nationaux mauriciens. En cette occasion, une plaque commémorative a été dévoilée hier par le ministre de la Culture, Dan Baboo, en présence du Lord-Maire Oumar Kholeegan, du président du comité presbytérien Jean Alan Moussié et du révérend Jean France Cangy.

Le ministre de la Culture a observé que « cette belle chapelle a su conserver son authenticité architecturale et sa valeur patrimoniale après plus de 160 ans ». En effet, l’église presbytérienne de Saint-Jean a ouvert ses portes aux fidèles en 1840 et est un témoin privilégié de la riche histoire de la capitale et de l’évolution de notre société. La structure dispose d’une architecture typique, qui lui confère une grande valeur patrimoniale, rappelant l’héritage qu’ont légué les époques et les siècles.

Pour Dan Baboo, le dévoilement de la plaque commémorative s’inscrit dans la politique de son ministère visant à valoriser et à conserver nos patrimoines nationaux. « Nous voudrions que les Mauriciens comprennent que le patrimoine, c’est le bien commun de l’ensemble de la nation », a-t-il déclaré. À ce jour, a rappelé le ministre, 18 nouveaux sites et monuments ont été ajoutés à la liste des sites classés patrimoines nationaux. « Les sites religieux comportent tant de valeurs matérielles qu’immatérielles que nos compatriotes de différentes croyances religieuses préservent, perpétuent et partagent avec les générations présentes et futures », a conclu le ministre.