PORT-LOUIS : La Plateforme citoyenne manifeste contre le Petroleum Hub

Pancartes à la main, des membres de la Plateforme citoyenne ont exprimé leur désaccord ce matin sur le Petroleum Hub devant le haut-commissariat indien, à Port-Louis. Ils ont également remis une lettre au haut-commissaire, Abhay Thakur, dans laquelle ils font un parallèle entre ce projet et le National Initiative for a Green India.

La Plateforme citoyenne dit avoir noté l’intérêt de certaines compagnies indiennes, dont Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, pour la mise en place d’un « Petroleum Terminal » à Maurice. Insistant sur son opposition à ce projet, la plateforme précise qu’aucune étude de faisabilité n'a été effectuée au préalable. De même, selon elle, cela augmentera l’impact carbone dans l’atmosphère et représentera un danger environnemental irréversible pour le pays.

Vincent Rabat, porte-parole de la plateforme, fait également ressortir : « Nous notons par ailleurs que l’Inde a fait une grande campagne dans le pays en faveur de l’énergie verte. Pourquoi alors venir investir chez nous dans ce qui ne relève pas de l’énergie verte ? Nous ne sommes pas contre l’investissement, mais nous demandons de préserver notre environnement. Nous sommes une petite île, fragile. Imaginez donc ce qui se passerait s’il y a un problème avec le pétrole sur nos côtes. Toute notre industrie touristique en sera affectée. Notre ressource principale, c’est la mer. Nous disons à l’Inde que s’ils veulent investir chez nous, qu’ils le fassent avec de l’énergie verte, comme le prône le monde entier. »

Dans leur lettre, les contestataires ne manquent pas non plus de souligner que Maurice, à travers le Premier ministre et ministre des Finances, a demandé une aide de USD 200 millions au gouvernement indien pour la mise en place du Petroleum Hub. « Paradoxalement, à ce même moment, l’Inde a dévoilé sa plus grande ferme solaire au monde. » La lettre précise également que, dans le cadre de la COP21, le gouvernement indien avait pris l’engagement de remplacer la production d’électricité à partir de l’huile lourde par 40%. Une copie de la lettre adressée au haut-commissaire indien sera aussi remise au Premier ministre, au leader de l’opposition et à Paul Bérenger, entre autres.