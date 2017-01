PORT-LOUIS—LOÏC DICK, EX-ADJOINT AU MAIRE: « Cette motion de censure est un crachat sur le vote de mandat »

Le couperet est tombé hier au conseil municipal de Port-Louis avec la destitution de l’adjoint au maire Loïc Chris Dick par 21 votes contre 9. Sous le coup de l’émotion et de la tristesse, Loïc Chris Dick dira : « C’est un jour sombre. On n’a rien à me reprocher, j’ai toujours pensé aux citadins. Je ne suis pas un nominé politique mais un élu, sinon j’aurais démissionné. À neuf reprises, j’ai remplacé le lord-maire, il n’a rien à me reprocher. Pour moi, cette motion de censure est une mainmise sur la démocratie nationale. Les Port-Louisiens n’ont pas besoin de cette motion de censure qui est un crachat sur le vote de mandat. »

Loïc Chris Dick a dans un premier temps demandé que tous les 32 conseillers démissionnent et que les élections soient refaites. Il a rappelé tout le bon travail effectué par le PMSD dont la rénovation du marché de Port-Louis ou le Festival international kreol… « Je me demande pour quelle raison on est conseiller, si on confond Parlement et mairie de Port-Louis. Pourquoi on fait une élection, si on s’en tient à une minorité. » Lui répondant, le lord-maire, Oumar Khooleegan, dit qu’il n’a rien à reprocher à l’adjoint au maire mais que celui-ci se trouve aujourd’hui « du côté de la minorité. On ne débat pas la motion de blâme contre le PMSD mais sur le plan de la minorité. C’est le PMSD qui a choisi de quitter le gouvernement pour être du côté de l’opposition. » Certains ont évoqué le vendredi 13 janvier comme étant un jour maudit. Daniel Laurent, lui, a mis l’emphase sur le « suicide politique », suite à quoi, Mamade Kodabaccus, Secrétaire général du PMSD, a demandé à prendre la parole, pour dire que « You are talking about political suicide because we resigned from the government. We acted as a rempart against dictature. We are les gladiateurs de la liberté. Are the PMSD a minority in Port-Louis ? Let me tell you, that the PMSD has a record in Port-Louis and we are proud of what we have achieved. C’est facile de dire qu’on n’est pas contre le PMSD mais mettre l’emphase sur la minorité. The PMSD has work for the betterment of the citizens and there is only PMSD in Port-Louis. PMSD is a locomotive in the municipal election. You are telling the driving force to go out, there is no legitimacy for this council to continue. » Un des membres du MSM a laissé entendre : « Si le PMSD a ses marques à Port-Louis, pourquoi ce parti a négocié seulement 10 tickets sur 32 ? » Répondant en aparté aux questions de la presse, Oumar Khooleegan a soutenu que 21 conseillers sur 22 (l’un étant absent) ont voté contre et du côté du PMSD, 9 ont voté pour (un étant absent) : « On n’a fait qu’appliquer les règlements ce que stipule la Local Government Act de 2015, à l’effet que si on ne représente pas la majorité, il faut démissionner. Comment l’adjoint maire fera-t-il fonctionner la mairie s’il n’a que neuf membres. Aujourd’hui, on se retrouve avec 22 conseillers et on se doit de continuer le travail. »