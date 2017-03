PORT-LOUIS - MANIFESTATION SUR LES JEUX DE HASARD : Soobash Hurree passe la nuit en cellule

Soobash Hurree a été arrêté hier après-midi pour “rogue and vagabonding” après avoir tenu une manifestation devant le poste de police des Line Barracks, à Port-Louis, pour dénoncer les « magouilles » autour des jeux de hasard. Pendant plus de deux heures, il a été entendu par la police en présence de son avocate, Me Mélanie Nagen. À l’issue de son interrogatoire, il a été informé qu’il devra passer la nuit en détention.

« Il ne faisait qu’une protestation pacifique qui n’est pas illégale. Demain (NdlR : aujourd’hui), nous passerons devant un magistrat afin de déterminer les mesures qui seront prises », a indiqué Me Mélanie Nagen, qui a jugé « trop sévère » la décision de la police. La manifestation pacifique, dit-elle, avait pour but de « dénoncer les inepties en vigueur dans les règlements des tirages des loteries ». L’auteur de la manifestation, Soobash Hurree, avait en sa possession une pancarte sur laquelle on pouvait lire : « Y a-t-il une grosse magouille dans la force policière ou est-ce que le commissaire de police est un hors-la-loi ? »

Lors de la protestation pacifique, les policiers ont demandé à Soobash Hurree de les suivre immédiatement à l’intérieur du poste avant de lui préciser que sa manifestation « était illégale ». Soobash Hurree réclame une révision des lois concernant le secteur des jeux de hasard. « Depuis décembre 2015, j’ai à plusieurs reprises fait parvenir une lettre à la police concernant les jeux de hasard et ses irrégularités. Je n’ai jamais eu de réponse alors que la lettre a été envoyée à plusieurs reprises. On a fini par me dire qu’une réponse m’a été transmise mais je ne l’ai jamais reçue. J’ai donc envoyé mon courrier au commissaire de police, Mario Nobin, mais là encore, rien. D’où la nécessité de la manifestation », a expliqué Soobash Hurree au Mauricien. Pour le manifestant, il y a une « grosse interrogation face aux différentes méthodes utilisées pour les tirages » des loteries. « Les tirages au sort devraient se faire uniquement sur les billets vendus et non les invendus alors qu’au niveau de la Loterie Verte, le tirage se fait aussi sur les billets invendus. Si je manifeste, c’est pour demander que les tirages au sort soient effectués uniquement sur les billets vendus. La loi doit être amendée dans ce sens », a demandé Soobash Hurree avant de s’appesantir sur les « grosses magouilles » entourant les jeux de hasard.