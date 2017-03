PORT-LOUIS - CE MATIN : Treize SDF interpellés

Gaetan Juel, 35 ans, qui était parmi les 13 sans domicile fixe (SDF) interpellés vers 4h ce matin, après une opération menée à Port-Louis par la CID Sud, a été arrêté. Il a avoué avoir participé, en février et mars derniers, à deux cas de vols enregistrés dans la capitale. Interrogé, le suspect a expliqué aux enquêteurs avoir pris part, avec d'autres complices, dans un vol qui avait été rapporté en février par le propriétaire d'un magasin connu de la capitale.

Le suspect Gaetan Juel a aussi révélé faire partie de ceux ayant agressé les ressortissants qui déambulaient un soir dans la capitale. Il a été traduit en Cour de District de Port-Louis ce matin sous deux accusations provisoires, à savoir “Larceny more than 2 in number” et “Larceny breaking”. Il a été reconduit en cellule. Quant aux 12 autres SDF, dont un jeune de 19 ans, ils ont été libérés. Aucune charge n'a été retenue contre eux. « Ils ont pleinement collaboré », indique une source policière.

Cette opération, a expliqué au Mauricien l'inspecteur Dilloo, qui a supervisé l'opération, a pour objectif de recueillir et vérifier certaines informations auprès de ces SDF. « Cet exercice nous a permis de réunir des éléments d'informations et nous servira comme base de données. Il facilitera aussi notre tâche pour retrouver leurs proches si besoin est. » L'opération a eu lieu au Jardin de la Compagnie, à la gare du Nord, sur la place des taxis Nord, au Ruisseau du Pouce, à quelques mètres de la “place camion”, à quelques mètres de l'église St-Antoine et Place Decaen.

MEURTRE DE REENA RUNGLOLL : Deux suspects arrêtés

Après l’arrestation de Nitin Mahedeo, le frère du principal suspect, Jimmy Hamlesh Mahedeo, Yohan Barclay, 18 ans, soupçonné lui aussi d’être complice dans le meurtre de Reena Rungloll, a été arrêté. Nitin Mahedeo et Yohan Barclay devraient comparaître devant la cour de Moka cet après-midi. Selon nos recoupements d’informations, d’autres arrestations sont à prévoir dans les prochains jours.

Une charge provisoire de meurtre sera logée contre Nitin Mahedeo et une charge provisoire de complicité de meurtre contre Yogan Barclay. Les deux hommes auraient aidé Jimmy Hamlesh en octobre dernier à transporter le cadavre de sa maîtresse dans son 4x4.

Lors de son interrogatoire, Jimmy Hamlesh, employé dans une banque, a relaté qu’il s’était rendu dans un champ de cannes, à Trianon, avant de nettoyer le terrain, de creuser un trou, d'y mettre le corps de sa maîtresse et de ramasser des morceaux de bois pour le recouvrir. Il avait ensuite aspergé le cadavre d’essence puis y avait mis le feu. Le suspect avait conduit les enquêteurs sur les lieux du drame, où le corps de la jeune femme a été retrouvé.