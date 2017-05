PORT-LOUIS : Un notaire arrêté pour avoir agressé un policier

Un notaire de 57 ans est dans le collimateur de la police après un incident survenu mardi au poste de police de Pope Hennessy, où il aurait agressé un policier. Cet habitant de La Caverne, Vacoas, s’est présenté au poste et dans un langage ordurier, il a déclaré avoir été frappé par un inconnu. Le quinquagénaire a commencé à parler à haute voix et lançait des jurons pour expliquer l’incident. Un constable devait lui demander de se calmer et de bien se tenir car d’autres personnes se trouvaient à l’intérieur. Se sentant vexé, le notaire a commencé à menacer les policiers en déclarant « zot pa konn mwa ». Puis, il est sorti et s’est mis à se rouler par terre tout en continuant à dire des jurons.

Un constable devait lui demander de l’accompagner dans le “charge roof”, mais il a fait preuve de résistance. Dans la mêlée, le notaire a donné des coups de pied au policier, l’a giflé et a arraché son badge. D’ailleurs, la chemise du policier était tachée de sang. Une fois à l’intérieur, le quinquagénaire a déclaré qu’il ne se sentait pas bien. Une équipe du SAMU est arrivée et il a reçu les soins nécessaires. Après avoir consigné sa version des faits, il a été relâché sur parole pour des raisons de santé. Cependant, il sera traduit en justice bientôt pour faire face à des accusations provisoires de “Rogue and vagabond Damaging Government property” et de “Assaulting an agent of civil authority”. Quant au policier blessé, il a reçu des soins à l’hôpital Jeetoo, à Port-Louis. L’enquête est supervisée par l’assistant surintendant de police (ASP) Govinda Reddi.

VOL CHEZ UNE RETRAITÉE : Quatre suspects arrêtés par la police

La CID de Piton a arrêté hier quatre suspects soupçonnés d’avoir commis un vol chez une retraitée de 67 ans dans la région de L’Espérance. Cette dernière avait rapporté à la police que des individus sont entrés lundi par effraction dans sa maison en forçant une fenêtre de sa chambre. Une fois à l’intérieur, ils ont fait main basse sur des bijoux et 500 livres sterling. Le préjudice est estimé à Rs 200 000.

Un témoin a affirmé avoir vu la voiture d’un des suspects, un homme de 23 ans, à côté de la maison de la sexagénaire. La police a monté une opération mardi à Piton pour démanteler la bande.

Ce “helper” a été arrêté de même qu’un tailleur de pierres de 22 ans et un peintre de 31 ans. Ils sont fichés par la police pour d’autres délits criminels. Soumise à un interrogatoire serré, la bande a avoué le forfait. Le plus jeune a déclaré avoir vendu les bijoux à un habitant d’Arsenal. Ce trentenaire a également été arrêté. Les quatre suspects ont comparu en justice mardi pour leur inculpation provisoire. Ils demeurent en détention. L’enquête est menée sous la supervision du sergent Jodhoa.



BAIE-DU-TOMBEAU : Trois présumés voleurs arrêtés

Louis Miguel Sergio Dumlaye, un récidiviste notoire de 43 ans habitant Cité Florida, Baie-du-Tombeau, soupçonné d'avoir agressé un chauffeur de taxi avec une arme tranchante hier vers 19h30 avant d'emporter une somme de Rs 500, a été arrêté par la CID. Il est passé aux aveux. Quant au chauffeur, légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital Jeetoo. Le suspect a été traduit hier devant le tribunal de Port-Louis sous une charge provisoire de vol avec violence.

Louis Sylvain, soupçonné d'avoir commis plusieurs vols avec violence, a pour sa part été arrêté hier par la CID. Ce récidiviste notoire de 40 ans habitant Baie-du-Tombeau a avoué avoir attaqué environ une dizaine de personnes habitant sa localité, dont des femmes et des étudiantes, avant de voler leur argent et leur portable. Interrogé, il a dit avoir bénéficié de l'aide d'un « ami », un certain Daniel Cupidon, âgé d'une quarantaine d'années. Les deux suspects ont été traduits devant le tribunal de Port-Louis sous une accusation provisoire de vol avec violence et ont été placés en cellule.

VALLÉE-DES-PRÊTRES : Saisie de Rs 1 M dans la voiture d’un couple

L’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) tente de déterminer la provenance d’une somme de Rs 1 million saisie hier soir dans le coffre de la voiture d’un couple à Cité Gareeboo, Vallée-des-Prêtres. Muhammad Naguib Khan Ocoheea, 38 ans, et son épouse Zaheera Bibi Isoop Adia, 32 ans, n’ont donné aucun détail à ce sujet lors d’un interrogatoire aux Casernes centrales.

La police avait des soupçons sur les transactions louches de ce couple, qui jusqu’à l’année dernière gérait une boutique dans la localité. Or, leur commerce peinait à trouver des clients, mais leur train de vie faisait jaser. Muhammad Naguib Khan Ocoheea, qui prétendait être un médium et recevait des clients chez lui, s’est reconverti en courtier automobile cette année. Plusieurs voitures étaient entassées dans son garage. Les Casernes centrales soupçonnent qu’il a un lien avec des trafiquants de drogue en faisant blanchir de l’argent à travers son business. Sur la base de certaines informations, des enquêteurs ont monté une opération de surveillance pendant plusieurs jours. Après la visite d’un individu suspect chez le couple hier, les hommes de l’inspecteur Hoosra et du sergent Armance de l’ADSU, épaulés par des éléments de la Special Supporting Unit (SSU), ont perquisitionné leur maison à la recherche de drogue. Après une fouille minutieuse, aucun stupéfiant n’a été retrouvé.

Cependant, la police était intriguée par la présence de trois voitures dans le garage du couple. Dans le coffre d’une d’elles, elle a découvert un sac en plastique transparent recouvert de ruban adhésif et qui renfermait des liasses de billets de Rs 1 000, soit un total de Rs 1 million exactement. Le couple a été placé en état d’arrestation pour blanchiment d’argent. Comme le sac en plastique saisi portait des traces de béton, les enquêteurs estiment que « l’argent était caché dans un autre lieu avant d’être dissimulé dans la voiture ». Le couple est attendu au tribunal de Port-Louis ce mercredi pour son inculpation provisoire. L’enquête se poursuit sous la supervision du surintendant Azima et du DCP Bhojoo.

QUATRE-BORNES : Vol dans un supermarché

La gérante d’un supermarché à Quatre-Bornes a rapporté hier un vol survenu dans le magasin la veille. Elle a noté la disparition de deux ordinateurs portable, de cartouches de cigarettes et d’argent. Le préjudice s’élève à Rs 194 000. Les articles volés sont couverts par une assurance.

LALLMATIE : Un camion percute un cycliste

Un grave accident de la route s’est produit mardi sur la route Royale de Lallmatie où un camion a percuté un cycliste de 50 ans. Blessé, ce dernier a été transporté à l’hôpital du Nord par le SAMU où il est admis à l’unité des soins intensifs. Le chauffeur, âgé de 40 ans, a été testé négatif à l’alcotest. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident.

TERRE-ROUGE : Volée dans la rue

Une habitante de Terre-Rouge, âgée de 37 ans, marchait sur la route principale dans la localité mardi quand un inconnu a arraché son cellulaire estimé à Rs 5 400. La victime n’a pas été blessée au cours de cet incident.

FLIC-EN-FLAC : Arrêté pour possession d’héroïne

Des policiers de l’Emergency Response Service, en patrouille à Flic-en-Flac mardi soir, ont intercepté un jeune de 22 ans à l’allure louche. Après une fouille, une seringue contenant une certaine quantité d’héroïne a été découverte dans sa veste. Il a été arrêté et placé en détention policière.

TROU-D’EAU-DOUCE : Vol d’une télé LCD

Le propriétaire d’un bungalow à Trou-d’Eau-Douce a rapporté à la police le vol d’une télé LCD. L’appareil est estimé à Rs 60 000. Selon lui, le délit a été commis lundi soir.

MARE-CHICOSE : Des plants de cannabis déracinés

En se basant sur certaines informations, des policiers de Cent Gaulettes se sont rendus sur un terrain privé à Mare-Chicose où ils ont découvert trois plants de cannabis de 80 à 168 cm. Le cultivateur est inconnu.