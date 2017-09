PORT-LOUIS : Patrouille policière pour une alerte à la bombe

La police et la cellule antiterroriste au bureau du Premier ministre prennent au sérieux une lettre adressée à un « policier » du poste d’Abercrombie faisant état de trois attaques à la bombe ce jeudi, et le 2 octobre, au siège de la Mauritius Revenue Authority (MRA), la National Transport Corporation (NTA) à Cassis et dans une station d’essence à Plaine-Verte. L’auteur de la lettre, qui dit faire partie d’un groupuscule, avance que des étrangers auraient financé ces attaques qui ont pour but de tuer un maximum de civils. Dans un premier temps, c’étaient des ministres et VVIP qui étaient visés, avant que le groupe se ravise. Il soutient que les engins explosifs seront placés dans des voitures qui devraient exploser dans la matinée.

Même si les Casernes centrales estiment avoir affaire à un plaisantin, la police a déployé son personnel dans les trois endroits mentionnés dans la lettre. Tôt ce jeudi matin, des policiers ont fermé la rue Gonin dans la capitale, et les usagers de la route déviés vers l’ex-rue Desforges. Entre-temps, des unités de la police ont investi le bâtiment de la MRA et son sous-sol, avec des détecteurs de métaux pour une inspection. Les Casernes centrales ont placé un véhicule blindé juste devant le bâtiment et aucune personne non autorisée n’avait accès à l’intérieur. En même temps, des unités de la police ont effectué des patrouilles dans les rues de Port-Louis, aidées par des chiens renifleurs. Ne voulant pas alarmer la population, elle a limité la zone de contrôle sur un périmètre bien défini. Des dispositions presque similaires ont été prises à Cassis et à Plaine-Verte. La population n’a pas cédé à la panique et a vaqué à ses occupations habituelles. À 10 heures ce matin, les Casernes centrales n’ont enregistré aucun fait inhabituel sur les trois sites. De son côté, la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis a ouvert une enquête pour retracer l’expéditeur de la lettre.