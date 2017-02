PORT-LOUIS-ROTARY CLUB : L’école La Briqueterie bénéficie du programme CSR

Le Rotary Club de Port-Louis a convié le Réunionnais Dominique Pota, Gouverneur du District 9220 du Rotary International, pour une visite à l’école primaire de La Briqueterie à Ste-Croix. Cette visite s’insère dans la mission du Rotary de mettre en place un programme comprenant un petit-déjeuner dans les écoles ZEP.

L’école primaire La Briqueterie est une des premières des cinq institutions primaires de la Zone d’Éducation prioritaire (ZEP) à bénéficier de ce programme. Cette initiative a vu le jour il y a une dizaine d’années à travers le comité Community Service qui a aussi bénéficié de la participation active des épouses des membres du club et de ces derniers. Cela a permis à plus de 500 enfants d’avoir droit à un petit-déjeuner complet chaque jour. Cette année, une autre école située à Baie-du-Tombeau bénéficiera du même programme de même que des enfants de maternelle dans des écoles ayant déjà signifié leur intention d’être incluses dans ce programme. Dominique Pota, Gouverneur de District du Rotary International à l’école La Briqueterie, a pu prendre le petit-déjeuner avec les enfants, leurs parents et les responsables de l’école. Ce programme de petit-déjeuner est financé depuis 2015 par le groupe Li Wan Po sous son programme de CSR.

Cette coordination avec le Rotary Club de Port-Louis a permis d’aider des centaines d’enfants en situation sociale et financière précaire à démarrer leur journée avec un repas. Le Rotary Club de Port-Louis s’est engagé à développer et à réaliser ce programme dans des écoles ZEP de la zone de Port-Louis. Ce programme est destiné uniquement aux écoles de la région de Port-Louis et près de Rs 2 M ont été consacrées par an à ce programme qui comprend l’achat des ingrédients et la préparation de la nourriture. Pour les membres du Rotary Club de Port-Louis, cette initiative a eu des échos favorables de même que des conséquences positives, soit une baisse du taux d’absentéisme et une meilleure atmosphère dans les écoles.

Le Rotary Club de Port-Louis a, à sa présidence, Michael Burman. Ce club est le plus ancien de Maurice, ayant été créé en 1964. Il comprend une dizaine de membres et Maurice fait partie du District 9220 du Rotary International qui englobe les Comores, Djibouti, Madagascar, Mayotte, La Réunion et les Seychelles. Le Gouverneur du District actuel est Dominique Pota de La Réunion.