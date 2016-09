PORT-LOUIS - TRAVAUX DE TOUT-À-L'ÉGOUT : Les habitants de Canal Dayot réclament des garanties

Le ministre Alain Wong a visité hier le site des travaux de tout-à-l’égout à Canal Dayot. Les habitants de cette région craignent que les concasseuses représentent « un danger » pour leurs maisons, déjà fragilisées par les inondations de mars 2013. Ils veulent des garanties de la Waste Management Authority (WMA) en cas de dommages causés. Le ministre, aussi député de la circonscription, a fait un constat de la situation et a déclaré qu’il fera le lien avec son homologue au ministère des Utilités publiques.

Un vaste projet de tout-à-l’égout est en cours dans les régions de Camp Chapelon, Canal Dayot et Les Guibies, à Pailles. Il est prévu d’installer des tuyaux sur 4,2 km tandis qu'une station de traitement d'eau sera aménagée à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Les travaux auraient dû commencer cette semaine mais les habitants ont bloqué l’accès au chantier car ils pensent n’avoir pas obtenu de garanties des autorités, s'agissant des dommages collatéraux causés à leurs maisons.

Selon la WMA, ces travaux sont « nécessaires car la région est saturée et des problèmes sanitaires peuvent survenir ». Les habitants, qui ont rencontré le ministre Alain Wong hier, précisent qu’ils ne sont pas contre ces travaux, mais qu'ils veulent des garanties écrites. « On nous a dit que la WMA a une assurance en cas d'endommagement de nos maisons. Mais nous n’avons rien vu par écrit. Nous voulons des garanties à ce sujet », dit Marlène Madhow, dont la maison est située à quelques mètres seulement de la rivière. Elle confie avoir ressenti des « secousses » chez elle quand la compagnie responsable des travaux effectuait des essais au début du mois. « S’il en a été ainsi avec une petite machine, qu'adviendra-t-il avec la grosse machine qu’ils ont voulu faire entrer cette semaine ? »

De son côté, Silla Eriksson partage la même frayeur. « Que va-t-il se passer si ma maison s’effondre ? Qui va la reconstruire ? Nous ne demandons qu’une garantie », dit-elle. Jean-Marie Brutus, secrétaire des forces vives de Canal Dayot, s’inquiète, lui, des monticules de terre qui auraient comblé le lieu-dit « bassin loulou ». Il se demande ce qui se passera si de grosses pluies arrivaient pendant les travaux et s'il y a vraiment eu une étude des lieux avant de débuter ces travaux.

Sollicité par les habitants, le ministre Alain Wong a fait une visite des lieux hier (voir hors texte). Le député Patrice Armance était également présent. Une nouvelle réunion entre les forces vives et les ingénieurs est prévue aujourd’hui. Lors de son constat hier, Alain Wong n’a pas caché son étonnement concernant l’état de la rivière Saint-Louis. De la terre émanant des travaux en cours et de hautes herbes ont obstrué le passage de cette rivière. Il a émis la nécessité de procéder à un nouveau nettoyage des lieux.

Par ailleurs, les habitants s’inquiètent également pour le viaduc de Grande-Rivière-Nord-Ouest, un patrimoine national. Ils craignent que celui-ci soit endommagé par les travaux. Alain Wong a dit avoir évoqué la question avec Yannick Cornet, président du National Heritage Fund. Il a également confié que le lieu peut servir à faire un parcours-santé et un espace de loisirs et a invité les habitants à préparer un projet à ce sujet.

Il était initialement prévu que ces travaux de tout-à-l’égout à Canal Dayot durent entre 3 et 4 mois. La WMA avait fixé la fin de la première phase pour toute la région à mai 2017. Cette autorité estime que ces travaux sont nécessaires. L'entrepreneur a reçu les directives pour utiliser des méthodes provoquant le moins de vibrations lors des fouilles. De même, il existe une assurance tierce en cas de dégâts causés aux maisons. Mais les habitants préfèrent donner raison à l'adage, « les paroles s'envolent, les écrits restent ».

ALAIN WONG : « Je suis concerné par l’obstruction de la rivière »

« C’est parfaitement normal de venir communiquer avec les habitants quand on fait des travaux d’infrastructures dans une région. Les personnes de Canal Dayot ont des questions et je considère normal que les ingénieurs du ministère des Utilités publiques leur donnent des réponses. J’ai fait part de ces préoccupations au ministre Ivan Collendavelloo qui, lui, ne connaît pas la région. Par contre, ce qui me concerne, en tant que député de la circonscription, c’est qu’on ait barré la rivière. S'il pleut ce soir, qu’est-ce qui va se passer ? Il fallait trouver un système pour que l’eau puisse continuer à s’écouler normalement. C’est bon qu’ils viennent nous expliquer ce qui se passe. Je viens de parler au ministre Collendavelloo, il en parlera au directeur de la WMA, qui viendra animer une réunion avec les habitants. Nous allons discuter pour essayer de trouver une solution. »