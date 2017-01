PORT : Une nouvelle synergie avec un jeune PM, selon José François

La Port-Louis Harbour and Docks Workers Union (PLHDWU) a tenu un point de presse pour saluer l’accession de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre, ministre des Finances, ministre des Communications externes ainsi que responsable du port et de la Cargo Handling Corporation Ltd. Selon José François, président de la fédération, « il est clair que le nouveau Premier ministre aura une lourde tâche pour mener à bien le port », précisant qu’il aura droit à tout leur soutien. « Nou panse ki laksesion enn Premie minis zenn ek dinamik pou kre enn nouvo sinerzi dan lepor ek pou ena bann devlopman pozitif dan enn lavenir pros », a-t-il soutenu.

Au niveau du port, José François trouve que Xavier-Luc Duval « n’a rien fait de concret », poursuivant : « Lasitiasion ti pe pouri ek ti vinn katastrofik ! » Et de critiquer Gassen Dorsamy, Managing Director de la CHCL, qui, dit-il, prenait le port « comme une chasse gardée en privilégiant certains proches au détriment de la compétence et de la méritocratie ». Il demande aussi au Premier ministre de prendre des sanctions contre Gassen Dorsamy suite aux blâmes qu’il a reçus dans le rapport CCM. José François insiste pour qu’il y ait un Fact Finding Committee relatant les faits qui se sont produits le 5 janvier, date à laquelle Gassen Dorsamy avait autorisé deux personnes, n’ayant aucun lien direct avec le port, à avoir accès aux installations portuaires. « Suite à ces dénonciations, Gassen Dorsamy a suspendu notre négociateur, Rama Valaydon, qui fera face à un comité disciplinaire le 2 février. Au sein de la PLHDWU, nous maintenons nos accusations contre lui et demandons au PM, responsable du port, de suivre cette situation de près. »

José François rappelle que la PLHDWU est en faveur du nouveau Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, qui, dans son message à la nation, a annoncé que la croissance pour 2017 est en hausse et le chômage en perte de vitesse, ajoutant que le gouvernement investira plus de Rs 125 milliards dans les travaux d’infrastructures du pays. « Pravind Jugnauth finn anons investisman Rs 13 milliards dan lepor, Rs 30 milliards dan transpor ek rezo routie modern, Rs 25 milliards dan lenerzi, Rs 20 milliards pou ledikasion, lasante, lozman, etc. Et Rs 28 milliards dans le secteur de l’eau. » Et José François de se dire certain que « Pravind Jugnauth mettra de l’ordre dans ce secteur ».

La PLHDWU se dit satisfaite de l’annonce faite par le nouveau PM selon laquelle Rs 13 milliards seront investies dans le port prochainement. « Nou ti dir ki Xavier-Luc Duval finn fayi ek pa finn fer seki bizin dan lepor ek nou ti demand ki lepor pas sou biro PM. » José François souhaite une rencontre avec le nouveau Premier ministre sur les sujets liés au port et souhaite que tous les développements portuaires soient effectués « dans la transparence et dans le dialogue ».

La PLHDWU, à travers son président, tient aussi à dénoncer les membres de l’opposition pour ce qu’il qualifie de « simagrée » suite à la démission de SAJ comme chef du gouvernement. « Pour notre part, nous sommes satisfaits que la Constitution ait été respectée à la lettre. » Commentant la démission de Roshi Bhadain, il dira : « Li ti anvi rekiper pos minist des Finans, d’où sa frustration. »

Rama Valaydon, lui, indique qu’en tant que syndicaliste, « nou pa tro interese ek bann deba steril, mais plus pour l’avancement et le développement du pays pour les générations à venir ». Et de féliciter Pravind Jugnauth pour sa nomination et de se dire convaincu qu’il « sera à la hauteur de sa mission », tout en remerciant SAJ pour son travail accompli pour le pays. Rama Valaydon a également dénoncé Roshi Bhadain « pou so bann alegasion ek insiniasion a lankont First Lady Kobita Jugnauth ». Il termine : « C’est une honte pour un avocat et un ancien ministre de faire de la politique sur le nom de cette dame. PLHDWU konsidere ki tou zom ki servi bann madam dan kad politik pou zot lintere personel, ce sont des lâches. Listwar pa pou pardonn li ek nou espere ki bann madam dan so sirkonskripsion ek bann Morisienn an zeneral ava pran not. »