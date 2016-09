PORT - SÉCURITÉ SANITAIRE : « Pas question que notre port soit une poubelle à virus » selon la PLHDWU

« Il n’est pas question que notre port devienne une poubelle à virus. La seule solution est la prévention et il faut un plan d’action le plus vite possible ». C’est ce qu’ont fait ressortir José François et Rama Valaydon, respectivement président de la Port-Louis Harbour and Docks Workers Union (PHDWU) et négociateur lors d’une rencontre avec la presse hier. Ils déplorent que la direction à la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) et les autorités concernées « fassent la sourde oreille ».

« Avant que la fièvre aphteuse n’atteigne Maurice, nous avions alerté le gouvernement mais la même semaine de notre conférence de presse, des bœufs sont arrivés à Maurice et aujourd’hui on doit les abattre », soutient Rama Valaydon. Il déplore qu’au port, il n’existe pas de protocole concernant la sécurité sanitaire comme tel était le cas dans le passé. Et de tirer la sonnette d’alarme : « Si jamais nous maintenons un tel système de sécurité sanitaire, les conséquences peuvent être fatales pas seulement pour les employés du port mais pour la population entière. » Il devait par ailleurs critiquer le fait que « les autorités sont venues donner l’ordre de procéder au nettoyage seulement après qu’un bateau fut déjà parti ».

La PLHDWU rappelle que même des pays comme Singapour et la Malaisie « qui ont des protocoles sérieux ont été affectés par le virus zika ». « Il existe une liaison maritime avec le port de Singapour et aucun bateau n’a été désinfecté avant d’entrer à Port-Louis », souligne le syndicat. Ils ajoutent que de leur côté, « notre combat se poursuit suite au décès de notre collègue dans le port. Nous ne sommes pas d’accord que d’autres employés payent les pots cassés ».

La PLHDWU établit une comparaison avec le port et l’aéroport d’où proviennent des maladies. « À l’aéroport, on applique un protocole mais au port, tel n’est pas le cas. Nous dénonçons le ministère de la Santé qui ne fait pas son travail convenablement. Nous faisons notre devoir pour attirer l’attention de tous les responsables. Pensons à l’ampleur que les virus peuvent prendre dans le pays. Il ne faut pas espérer des solutions après. Il faut prévenir d’abord ».