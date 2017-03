PORT/DOUANE : L'APT pour un environnement de travail hautement transparent

L'Association professionnelle des transitaires (APT) a plaidé pour une collaboration étroite entre ses membres, les services des douanes et les courtiers de douane en vue de créer un environnement de travail hautement transparent au niveau de leurs opérations au port ainsi qu'à celui des douanes. C'était lors de l'assemblée générale annuelle de l'association, qui a eu lieu la semaine dernière au siège de la MCCI et à laquelle assistait le directeur des douanes, Vivekanand Ramburun. Ce dernier ainsi que le président de l'APT, Gupta Gopaul, ont fait état des mesures prises pour améliorer les conditions entourant les échanges transfrontaliers, dont celles visant à réduire le délai avant dédouanement des marchandises.

Se présentant comme facilitateur des échanges commerciaux entrepris par les exportateurs et importateurs locaux, l'APT dit jouer un rôle « de premier plan » dans le transport et le dédouanement des marchandises de même que pour la communauté des affaires et pour les individus. L'association, a indiqué Gupta Gopaul, compte sur le soutien indéfectible de tous les acteurs de la chaîne logistique (douane, Mauritius Network Sevices, Mauritius Cargo Community Services Ltd) pour que l'échange d'informations, de documents ainsi que la validation des déclarations des transitaires se fassent dans les meilleures conditions. Gupta Gopaul se réjouit de l'appui obtenu par les membres de l'association de diverses instances – la Mauritius Ports Authority, les agences maritimes et aériennes, le MCCI, le Board of Investment et Enterprise Mauritius, entre autres – pour rehausser le niveau d'efficacité des services logistiques à Maurice. « Des efforts pour aider le pays à progresser dans le Logistics Performance Index sont réels », dit le président de l'APT. Le directeur des douanes, Vivekanand Ramburun, en a également fait état dans son allocution : « There is indeed wide concern at national level in improving our ranking on Tranding Across Borders which has moved from 17th position in a recent past to 6th in 2016 and 74th in 2017. We should all strive in identifying the causes and mist collectively engage in adressing shortcomings. »

Se référant aux améliorations notables concernant les procédures de dédouanement, Gupta Gopaul a fait mention notamment de la soumission anticipée des manifestes, du paiement électronique des frais et de la livraison sans vérification des marchandises figurant sur les “green channel declarations” présentées par les importateurs et agents qui se conforment aux règlements. Les transitaires, a poursuivi le président de l'APT, investissent dans de nouvelles infrastructures technologiques et les ressources humaines en vue de se préparer pour l'introduction du système d'application sous le Single Window Project. Cette plateforme en ligne a été lancée en janvier 2016 et relie déjà le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Protection des consommateurs, le Mauritius Standards Bureau et le Film Classification Board. Le ministère de la Pêche se joindra à la plateforme en mai prochain et on s'attend à ce qu'il soit suivi du ministère de l'Agro-industrie et de la Food Import Unit.

Par ailleurs, le directeur des douanes a parlé de l'environnement dynamique et complexe dans lequel les services des douanes sont appelés à opérer. Il y a, selon lui, beaucoup d'attentes de la part des opérateurs économiques et d'autres parties concernées pour une réduction des frais de production et pour la facilitation des échanges commerciaux. « The reforms and modernization programme at Customs are geared towards achieving theses objectives », a-t-il dit avant d'évoquer les réformes entreprises par la douane mauricienne. Vivekanand Ramburun a annoncé la mise en place prochaine d'un système audio/vidéo de surveillance permettant à de hauts responsables basés à la Custom House de suivre de près l'examen physique des marchandises à diverses stations de déchargement. L'objectif est d'accélérer le dédouanement de ces marchandises.