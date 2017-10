Jamais les propos d’Albert Londres « Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie » n’ont été autant d’actualité. Une plaie à multiples facettes qu’exhibe ostentatoirement un pouvoir qui, fort de sa majorité – composée aussi de quelques voyous – se croit tout permis. Sans que le rouge de la honte lui monte au front!

Mais le métier de journaliste n’est pas sans risques et il aura suffi qu’en amont le Premier ministre soutienne que certains membres de la presse seraient de mèche avec la mafia pour que l’appareil d’État se mette au garde-à-vous. Par la suite, le président du Media Trust en rajoutera une couche en déclarant que « les journalistes font du “character assassination” ». Hallucinant que ces propos ne suscitèrent pas la moindre réaction! Et pas étonnant donc que le silence des pantoufles ait ouvert la voie aux bruits des bottes. Ainsi, les autorités policières, pathétiques, ajouteront la cerise sur le gâteau en ne s’épargnant aucune peine en vue de plaire aux princes du jour: perquisitions à tôt le matin confondant ainsi journalistes et repris de justice, interrogatoires marathon, le tout ponctué d’une insupportable arrogance assimilant la liberté à un privilège.

Paradoxalement, il faut s’en réjouir car le contentieux concerne des journalistes et non M. Tartempion. Et ceux-là bénéficient de facto d’un redoutable appui, notamment une couverture médiatique optimale, relayée par les réseaux sociaux. Une exposition sur laquelle s’appuyer pour provoquer cet indispensable sursaut du tribunal de l’opinion publique pour dire « enough is enough » et halte aux dérives, au double standard criant des autorités. Oui, notre presse vocifère et il faut s’en féliciter car « il ne devrait pas exister de gouvernement exempt de censure ». En effet, une démocratie s’accommode mal du silence d’un de ses principaux dépositaires, ce quatrième pouvoir sur qui, de surcroît, repose sa vitalité.

Toutefois, le soutien du citoyen ne devrait pas le dispenser d’une appréciation critique de la démarche des journalistes. Choisir délibérément, comme nous y invitent certaines plumes, de faire l’impasse sur des manquements, avérés ou pas, sous prétexte de ne pas fragiliser la posture ‘victime du système’ des journalistes, équivaut à se disqualifier par un parti pris flagrant et, par conséquent, à se mettre hors-jeu du débat contradictoire. Certes la neutralité et l’objectivité s’effacent devant la subjectivité inhérente à tout individu. En revanche, l’honnêteté intellectuelle demeure au cœur de l’éthique individuelle, exige d’exposer TOUS les faits et appelle leur décryptage en fonction de convictions que l’on assume. Ainsi, le journaliste apportant son concours à la rédaction d’un affidavit dans les circonstances que nous connaissons franchit là, pensons-nous, la ligne jaune. Un regrettable faux pas qui cependant n’altère en rien une problématique multidimensionnelle, notamment une troublante lettre officielle de caution, confirmée par un self-confessed swindler vaquant librement à ses occupations malgré son aveu d’avoir juré un ‘faux’ affidavit, la même lettre certifiée par l’ex-Attorney General, celui-là même dont le bureau devait chapeauter le Directeur des Poursuites publiques (!), l’authentification de documents explosifs, la protection des sources des journalistes, les menaces qui pèsent sur la presse (les réguliers interrogatoires under warning plus discrets), un Media Trust timoré qui condamne du bout des lèvres, une affligeante guéguerre médiatique…

L’enjeu aujourd’hui se résume à l’exigence d’une vigilance pour assurer la pérennité d’un dispositif fondamental de notre démocratie, notamment la presse. Il est trop important pour laisser un faux pas, avéré ou pas, entamer notre soutien à la liberté de la presse face à l’arbitraire.