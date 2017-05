PORTRAIT - BENJAMINO BARBE : CUISINÉ aux petits oignons

Il y a dix-huit ans, deux jeunes d’environ vingt ans lançaient Mc N Ben. Benjamino Barbe se souvient de ses débuts de livreurs de pizza. Une volonté d’entreprendre qui a rapporté ses fruits, en dépit des méandres et des virages.

Rencontre avec un restaurateur, ses concrétisations et ses aspirations. Ben ouvre sa cuisine à Scope.

Benjamino Barbe est restaurateur. Un homme posé qui claudique légèrement. Le résultat d’un accident de motocyclette survenu dans le passé. Une de ses priorités dans le long terme serait un circuit où les sportifs mécaniques laisseraient libre cours aux montées d’adrénaline, dans des conditions sécurisées. C’est une idée. Et les idées conduisent loin celui qui les concrétise. Ben raconte le circuit de F1 à Sepang (Malaisie), celui de l’Albert Park à Melbourne. Un tour de piste avant d’embrayer sur les fourneaux Mc N Ben et les pains fourrés de bonnes choses.

L’aventure gustative commence dans la cuisine de sa grand-mère et de sa mère. “Ma grand-mère écrasait son masala sur la roche cari.” Le satini coco au mortier… Les parfums et les saveurs vous montent aux narines. Ces senteurs ont soulevé le couvercle de sa curiosité. Ainsi que les sens du garçonnet débrouillard et dévoué bercé dans une enfance savoureuse. Des larmes versées sur des épluchures d’oignons. Souvenirs du marchand de poisson descendu de bicyclette devant le portail : ti ourit fre…

Livreur de pizzas.

Benjamino fréquente le collège La Confiance. Ses amis le surnommeront par toutes les contractions et tous les diminutifs possibles. “Ben” restera durablement. À l’époque, “Benny” est déjà pris. Il est adolescent lorsque sa maman tombe malade. Une période éprouvante où les notes baissent en classe. Il arrêtera les études pour se mettre à gagner sa croûte et se prendre en charge. Ben est soutenu par des amis au courant de sa situation.

Nous sommes en 1995. Il s’essaie au porte-à-porte dans un premier temps. Ensuite, au marketing pour une chaîne satellitaire. Il sera livreur de pizzas ! Cela s’annonce bien pour ce fondu de compétition motocycliste. Ben et ses potes avaient un garage où l’on s’occupait essentiellement de motos de compétition. Transformer des épaves en bolides… Une belle expérience humaine passée entre amis, dont Frédéric McKay. “On s’était dit qu’un jour nous ferions quelque chose ensemble…” Ce ne furent pas des paroles lancées dans le vent.

Ses amis sont devenus employés de banque, d’autres ont intégré la fonction publique. Ils avaient “une situation”, mais Ben fait un boulot qui le botte bien, sans doute inspiré par le film Taxi de Luc Besson. Lorsque Ben n’a pas de livraisons à effectuer, c’est auprès des dames de cuisine que le livreur est fourré. Il leur pose plein de questions à propos de pizza. Il était assez casse-pieds, concède aujourd’hui le patron de Mc N Ben. Mais cela s’est avéré instructif. Les secrets des pizzas sont révélés au livreur. Rien de sorcier si l’on est dans les petits papiers des pizzaïolos.

L’aventure Mc N Ben.

Ben se retrouve à aider les dames en cuisine. Un jour, le personnel vient à manquer. Le patron le prie de bien vouloir mettre la main à la pâte. Il se lance et sort ses pizzas du four comme un chef. Ben avait reproduit ce que faisaient les dames, après les avoir minutieusement observées. Le livreur est muté en cuisine. Il tient aussi la caisse et, par moments, assure le service. Il gère par la suite le stock et les commandes, les factures, et le roster du personnel. Une sacrée expérience pratique et professionnelle.

Mc N Ben a commencé par une vision. Au début des années 90, Benjamino Barbe et Frédéric McKay sont friands du fast-food Glenn à Quatre-Bornes. Un emplacement se libère à Beau Bassin. “J’étais parti pour faire une pizzeria et j’en ai parlé à Glenn. Il m’a dit : to pou al fatig twa ek pizeria; fer dipin to vande ! Dan Beau Bassin, pena sa.” Glenn est aujourd’hui encore un mentor pour Ben.

Frédéric McKay et Ben se sont essayés à faire comme Glenn sur le grill, et ont élaboré un meilleur sandwich accommodé d’une mayonnaise maison; une sauce barbecue pour les saucisses grillées et la petite salade bien faite pour équilibrer… Ils investissent l’emplacement en bordure de route, le 5 mai 1999. Les deux associés se retroussent les manches et entreprennent les travaux de réfection… pour minimiser les coûts.

Déterminé et ambitieux.

Il y a dix-huit ans, deux jeunes d’environ vingt ans lançaient Mc N Ben, le 8 septembre 1999, avec Rs 40,000. Aucun marketing, pas d’enseigne… et quelques curieux. Les débuts sont laborieux. Ils ferment boutique pour mieux rouvrir en décembre. Non sans avoir pris soin de penser un plan marketing et de communication. Les sandwichs s’écoulent alors comme des petits pains, au fur et à mesure que la file d’attente s’étire et que Mc N Ben fidélise sa clientèle. Quelques erreurs de parcours ont certes jalonné l’évolution du business. À presque 40 ans, Ben passe dessus avec philosophie afin de mieux envisager l’avenir dans biznes manze.

Une bonne quinzaine d’employés et un commerce qui tourne. Pas mal pour un petit jeune qui a foiré ses études. Comme quoi, ce n’est jamais la fin du monde. “Il faut voir les choses positivement. Si l’on a la santé et la volonté, rien n’est inaccessible.” Dans sa jeunesse, Ben est un gars sportif, dynamique et ambitieux, prêt à décrocher la lune si nécessaire. Rien ne pouvait freiner l’ardeur du jeune homme déterminé voire borné, si ce n’est ambitieux. Toujours prêt à rendre l’appel du client roi.

Toujours arborer un sourire et faire l’impasse sur ses contraintes. C’est dans cet état d’esprit que ce papa de trois enfants en bas âge prend du service chaque jour pour devenir un meneur d’hommes. L’objectif de Ben le restaurateur est à présent d’étendre Mc N Ben à travers le pays.