PORTRAIT - EN MARGE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME : Devika Greedharry, Caregiver SOS Bambous,  « Nou ena enn diplom de maman »

Devika Greedharry est une mère de famille qui, pendant sept ans, a décidé de vivre au SOS Village de Bambous comme Caregiver, avec à sa charge six enfants. Cette ancienne employée d’usine a les yeux qui pétillent de joie quand elle parle de sa petite tribu qu’elle couve du regard. « Mem mo pa zot mama biolozik, mo konsider zot kouma mo prop zanfan ek sa lamour ki mo ena dan mo leker li eternel ». Nous sommes allés à sa rencontre mercredi au SOS Village, où elle nous a fait part de son quotidien en tant que femme et mère.

Consciente de la responsabilité qui repose sur ses épaules, Devika Greedharry a tenu mercredi à nous faire voir son petit coin douillet au SOS Village, à Bambous. La maison, dit-elle, abrite six enfants, Éloic, Corneille, Stephan, Octavio, Estelle et Océane, âgés de 11 à 6 ans. Elle s’arrêtera une minute et révèle de manière tendre avoir hâte de les voir rentrer. « Vous allez voir, dès qu’ils vont franchir cette porte, ils vont me prendre dans leurs bras ». La pendule indique 15 h 30 et la mère de famille a déjà préparé le dîner du soir. Mercredi des cendres oblige, le menu ne comprendra pas de poulet. « Enn bon lenti, sousou ek satini koko », indique-t-elle en nous donnant l’eau à la bouche.

Devika Greedharry trouve qu’il « est important d’expliquer à chaque enfant le symbolisme d’une fête religieuse ». « Octavio, un de mes fils qui est de foi catholique, apprend l’hindi. J’admire sa démarche. Un enfant a besoin de s’imprégner de la culture des autres, car on vit dans une île pluriculturelle et je leur apprends aussi à respecter les uns les autres ».

« Si ou pena lamour pou enn zanfan, ou pa kapav fer sa travay-la »

Chez Devika, point l’ombre d’une quelconque coquetterie et nous dira à ce sujet qu’elle n’a « pas trop de temps pour cela, mo bann zanfan pli inportan ». Elle dit également se souvenir de son septième enfant, Athena, âgée maintenant de 18 ans et qui « est experte en coiffure ». « Li bien mank mwa, li ti pe kwaf mwa. Mo pa tro kontan makiye, me enn ti kwafir de tan zan tan », dit-elle, avant d’ajouter que « kan enn zanfan vinn adilt, li bizin kit SOS Village. Athena bien mank mwa ».

Mère de deux enfants, qui ont aujourd’hui 38 et 35 ans et grand-mère de cinq petits-enfants, Devika Greedharry dit que pour travailler à SOS Village, il faut un « diplôme maternel ». « Si ou pena lamour pou enn zanfan, ou pa pou kapav fer sa travay-la ». Quant à ses propres enfants, elle dira : « Zot pa zalou. Mo bann ti zanfan kontan lafami agrandi. J’emmène mes six enfants adoptifs voir mes enfants, mais ils ne peuvent pas dormir ailleurs, uniquement à SOS Village ».

Devika Greedharry se remémore son premier métier à l’usine quand elle était machiniste et qu’elle entendait encore la voix de ses amies qui lui disaient de rester à la maison à cause des heures indues. Au SOS Village de Bambous, sa vie de mère au foyer a pris de l’ampleur et elle dira avoir cette impression de « faire rouler sa propre maison », en énumérant ses activités quotidiennes, notamment « louvraz lakaz, okip zanfan, get enn ti telenovela ».

Devika reconnaît aussi être du genre matinal : « Katr er gramatin monn fini leve, mo al fer mo lexersis pandan ki matant okip bann tipti ». Devant notre étonnement, Devika Greedharry nous raconte qu’à SOS Village, il y a une femme qui fait office de mère alors qu’une autre, appelée “matant”, l’aide dans sa mission. « Moi, j’aime bien faire ma marche dans le village. Ensuite, je prépare le “tifin” des enfants. Je leur donne leur petit-déjeuner avant de les mettre dans le van pour l’école. Soi mwa, soi matant akonpagn zot a tour de rol ek dan lakaz nou kontign ankadre bann zanfan ».

Devika insiste aussi sur le fait que la discipline est de rigueur et que les petits savent faire leur lit. Elle rigole aussi en parlant des petites manies de chacun. « Ki ou pe dir, sak zanfan ena so ti karakter. Sis zanfan, sis karakter ». Mais, Devika garde toujours le sourire. « Vous savez, une maman prendra toujours la part de ses enfants. Moi, je ne fais aucune préférence. Océane étant la plus petite, je sens qu’elle a besoin de plus d’attention ».

Océane, nous la rencontrerons quelques heures après à une cérémonie au SOS Village. Elle nous fera un large sourire laissant apparaître ses fossettes avant d’enlacer Devika : « Mam, sa madam-la kouma li konn mwa ek twa? » Éclats de rires… C’est ainsi que les journées et les nuits de Devika sont ponctuées de rires, de joie, parfois aussi de larmes et d’angoisses. « J’avais sept enfants et, lorsque Athena a eu 18 ans, elle a dû quitter SOS Village. C’était comme un arrachement du cœur. Pour l’enfant, aussi c’est un déracinement ».

Même si son travail est rémunéré au SOS Village Bambous, Devika dira que « no pa vinn la pou pran lapey enn zour, me monn pran sa travay-la avek leker enn mama ki anvi fer so zanfan vinn enn bon sitwayin. ». Elle poursuit : « Vous savez, il y a eu un jeune lauréat à SOS Village, se enn prev ki nou a la oter. Notre mission est d’encadrer ces enfants qui n’ont pu avoir l’amour de leurs parents et un bon encadrement par faute de moyens financiers ou pour tout autre raison. Nou ena enn diplom de maman, enn gran zafer sa. Kar enn mama, li donn ou lamour, lankadreman ek enn mama adoptif, li ena mem valer ki enn mama biolozik. Enn donn lavi, lot sanz ou lavi. Si ou pena lamour ou pa kapav fer sa travay-la ».