PORTRAIT - EN MARGE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME : Eileen Marie, présidente du Groupe Élan : « L’engagement à servir l’autre est un don de soi »

À 68 ans, la bouillonnante Eileen Marie, présidente de l’association du Groupe Élan qui aide les femmes dans le milieu carcéral, ne cache pas sa joie de faire ce métier bénévolement. « C’est un cri du cœur. Un appel de celui qui est tout en haut. Un désir intense d’être proche de ces femmes emprisonnées à qui la vie n’a fait aucun cadeau ». Eileen Marie ne feint pas et sa mission est devenue un sacerdoce : apporter de la lumière dans la vie de ces femmes qui ont perdu ce rayonnement intérieur.

Tout commence par l’aide qu’Eileen Marie a obtenue d’un pasteur, Lindsay Cheeneegadoo, qui lui permettra, en août 1995, de joindre l’équipe responsable à la prison des femmes. Sa première approche a été sa rencontre avec une prostituée, mais grand fût son étonnement lorsqu’elle s’est retrouvée face à une trentaine d’autres femmes. « Ki mo pou dir ou, mo rapel zot ti pe bat mwa kout leba pou fer mwa ale. Elles ne comprenaient pas vraiment la raison de ma présence ».

Ne se laissant pas décourager, Eileen Marie tente une deuxième approche et en leur parlant du rôle et de l’importance d’une famille, de la valeur d’être une femme, le regard de ces femmes agressives a peu à peu pris des couleurs plus gaies. « J’ai été touchée par une d’entre elles, Roxanne, qui avait fait le HSC au Queen Elizabeth College ». Roxanne avait été entraînée dans les méandres de la drogue par son partenaire et avait par la suite fini par sombrer dans cette voie sans issue.

« J’ai ressenti comme un grand sentiment de tristesse pour elle. C’était une femme que j’admirais aussi car elle avait réussi académiquement et j’ai toujours voulu qu’elle s’en sorte. C’est une grande peine de voir autant de femmes en détresse rongées par la drogue et la prostitution. Certaines sont même étiquetées criminelles, on se demande ce qui pousse une femme à commettre un meurtre. C’est facile de juger quand on n’est pas dans la peau de l’autre. Moi, ma question a toujours été : Ki mo ti pou kapav fer pou redonn zot zot dinite de fam ? »

Eileen Marie se dit porte-parole de ces femmes en détresse, les accompagnant dans leur cheminement. Elle se souvient encore de cette travailleuse du sexe tuée dans des conditions atroces et dont l’un de ses bourreaux voulait même lui ouvrir le ventre alors que sa grossesse n’était pas à terme. Une autre fois, raconte-t-elle, son téléphone a retenti : « Une autre prostituée s’était fait renverser par une voiture et une autre voiture lui est passée sur le corps. Je lui ai organisé un enterrement décent. J’ai tout financé sans regret car pour moi, il faut arrêter les stigmates. Enn prostitue de plus ki diferans. C’est avant tout une femme, une mère à qui la vie n’a fait aucun cadeau ».

« Derrière chaque prostituée, il y a une histoire triste »

Eileen Marie n’a aucun proche parent incarcéré. Sa vocation, elle l’a eue en faisant elle-même partie d’une famille recomposée. Sa mère s’étant remariée et ayant eu d’autres enfants, Eileen voulait fuir son quotidien et rêvait à son tour d’être mère.

« Je voulais connaître cette joie de donner la vie. La naissance de mes enfants a été un moment fort. À 40 ans, j’ai voulu me dévouer pour une autre cause et je me suis heurtée à un mur. Mon entourage, mon mari et mes enfants n’approuvaient pas trop ma démarche. Mais, moi en tant que femme, je voulais aider d’autres femmes à reprendre goût à la vie. Dans le Jardin de la Compagnie que certains considèrent de mauvaise compagnie, je n’ai pas vu la femme qui se prostituait, mais je levais la tête en me disant que c’est ma mission. J’ai assisté à quatre enterrements de prostituée et j’ai connu deux sœurs. Une, je l’ai enterrée et l’autre, je l’ai mariée, aujourd’hui elle est femme au foyer. J’en ai le cœur léger et la fierté d’avoir réussi ».

Eileen Marie insiste sur le fait qu’il ne faut pas jeter la première pierre. « On entend “femmes de mauvaises mœurs”, mais qu’en est-il de ces hommes soi-disant de bonne famille qui contaminent leurs femmes. Combien de cas de HIV, alors que la femme ne connaît que son foyer ». Autant d’interrogations qu’Eileen Marie dit ne pas comprendre.

« Derrière chaque prostituée, il y a une histoire triste. Quand on s’engage, on a cette vocation de servir l’autre et cela à titre bénévole, c’est un don de soi. Une femme ne devient pas criminelle, droguée ou prostituée par vice. Il y a une raison derrière chaque acte. Quand ces femmes sortent de prison, je prends la peine de m’asseoir avec elles, de leur parler et de les comprendre ».

Dans sa quête de faire le bien, Eileen Marie sourit quand elle parle de l’association du Groupe Élan : « So non dir ki bizin pran enn lelan dan lavi pou resi. L’endroit où la femme se sent le mieux, c’est au sein de sa famille. La prison renvoie des effets miroirs différents, d’où l’importance de ne pas être jugé par le regard des autres ».

À 68 ans, Eileen Marie ne veut pas raccrocher. Cette grand-mère de trois petits-enfants, âgés de 4 à 12 ans, conclut : « Dan volontaria, pena laz, pena kas, ena lamour sans rien attendre en retour que le bonheur de voir l’autre heureux ».