POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE : Le métro sur la voie expresse

Le coût du projet estimé à Rs 17 milliards, selon le Premier ministre pour qui le Métro Express s’avère être «la meilleure option»

D’ici quatre ans, les Mauriciens voyageront eu métro. L’objectif a été fixé par le gouvernement qui a procédé, vendredi, à la pose de la première pierre de ce projet longtemps envisagé et dont la réalisation devrait démarrer la semaine prochaine grâce au soutien financier du gouvernement indien. L’entrée en jeu du Métro Express vise à résoudre le problème de congestion routière qui coûte à l’État quelque Rs 4 milliards annuellement. C’est un pas historique vers la modernisation du système de transport public mauricien, estime le Premier ministre qui soutient qu’en outre, la concrétisation du projet Métro Express générera environ 7000 emplois directs. Pravind Jugnauth se veut rassurant et il donne la garantie aux employés et employeurs du secteur du transport qu’une solution sera trouvée lors des consultations élargies auxquelles s’engagent les autorités en vue d’une win-win situation.

C’est sur fond de contestation que le projet de Métro Express a été lancé vendredi dernier à Caudan, Port-Louis, devant un parterre d’invités composé, notamment, de dignitaires de l’État, d’hommes d’affaires du secteur privé et de diplomates. Outre la voix des maraîchers de Belle-Rose, contraints de changer de locaux, car le site sur lequel ils opèrent se trouve sur le tracé du Métro Express, d’autres voix, dont celle des employés du transport et celle de l’Association des Consommateurs de l’île Maurice (ACIM), se sont élevées contre le projet. Mais s’appuyant sur sa portée nationale qui vise à décongestionner le trafic, le gouvernement ira de l’avant sans plus attendre.

“Un game changer”

Le coup d’envoi sera donné la semaine prochaine. Les travaux, qui seront effectués sous la supervision de la firme indienne Brights Ltd, démarreront là où a eu lieu la pose de la première pierre, soit au Caudan, avant d’être enclenchés à Richelieu où se situeront le dépôt et l’atelier du Métro Express. Explications fournies par le ministre des Infrastructures publiques, qui fait état de dépenses de Rs 4 milliards annuellement dans les frais de congestion routière. Frais qui devraient doubler pour atteindre Rs 10 milliards en 2020 si rien n’est entrepris pour améliorer le système de transport mauricien. Le projet de Métro Express viendra ainsi alléger les problèmes de circulation, tout en dynamisant le système de transport à Maurice, souligne le PM, faisant ressortir qu’en outre, le réseau routier de Maurice est saturé et que l’espace fait défaut pour la création de nouvelles routes.

Il ne s’agit pas seulement d’un projet d’infrastructure, dit le chef du gouvernement qui entrevoit là un “un game changer.” Pour Pravind Jugnauth, ce projet va redéfinir totalement l’aspect physique de notre pays. “Il s’agit là d’un pas décisif dans la réalisation des objectifs de la Vision 2030”, dit-il, relevant l’urgence de trouver une solution au problème de congestion routière à Maurice. Cela, tenant compte que la congestion routière a un impact sur notre économie. A ses détracteurs qui ne comprennent pas le rush pour la concrétisation d’un projet de telle envergure, Pravind Jugnauth fait comprendre que “nous avons étudié plusieurs alternatives au fil des années. Le projet métro express s’est révélé la meilleure option. D’une part, résoudre le problème de congestion routière et, d’autre part, moderniser notre système de transport public.”

Le gouvernement estime que l’investissement dans ce projet boostera le secteur de la construction qui verra dans le cadre de sa mise en chantier quelque 7 000 emplois directs. Pravind Jugnauth ajoute que ce projet devrait par ailleurs contribuer jusqu’à Rs 30 milliards dans la production du pays. Se voulant rassurant pour les employés du secteur du transport qui ont manifesté leur appréhension par rapport à ce projet à travers une marche pacifique cette semaine, le chef du gouvernement annonce des consultations élargies avec tous ceux concernés, en l’occurrence les employés du transport par autobus, leurs employeurs, les propriétaires de bus individuels et les compagnies d’autobus, pour parvenir à une win-win solution.

Dans son discours fait en présence du du Haut commissaire indien à Maurice, Abhay Thakur, Pravind Jugnauth, révélant que le coût total du métro express est estimé à Rs 17 milliards, a remercié le gouvernement indien pour son aide dans la réalisation du projet métro express. Ses remerciements sont aussi allés à SAJ qui, en 1989, a commandité la toute première étude sur le métro léger.

SAJ : “Politiciens ek zournalis complices…”

Alors qu’il exprimait sa fierté de voir se concrétiser le projet Métro Express “bébé là pé né, nou célébrer la naissance, après nou travay pli divan avec vitesse”, Sir Anerood Jugnauth, interrogé sur l’actualité en cours, dont l’affaire Sobrinho, est sorti de ses gonds. “Bann zournalis, bann politiciens sans l’amour propre. Zot invente n’importe quoi, zot dir n’importe quoi. 90% bann seki zot inn cozer bann fossetés!”, lança le ministre Mentor. Son impression est que “bann politiciens ek bann zournalis complices pou empess développement dan pays.” Selon lui, la presse et les politiciens veulent tout faire pour que ce gouvernement ne réussisse pas son travail.

19 stations sur 26 km en 40 minutes

Après avoir assisté au dévoilement d’une plaque commémorative par Pravind Jugnauth, en présence du DPM Ivan Collendavelloo, de SAJ et de Nando Bodha, les invités ont entrepris un court voyage virtuel dans le Métro Express, comme programmé par les autorités. Le trajet, long d’environ 26 km, démarre à Curepipe pour rejoindre Port-Louis en passant par les cinq villes. 19 stations au total : Curepipe, Curepipe Nord, Floréal, Sadally, Vacoas, Palmerstone, Phœnix, Dreamton Park, St-Jean, Quatre-Bornes, Victoria Avenue, Rose-Hill, Révérend Lebrun, Beau-Bassin, Mandela Square, Richelieu, Black River, St-Louis, Victoria, et Immigration. Le trajet devrait durer 40 minutes, incluant l’entrée du Métro Express dans les Urban Terminals des cinq villes qui seront amenés à devenir un nouveau pôle d’activités économiques avec des opportunités d’affaires pour les petites et moyennes entreprises. Ce projet qui, dans un premier temps, se concentre sur les régions urbaines, sera par la suite étendue aux quatre coins du pays, dont un arrêt à l’aéroport de Plaisance.

Le ministre des Infrastructures publiques indique que la conception et le design de ce projet ont été finalisés par la Singapore Corporation Entreprise. Deux compagnies indiennes sont en liste pour obtenir le contrat pour les travaux.

Parallèlement au chantier du Métro Express, le pays sera aussi en chantier avec le démarrage de divers projets du New Decongestion Programme, comprenant entre autres la construction des fly-overs et grades separators à Phœnix-Jumbo, l’auto-pont reliant AI à MI à Sorèze, et le tunnel de la Ring Road Phase I ralliant Port-Louis. “Le Métro Express sera le pilier de notre nouveau système de transport moderne qui sera plus efficient, avec un meilleur rapport qualité-prix, plus sûr, plus confortable, plus abordable pour le voyageur et moins polluant”, affirme Nando Bodha. Dans le sillage, il annonce une révision du système de subsides pour le transport des personnes du 3e âge et aux compagnies de bus pour le transport gratuit.

L’ACIM regrette l’absence préalable de consultations avant l’exécution du projet

L’Association des Consommateurs de l’île Maurice (ACIM) estime que dans la mesure où le projet de Métro Express est susceptible d’avoir une incidence fondamentale sur la société mauricienne, les autorités auraient été mieux avisées d’enclencher préalablement des consultations nationales avant la mise à exécution du projet. L’ACIM rappelle, à cet effet, que le programme gouvernemental fait mention de l’organisation de « nationwide referendums » pour des questions d’importance capitale ayant trait à l’intérêt public.

L’association trouve que ce nouveau mode de transport en commun va centrer le développement autour des régions urbaines, plutôt que de décentraliser le développement. Elle se demande s’il n’aurait pas été plus approprié d’aménager, par exemple, des espaces de loisirs, de construire des voies cyclables pour vélos et de réparer les routes existantes, d’assurer un meilleur éclairage des voies publiques, ou encore de prévoir des zones piétonnes.

L’ACIM rappelle que dans une correspondance qu’il lui avait adressée le 25 novembre 2014, l’actuel ministre des Infrastructures publiques, Nando Bhoda, alors encore dans l’opposition, s’était élevé contre le coût « astronomique» avancé par le précédent gouvernement (Rs 24 milliards) pour la réalisation du projet de métro léger. L’association rappelle que Nando Bhoda avait, alors, estimé qu’avec des variations supplémentaires, ce chiffre allait dépasser les Rs 35 milliards.

L’ACIM souligne que l’actuel ministre avait à l’époque conclu dans sa lettre que le projet « n’est pas viable » et « mérite d’être revu ». « A l’ACIM, notre estimation va sensiblement bien au-delà de Rs 40 milliards », précise l’association. Aussi, les généreuses subventions indiennes de l’ordre de Rs 7 milliards au projet « ne vont pas empêcher de plomber l’économie ». Se fondant sur les données de construction du métro de New Delhi, P. Sungeelee, ingénieur mécanique, consultant technique de l’ACIM sur ce dossier, estime que le projet coûtera « au-delà de Rs 47,5 milliards ».