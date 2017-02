POSITIVE ATTITUDE - COUPLE : Les voies du bonheur à travers le yoga

En marge de la St-Valentin, nous nous intéressons au couple. Comment gérer une vie à deux, avec son lot de conflits et de désagréments occasionnés par le poids des années ? La thérapie du bonheur, très peu connue à Maurice, offre la possibilité de contrôler ses émotions négatives vers une quête de bien-être et de quiétude. Des techniques simples qui vous sont proposées par Varma Kanhye, instructeur de yoga au Art of Living Centre.

“Dans toute relation, les mésententes sont courantes. Elles sont dues à une incompréhension dans le couple et à la routine qui s’installe. Chaque personne est différente et a des aspirations qui lui sont propres, et les priorités ne sont pas les mêmes”, confie Varma Kanhye. Au sein du Art of Living Centre à Curepipe, l’instructeur de yoga propose à ses élèves de redécouvrir l’art du bonheur au travers de plusieurs techniques de respiration et de méditation. La thérapie du bonheur est également destinée à ceux qui croient que leur vie sentimentale est au point mort, et qui souhaitent trouver la motivation et améliorer leurs performances.

Se libérer de ses peurs.

Il est possible de contrôler vos émotions contraires. Cette thérapie permet de vous libérer de vos peurs et de vos angoisses et d’être plus épanouis et plus libres dans votre couple. “On a beau vivre avec une personne, mais on a tendance à voir plus de beauté autour d’elle qu’en elle. Il est important de se recentrer sur ce qui est important.”

Pour être en mesure de distinguer ses priorités, il faut gérer sa vie au quotidien. “C’est en ayant une meilleure connaissance de son moi intérieur et lorsqu’on prend le temps de se comprendre qu’on peut y arriver”, confie l’instructeur de yoga. Pratiquer le yoga est une bonne méthode pour atteindre ce résultat, car c’est une voie de connaissance qui passe par le corps, le souffle et l’esprit. C’est une philosophie de vie qui permet à notre être de reprendre son flot. Nous nous dirigeons alors vers la perception de la joie, la paix de notre nature profonde et une ouverture vers le monde. “Cette ouverture permet de voir son conjoint différemment. En passant du temps avec lui ou avec elle, les énergies du couple se rééquilibrent. On a envie de passer du temps ensemble pour se redécouvrir et les relations seront harmonisées.”

Mieux respirer.

Dans la respiration, il existe des secrets qui rendent notre vie meilleure. Mieux respirer est possible à travers le pranayama. “La respiration est essentielle à notre organisme, car c’est ce qui nous garde en vie. Adopter une respiration plus profonde améliore considérablement notre existence.” Le pranayama nous aide à prendre soin de notre énergie vitale. Réguler et affiner la respiration permet de mieux gérer et respecter notre être.

À Art of living, “nous apprenons à respirer pour avoir un meilleur contrôle sur notre vie, et maintenir le calme dans notre esprit. Cela s’applique également au couple car on est en mesure de gérer le stress au mieux.” Certaines formes de respiration permettent un abandon à soi-même pour libérer des émotions enfouies sans intervention du mental. Depuis quelque temps, la technique du rebirth est très prisée à l’étranger : la respiration se fraie un chemin dans le corps énergétique et physique, et le souffle dissout les blocages et les tensions. Cela permet la résolution de schémas mentaux inhibiteurs sans intervention de l’intellect ni de l’imaginaire.

Yoga du rire.

D’autres techniques plus avancées pratiquées par les yogis sont également profitables pour une meilleure énergie au sein du couple. “Le shimoga est une technique de respiration très rythmique, développée par mon maître lui-même. Le shimoga fait référence à l’action d’entrer en silence, connue comme le sudarshan kriya. C’est un mot sanskrit qui renvoie à l’action de purifier”.

Une technique de respiration très prisée à réaliser à la maison est le yog nidra. C’est une technique qui favorise la relaxation et le lâcher prise des tensions psychiques profondes. “C’est idéal pour un couple en quête de relaxation et voulant éviter les conflits.”

Varma Kanhye privilégie également le yoga du rire pour favoriser une bonne relation entre les couples. La thérapie par le rire est une action qui entraîne l’émotion, augmentant la production d’endorphines dans le cerveau, qualifiées d’hormones de bonheur. Lors d’une session de ce genre, il est conseillé de venir avec son/sa partenaire afin de partager ensemble de bonnes vibrations. L’instructeur conseille de se donner à 100% et de rire de tout son être, “ziska vant fermal”.