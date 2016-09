POSSESSION DE CANNABIS: Huit et six ans de prison pour un peintre et son complice

Le verdict dans le procès intenté à Jean Benny Labeauté et à son complice Jean Stephan Luximon, pour possession de drogue, a été prononcé devant a Cour d’assises ce matin. Jean Benny Labeauté a écopé de huit ans de prison et d’une amende de Rs 60 000 alors que Stephan Luximon a écopé de six ans de prison et d’une amende de Rs 50 000. Les deux hommes avaient plaidé coupable d’une charge de possession de drogue ; l’élément de trafic ayant été enlevé par la poursuite.

Dans son verdict, le juge Benjamin Marie-Joseph a fait état de la gravité du délit et de l’importante quantité de drogue saisie en leur possession. Le juge s’est basé sur les aveux des deux hommes lors de leurs interrogatoires à l’ADSU pour rendre son verdict. Jean Benny Labeauté, peintre âgé de 28 ans, avait été arrêté en compagnie de son complice, qui était alors âgé de 19 ans. Ils avaient 12 723,3 g de cannabis en leur possession.

Ils étaient défendus par Mes Ashwin Kandhai et Nushmi Balgobin Kandhai. Lors du procès, après une requête de la défense pour réduire les accusations portées contre eux, Me Shakeel Bhoyroo, représentant du DPP, avait informé le juge Benjamin Marie-Joseph que le DPP avait accepté la demande et qu’ils ne seraient plus poursuivis sous la charge de trafic, mais de possession uniquement. Ainsi, la poursuite avait fait appel à deux témoins seulement. Ces derniers ont produit les photos prises ainsi que la drogue saisie, s’élevant à une valeur marchande de Rs 5 725 000.

Jean Stephan Luximon et Jean Benny Labeauté avaient été arrêtés le 24 janvier 2014 alors qu’ils se trouvaient au domicile de ce dernier à Baie-du-Cap. À la police, Jean Stephan Luximon avait raconté qu’ils se trouvaient tous les deux dans la chambre à coucher, séparant des feuilles de gandia des branches, quand deux hommes en civil sont entrés. « Zot dir nou zot depi l’ADSU. Tout swit nou finn koumans galoupe ek sove depi laport deryer me kouma mo’nn sorti, enn lot lapolis ti pe atann mwa deor. Li dir mwa ki li fi’nn trouv mwa pe manipil sa bann fey gandia-la », avait-il relaté. Lors des plaidoiries, les avocats de la défense s’étaient attardés sur le fait que les accusés avaient coopéré avec la police dès le départ. Le juge leur a ainsi infligé huit et six ans de prison. Le temps passé en détention préventive sera déduit de leur sentence.

ALTERCATION AVEC LES MARCHANDS DE CD: Les charges provisoires contre cinq artistes rayées

Les 13 charges provisoires qui pesaient sur cinq artistes, suite à une altercation avec des marchands de CD pirates le 30 décembre dernier, ont été rayées en Cour intermédiaire lundi. Dr Boyzini, qui en faisait partie, se dit soulagé et espère que les « vrais coupables » seront désignés dans cette affaire.

« Une première victoire. » C’est ainsi que les cinq artistes, à savoir Dr Boyzini, Kenny Seenien, Axel Emilien, Michel Nany et Marvin Coret, ont réagi en cour lundi matin. Au total, 13 charges provisoires, dont pour coups et blessures et vol, pesaient sur ces artistes qui avaient eu une altercation avec des marchands de CD pirates le 30 décembre dernier à la gare du Nord à Port-Louis.

Ils remercient tous ceux qui ont été à leurs côtés dans ce moment difficiles, dont la communauté des artistes, leurs hommes de loi, leurs familles et Dieu. « Après les vidéos qui ont été diffusées sur internet, il était clair que c’est nous qui avions été battus ce jour-là et non le contraire », disent-ils. Ils souhaitent maintenant que les « vrais coupables » soient désignés.

Les artistes ont également porté plainte à la Commission des Droits Humains pour « brutalité policière ». Ils ont aussi réclamé des dommages de Rs 10 millions à la police et à l’État.