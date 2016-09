POSSESSION ILLÉGALE D'ARME À FEU : Le père d’un policier blanchi

Un homme de 77 ans, père d’un sub-inspector de police, était poursuivi en Cour intermédiaire pour possession illégale d’arme à feu. Selon la version du plaignant, l’accusé aurait brandi un fusil et menacé des personnes avec qui il avait eu une altercation en janvier 2007. D’après un témoin, des coups de feux auraient été tirés.

Le fils de l’accusé, qui était en poste à l’aéroport le jour des faits allégués, avait été informé par un inspecteur de police qu’il y avait eu un problème chez lui. Interrogé par la suite, il avait indiqué avoir un permis pour possession d’arme à feu et que son fusil se trouvait dans un coffre, à son domicile, précisant que ce dernier était verrouillé et que son père ne pouvait y avoir accès. Il devait soutenir ne pas avoir utilisé son fusil depuis cinq mois.

Défendu par Me Rouben Mooroongapillay, son père avait réfuté les allégations portées contre lui, indiquant qu’il n’était pas en bonne santé et que le jour des faits allégués, il avait pris des cachets et était parti se coucher. La magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus a considéré l’âge de l’accusé et ses capacités physiques restreintes en raison de ses problèmes de santé. De même, elle a pris en compte le fait que la famille du plaignant et celle de l’accusé n’étaient pas en bons termes. Elle devait en outre statuer qu’il n’avait pu être prouvé que des coups de feu avaient été tirés et que la vie d’autrui avait été mise en péril. De plus, la magistrate a relevé des incohérences dans les versions données par le plaignant à la police ainsi qu'en cour. De ce fait, le père du policier a été exonéré de toute accusation.

LOYER NON PAYÉ : Castel Motors Spare Parts Ltd sommée d’évacuer

Le juge Bobby Madhub a ordonné à la compagnie Castel Motors Spare Parts Ltd d’évacuer les locaux situés à Castel suite à une demande déposée dans ce sens par le propriétaire de l’emplacement. Bibi Fatmah Lal Mahomed, la mère de la compagnie défenderesse, avait demandé à la Cour d’émettre un ordre de habere facias possesionem à Castel Motors Spare Parts Ltd, spécialisée dans la vente de pièces de rechange pour voitures, pour évacuer les lieux, n’ayant pas respecté les conditions du contrat. La compagnie n’avait pas payé le loyer pendant plusieurs mois et avait loué une partie de l’emplacement à une tierce personne.

Après avoir analysé les faits, le juge a trouvé que Castel Motors Spare Parts Ltd n’avait pas réussi à fournir des arguments solides pour sa défense, lui ordonnant ainsi d’évacuer les lieux d’ici le 1er novembre 2016. « The respondent has failed to establish that it has a bona fides and serious defence. I, in the circumstances, order the respondent to quit, leave and vacate the premises by 1st November 2016, failing which a writ habere facias possessionem to issue », a conclu le juge.

RELATIONS SEXUELLES AVEC MINEURE : Le petit ami relaxé

Un habitant de l’Est était poursuivi en Cour intermédiaire sous une de charge de « Sexual Intercourse with a minor under the age of 16 ». Il lui était reproché d’avoir, le jour de la St Valentin, eu des relations sexuelles avec sa petite amie qui était alors âgée de 15 ans. Le jeune homme avait plaidé non coupable et avait nié tous les faits qui lui étaient reprochés.

Cette affaire remonte au 1er mars 2013. La jeune fille avait fait l’école buissonnière pour aller à la rencontre de son petit ami pour se rendre, avec lui, dans un bungalow à Flic-en-Flac. Si lors de son interrogatoire la jeune fille avait donné plusieurs détails quant aux événements survenus le jour des faits, lors de son contre-interrogatoire elle devait se contredire à plusieurs reprises.

L’avocat de l’accusé avait alors fait ressortir que dans sa déposition, elle avait dit que c’était le jour de la St Valentin alors que les faits remontent au 1er mars. De plus, si à un moment, elle avait dit que son petit ami l’avait récupérée en voiture, lors du contre-interrogatoire, elle avait raconté qu’elle avait pris le bus pour se rendre à Flic-en-Flac. Face à ces incohérences, le magistrat Azam Neerooa a accordé le bénéfice du doute au petit ami.

« Thus, when all the evidence on record is taken in consideration in the light of the charge against Accused under the present information, the version put to the Accused in his statement, it is found that the serious and material inconsistencies highlighted above in complainant’s version in Court affecting adversely her credibility and truthfulness, the probative value of such DNA evidence would be minimal and should in all fairness be excluded », a conclu la Cour.