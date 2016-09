POST-BUDGET 2016/2017 : L’inflation se stabilise à 0,9 % le mois dernier

Le taux d’inflation basé sur la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation (CPI) était stable à 0,9 % à fin août 2016 comparativement à son niveau de fin juillet 2016.

Statistics Mauritius a rendu publics ce matin les changements intervenus dans le CPI pour le mois écoulé. L’indice est passé de 108,5 points en juillet à 109,4 points en août. Cette progression est due en grande partie à la hausse des prix des cigarettes (+ 0,9 point) suivant un relèvement du droit d’accise sur ce produit annoncé dans le budget 2016/2017. On a également noté une augmentation de 0,3 point sous l’item « Rum & Other cane spirits » et de 0,1 point sous celui de « Beer & Stout ». Les prix de ces produits avaient été majorés dans le sillage du Budget 2016/2017. En revanche, l’impact de la baisse du prix du gaz ménager (autre mesure budgétaire) a eu pour effet un repli de 0,3 point de l’indice pour ce produit spécifique.

Les autres changements relevés dans le CPI sont les suivants : légumes + 0,1 pt, riz + 0,1 pt, intérêt sur le prêt logement -0,1 pt, mobilier -0,1 pt, véhicules motorisés -0,1 pt, billet d’avion -0,1 pt et dépenses de restauration + 0,1 pt.

L’augmentation des prix des boissons alcoolisées a affecté (+ 11,1 %) le sous-indice pour cette catégorie de produits. La réduction du prix du gaz ménager a fait reculer de 2,9 % le sous-indice pour la catégorie « Logement/Eau/Électricité/Gaz et autres carburants ». Par ailleurs, le sous-indice pour les produits alimentaires et boissons non-alcoolisées a subi une hausse de 0,5 % pour passer à 111,3 points.

Le taux d’inflation calculé sur la moyenne annuelle du CPI (headline inflation) s’élevait à 0,9 % à la fin du mois dernier, soit le même taux prévalant à fin juillet 2016. Comparativement à août 2015 (1,3 %), il y a eu une baisse, rapporte Statistics Mauritius. Pour ce qui est de la « year-on-year inflation » (soit la différence entre le niveau du CPI pour un mois donné et celui du mois correspondant de l’année précédente), le taux s’établissait à 0,9 % en août 2016 contre 1 % en juillet 2016.