POST-CARLOS : Les réservoirs se refont une santé

Graduellement, avec l’apport des pluies accompagnant le passage de la forte tempête tropicale Carlos dans la région, les principaux réservoirs de l’île se refont une santé. Ainsi, à la mi-journée, le niveau global s’approchait de la barre des 60%, alors qu’à pareille date l’année dernière, il était de 63,6 %. Le volume d’eau est évalué à 45,88 millions de mètres cubes alors que la moyenne est de 48,2 millions.

Le tableau ci-dessous récapitule les relevés effectués par la Water Resources Unit du ministère des Services publics. Il indique que le réservoir de Mare-aux-Vacoas, avec une watermark de 62,8%, a 13 points de retard à rattraper sur l’année dernière, alors que celui de Piton-du-Milieu est en nette progression avec 83,9 % contre 54,8 % l’année dernière. La Ferme est toujours en situation déficitaire avec seulement 38,4 % de sa capacité normale.

Reprise des dessertes aériennes vers Rodrigues et La Réunion

Les activités au niveau du port de conteneurs devraient reprendre demain matin

L’aéroport international SSR était particulièrement surchargé hier soir et ce matin, dans le sillage du passage de la tempête tropicale modérée Carlos et la levée des avertissements cycloniques. La desserte aérienne à destination de Rodrigues et de l’île de La Réunion a par ailleurs repris normalement ce matin.

Les vols qui étaient bloqués en France et en Angleterre durant le week-end en raison du mauvais temps sont arrivés dans le courant de la nuit. Par exemple, le MK 1045 en provenance de Paris a atterri vers 00h30 alors le MK 7053 en provenance de Heathrow est arrivé à 01h18. D’autres appareils, ceux de Turkish Airlines en provenance de Tananarive et de Condor en provenance de Francfort, ont atterri à 3h04 et 2h30 du matin respectivement. Une dizaine de vols en provenance de Johannesburg, de Rodrigues, de La Réunion, de Dubaï, Mumbai, de Paris étaient attendus dans le courant de la matinée.

Donald Payen, Executive Vice-President et responsable des opérations au sol d’Air Mauritius (MK), se déclarait, ce matin, très satisfait de la façon dont les opérations se sont déroulées. Plusieurs vols supplémentaires sont prévus afin d’écluser le backlog de passagers bloqués aussi bien à Maurice qu’à Rodrigues et La Réunion.

Au niveau du port, tous les employés ont repris normalement leur travail ce matin. Toutes les grues placées en sécurité après l’émission d’un avis de classe 2 sont à nouveau opérationnelles. « Nous sommes prêts pour accueillir les navires sur les anciens terminaux », nous a affirmé ce matin un dirigeant de la Mauritius Ports Authority. Toutefois, en raison de la mer houleuse, aucun porte-conteneurs ne pourra accoster aux quais de conteneurs aujourd’hui. On s’attend que la situation retourne à la normale dans le courant de la matinée de demain.