POST MV BENITA : Les pêcheurs du Bouchon refusent la compensation de Rs 19 745

Indemnisés après le naufrage du MV Benita sur la plage du Bouchon en juin dernier, les pêcheurs du village refusent catégoriquement la compensation de Rs 19 745 des autorités. “C’est la semaine dernière que nous avons pris connaissance du montant de la somme, laquelle a été versée sur nos comptes bancaires respectifs”, explique Ravi Foolchand, représentant des pêcheurs du village. Et de poursuivre: “ Nous ne pouvons pas accepter cette compensation elle est dérisoire ! Nous avons été contraints d’arrêter nos activités en mer pendant sept mois et nous n’y retournerons pas de sitôt. D’ailleurs, il n’est pas improbable que la pêche soit finie pour nous ! Nous avons appris dans une réponse parlementaire que le gouvernement mauricien a reçu une compensation de Rs 12, 534 M. Pourquoi nous donner aussi peu ?”

Pour Ravi Foolchand, chaque pêcheur devrait percevoir Rs 105 000, soit Rs 15 000 mensuellement. “Notre manque à gagner quand nous ne sommes pas en mer est en moyenne Rs 400. Et quand nous travaillons, si la pêche est bonne, nous pouvons rentrer à la maison avec Rs 1000, voire plus en poche. Quand, au lendemain du naufrage, des officiers des autorités de la pêche ont fait un audit de notre situation, ils ont relevé nos pertes matérielles. Certains pêcheurs avaient jusqu’à 10 casiers en mer. Un casier coûte entre Rs 1000 et Rs 1500. Que ferons-nous avec Rs 19 745, d’autant qu’à compter de maintenant nous ne percevrons plus de revenus ? Zot pe fer dominer ar no!”, s’insurge le pêcheur.

Les pêcheurs, victimes collatérales du MV Benita, se feront entendre sur ce sujet à la rentrée de janvier 2017.