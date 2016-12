POST-PORLWI BY LIGHT : Seth, ou l’imaginaire bienveillant

Le street artiste, le globe painter ou peintre public — entendez-le comme vous voudrez, il n’est pas plus attaché à l’une ou à l’autre de ces expressions, mais leur réserve en revanche une définition assez précise — donc le globe painter Seth, Julian Malland dans la vie ordinaire, nous a laissé deux magnifiques fresques en souvenir de son passage à Port-Louis, sur une invitation de Porlwi by Light. Électron libre parfait, jouant un peu à cache-cache avec nous, il nous a finalement fixé un rendez-vous à trois heures de son décollage vers d’autres cieux. Véritable artiste de rue au sens originel du terme, il fait parfois la moue par rapport aux nombreuses activités regroupées aujourd’hui sous cette expression résolument à la mode.

Julien Seth Malland fait entendre une voix singulière dans le monde souvent vandale et provocateur du street art. Pas d’images choquantes ou de messages coups de poing chez lui, mais plutôt un imaginaire poétique qui invite le passant à regarder son cadre de vie avec plus d’attention et à s’interroger sur les mystères de l’enfance. « Quand on peint dans un bidonville au Brésil, nous explique-t-il notamment, on n’a pas envie de choquer les gens. Avant, je faisais des trucs horribles, des monstres de toutes sortes, comme cela se fait encore en Europe où il est plus facile et admis de choquer les spectateurs. »

Diamétralement opposée au street art coup de poing, sa démarche vise à éveiller la bienveillance chez ceux qui regardent ses créations, et il est aisé de penser que cette préoccupation résolument positive se soit renforcée au fil de ses voyages à travers le monde, notamment dans des pays comme le Brésil ou le Mexique, où une tradition de l’art mural existait bien avant que l’art urbain ne devienne un des grands courants à la mode dans les pays occidentaux. À côté de ses créations, Seth raconte le monde à travers les arts de la rue depuis des années, activité pour laquelle il a développé des collections éditoriales et même une série documentaire à un moment.

Sur les murs qu’on lui a proposés à Port-Louis, il a comme souvent créé ses personnages en jouant avec l’architecture et les éléments urbains, ici une fenêtre bouchée, là-bas les pavés au pied du mur. Rue Bourbon, sur un des parkings de la MCB, sa fresque monumentale semble tout droit inspirée par Magritte, avec cette grande silhouette grise parsemée de nuages, et au milieu du visage, cette fenêtre murée, striée de barreaux, qui s’ouvre sur un ciel bleu et un petit nuage blanc. Cette invitation à penser l’éther, au monde des rêves et de l’infinie légèreté de l’âme, la grille située là où la voix devrait s’exprimer, montre aussi une séparation infranchissable entre l’imaginaire et la réalité, qui deviennent du fait de cette séparation des univers étanches et fermés. Relevons aussi que cette fresque s’élève sur le pignon de trois étages d’immeubles qui ont été construits à des moments différents, deviennent habillés par Seth, l’illustration des niveaux de conscience qui permettent d’accéder au monde des rêves.

Sur le parvis de la cathédrale de Port-Louis, l’artiste a choisi un vieux mur délavé de l’ancien collègue Trinity, qui tient encore debout sur un superbe trottoir en pavés de basalte… Il était déjà venu il y a quelques années pour un travail collaboratif avec Kid Kreol, encore visible sur les murs du parking de l’Institut français de Maurice (IFM). Cette fois, il a trouvé en Port-Louis « un terrain de jeu incroyable » pour tout peintre de rue… « Si j’y restais plus, j’irai peindre partout dans cette ville. Un peu comme à La Réunion, vous avez ici un vrai métissage de cultures entre l’Asie, l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient, et ces cultures ont l’air de se côtoyer dans une certaine harmonie, sans problèmes ethniques ou religieux. Port-Louis est passionnant aussi au niveau architectural avec ce mélange d’années 70’ et d’immeubles un peu modernes, avec ses murs et des maisons en bois. C’est important pour moi car je ne me contente pas de faire un beau dessin… Je m’efforce aussi de faire découvrir la ville différemment. Quand je peins des pavés de différentes couleurs comme je l’ai fait à la cathédrale, j’ai envie que les passants qui viennent ici tous les jours s’arrêtent quelques instants pour réaliser à quel point ces pavés sont magnifiques. »

L’attache populaire du street art et les rencontres qu’il permet est ce qui le motive le plus. Aussi propose-t-il toujours une énigme dans ses fresques. À ceux qui lui demandaient ce que signifiait ces pavés colorés, il a invariablement répondu : « Ce que vous voulez, vous ! ». Entre le quinquagénaire et l’écolier de passage, il y a fort à parier que ce petit garçon vêtu comme tout écolier mauricien, qui enfouit sa tête dans les pavés colorés, sera interprété très diversement : cache-t-il sa tête parce qu’il a eu de mauvaises notes, raté ses examens, ou parce qu’il veut voir au-delà du sol ? Parce qu’il est timide ou qu’il a honte de lui ?

Qu’il crée en Chine, à Rio, Paris ou Mexico, Seth représente toujours ses sujets enfantins de dos ou de profil, de sorte qu’on ne voit pas leur visage, par pudeur certes, mais aussi pour que le passant imagine le visage et l’expression qu’il souhaite sur ce corps. Et si cet enfant était en train de fouiller le sol à la recherche des souvenirs de l’ancien collège Trinity ? « Peut-être qu’il colore le monde avec son imagination, nous suggère notre interlocuteur… Un peu comme la poésie que l’on comprend entre les mots presque. J’essaie de faire de même en peinture. C’est ce qui n’est pas dessiné qui est intéressant… »