POSTE DE MINISTER MENTOR CONTESTÉ : Le PMSD répond à SAJ

La plainte constitutionnelle du PMSD, contestant la nomination de sir Anerood Jugnauth en tant que Minister Mentor après avoir cédé sa place de Premier ministre à Pravind Jugnauth, a été appelée hier devant la Master and Registrar Shameem Hamuth-Laulloo. Les bleus, qui avaient été appelés à donner plus de précisions dans leur plainte, ont déposé un document en ce sens par le biais de l'avoué Manoj Appadoo, et ce pour répondre à la requête de SAJ. L'affaire a été renvoyée au 6 juin.

La plainte logée par Patrice Armance, député du PMSD, et par un électeur de la circonscription de SAJ, Sachidhanand Reekhaye, sera de nouveau appelée en Cour suprême le 6 juin. Lors de la séance d'hier, l'avoué Manoj Appadoo a déposé un document en réponse aux précisions réclamées par sir Anerood Jugnauth. Ce dernier ainsi que les co-défendeurs voulaient savoir quels sont les articles de la Constitution que les bleus estiment qu'ils ont enfreint. Le PMSD a ainsi répliqué qu'il s'agissait des articles 1, 59(3) et 60(3) de la Constitution.

Les plaignants réclament dans leur plainte que la cour décrète le poste de sir Anerood Jugnauth vacant vu qu'il a démissionné comme Premier ministre. Selon eux, il « ne devrait plus siéger » à l'Assemblée nationale après sa démission en tant que Premier ministre. Ils ajoutent que sa nomination comme Minister Mentor, ministre de Rodrigues et de la Défense est « anticonstitutionnelle ».

Selon les plaignants, sir Anerood Jugnauth a commis « une violation de la Constitution » en clamant qu'il est toujours membre du Parlement et en restant au sein du cabinet ministériel, et ce malgré le fait qu'il ait soumis sa démission en tant que Premier ministre. Ils soutiennent que sir Anerood Jugnauth aurait dû démissionner en tant que membre du Parlement pour la circonscription No 7, se basant ainsi sur l'article 60(3) de la Constitution. La plainte a été rédigée par l'avoué Manoj Appadoo, soutenu par un panel légal, composé de Me Kushal Lobine, de Assad Peeroo, de Rouben Mooroongapillay, de Vikash Teeluckdharry et d’Adrien Duval.