POTA - SALIM MUTHY : « Des amendements portent atteinte à nos droits fondamentaux »

Une mise en demeure a été servie contre l’État, réclamant un ordre de la Cour suprême pour révoquer les amendements à la Prevention of Terrorism Act (POTA) votés au Parlement. Salim Muthy, le porte-parole du comité Anti-POTA, a animé en ce sens mardi une conférence de presse, où il s’est insurgé contre la mise en vigueur de ces nouveaux amendements qui, selon lui, « portent atteinte à la liberté de mouvement et d’expression » et « bafouent les droits fondamentaux des citoyens, garantis par la Constitution ».

« Bann nouvo amandman inn promilge alor ki bokou sitwayin pa ti mem konpran ki apel POTA. Premie lalwa POTA inn promilge an 2002. Apre 14 ans, inn amenn nouvo lamandman. Nou pa konpran pou ki rezon inn pass sa bann nouvo amandman-la an enn vitess. Eski selil anti-teroris inn konfirme ki nou vilnerab a bann atak teroris dan moris ? Ena bokou kestion ki res a poze », a soutenu le travailleur social Salim Muthy, qui a décortiqué les nouveaux amendements apportés à la POTA. Selon lui, la section VI (A) de la POTA, concernant les rassemblements, « n’est pas claire et induit la société civile en erreur ». Selon lui, « lapolis kapav servi so diskresion lor sa seksion lalwa-la a ninport ki moman pou aret ninport ki sannla ki fer enn rasanbleman », avant de déplorer le fait que la loi n’est « pas explicite ».

Salim Muthy s’est aussi attardé sur des « proscribed organisations », lançant : « Ki nou ena a fer ek sa bann organizasion-la ? Personn pa kone ki sa bann 17 organizasion ki proskrir-la. Lor la, zot dir ki ena 2 organizasion lokal ladan ki soupsone etre bann parti teroris. » Il n’a pas manqué d’égratigner la cellule antiterroriste, qu’il qualifie de « non crédible », rappelant le cas de l’informaticien Ish Sookun « kinn vinn enn bouk-emiser dan enn ka ki ziska zordi pa ankor gagn bann koupab », faisant allusion au fax envoyé au PMO faisant mention d’attaques terroristes dans la capitale. Il devait aussi déplorer les agissements du National Security Service (NSS), « ki prefer vey politisyen ki promouvwar sekirite pei ». Salim Muthy indique ainsi qu’il a fait servir une mise en demeure contre l’État pour la révocation des amendements à la POTA. « Nou pe vinn viktim enn sistem politik kot pe inpoz enn lalwa diktatoriel », a-t-il soutenu.

Le porte-parole a aussi rappelé que « c’est le vice-président de la République qui a apposé sa signature pour valider la mise en vigueur de ces nouvelles dispositions de la loi » et que la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, qui était absente du pays à ce moment-là, « pa ti pou sign sa ». Il a fait un appel à la présidente afin qu’elle fasse une déclaration publique à ce sujet. La société civile, dit-il, « pe atann enn repons de la par prezidante parski li enn garan de la Konstitision ».