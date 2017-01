POURQUOI PLAGIER?: LE MONDE A BESOIN DE VOS IDÉES

S’accaparer des idées d’autrui, se faire passer pour l’auteur du texte de quelqu’un d’autre, le plagiat est, de nos jours, plus que récurrent. Ce terme, devenu “fashion’’ dans le milieu littéraire ou même médiatique, est contre l’éthique. Sachez que ni ʺplagiat’’ ni ‘’plagiaire’’ ne sont formés à partir du mot ʺplage’’. En effet, le plagiaire ne chôme pas, il fait des recherches et lit les textes des autres afin de trouver des idées pour étayer ses propos. Il n’est donc pas si bête que ça ! Le plagiaire est apte à « accoucher l’esprit ». N’imitez pas Melania Trump, l’épouse du Président des États-Unis, qui a elle-même plagié les propos de Michelle Obama lors de la convention républicaine. Les gens d’Amérique et d’ailleurs étaient nombreux et impatients d’entendre les idées et les propositions de la future Première dame des États-Unis en vue d’améliorer la condition de vie du pays. Outre les dirigeants, certains hauts cadres de l’Université de Maurice ont également fait l’objet de plagiat. La vision de tout un chacun compte. Cessez de plagier, le monde a besoin de vos idées !