POURSUIVI POUR AGRESSION MORTELLE: Trois ans de prison pour Vimalen Chingen

Vimalen Chinagen, inculpé sous une charge de coups et blessures causant mort d'homme sans intention de la donner en Cour intermédiaire, a écopé de trois ans de prison. Il a été reconnu coupable d'avoir mortellement agressé un certain Teeluckdharry Patut Roy, alias Gyan, 53 ans, le 12 avril 2008.

Trois ans de prison. Telle est la sentence infligée par la Cour intermédiaire à Vimalen Chinagen, jugé coupable d'avoir agressé mortellement Teeluckdharry Patut Roy en 2008. Ce dernier avait commis l'irréparable en compagnie de Pravin Bangaree, l'instigateur du crime, lequel avait été poursuivi devant les Assises sous une charge de “manslaughter” et avait écopé de 27 ans de prison.

Selon les faits, Pravin Bangaree et Vimalen Chinagen s’étaient rendu au restaurant Senneville, à Rivière-des-Anguilles, le 12 avril 2008, pour boire quelques verres. Pravin Bangaree, 24 ans au moment des faits, avait indiqué aux enquêteurs que Gyan Teeluckdharry se trouvait alors au même restaurant, précisant qu'il avait eu un contentieux avec la victime. Le litige portait sur une somme de Rs 150, que le père de Bangaree avait donné à la victime pour l’achat de matériaux. Or, cette dernière n’avait jamais complété son travail, utilisant l'argent reçu pour s'acheter des boissons alcoolisées.

Lorsque le restaurant a fermé ses portes, Pravin Bangaree et Vimalen Chinagen ont alors décidé de terminer leur beuverie sous un arbre. Gyan Teeluckdharry les avait ensuite rejoints, demandant une cigarette à Pravin Bangaree, qui a refusé. La victime aurait alors commencé à injurier les deux hommes et une dispute a alors éclaté. Ces derniers lui ont alors donné des coups de pied à la tête et à l'estomac. De peur d'être dénoncé, Bangaree a alors décidé d'en finir avec sa victime en lui écrasant le cou avec son pied. Les deux hommes ont alors retiré les vêtements du quinquagénaire avant de les brûler, et ce afin de ne pas laisser de traces.

L'ex-Chief Police Medical Officer, le Dr Satish Boolell, avait attribué la cause du décès à un « traumatic subarachnoid haemorhage with multiple injuries ». Vimalen Chinagen avait 17 ans au moment des faits. Lors de son procès en Cour intermédiaire, il a plaidé coupable et a présenté ses excuses. Son homme de loi, Me Steven Obeegadoo, avait par ailleurs demandé la clémence de la cour, évoquant les facteurs atténuants jouant en faveur de l'accusé, dont son jeune âge et son casier judiciaire, vierge jusque-là.

Dans l'énoncé de son jugement, le magistrat Vijay Appadoo a dit avoir pris note du jeune âge de l'accusé, lequel était en outre sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. S'il reconnaît aussi que le jeune homme a été influencé par Pravin Bangaree, il précise toutefois qu'il y a eu mort d'homme, justifiant ainsi la peine de prison de 3 ans infligée.