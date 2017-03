POURSUIVI POUR ALLÉGATIONS DE CORRUPTION : L’avocat Dick Ng Sui Wa acquitté

« L’accusé habilité à entreprendre ces voyages avec des tickets au rabais car il l'a fait pour que le Cardiac Centre en bénéficie », dit le jugement

« J’ai toujours travaillé pour l’État et je suis fier de ce qu’est devenu le Cardiac Centre aujourd’hui », déclare Me Ng sui Wa

Les magistrats Kesnaytee Bissoonauth et Azam Neerooa ont rendu leur verdict ce matin dans le procès intenté à Me Dick Ng Sui Wa, poursuivi par l’ICAC pour avoir accepté des billets à tarif réduit pour des voyages privés alors qu’il était président du Trust Fund for Specialised Medical Care (TFSMC). Les magistrats ont exonéré l’avocat, concluant dans leur jugement qu’il était habilité à entreprendre ces voyages car ces rabais s’appliquaient à tous les membres de l’institution et qu’il avait entrepris ces voyages pour s’entretenir avec des professionnels pour que le Cardiac Centre en bénéficie.

Me Dick Ng Sui Wa faisait face à un procès intenté par le Directeur des poursuites publiques, Satyajit Boolell, après l’enquête de la commission anti-corruption. Il était accusé de “public official using his office for gratification” sous l'article 7(1) de la Prevention of Corruption Act (POCA). Me Dick Ng Sui Wa avait plaidé non coupable des trois chefs d’accusations retenus contre lui. L’ICAC lui reprochait d’avoir accepté, entre novembre 2002 et mai 2003, un rabais sur trois billets d’avion d’Air Mauritius pour des voyages privés, soit en France, en Afrique du Sud et en Inde, et ce alors que ces réductions étaient réservées aux voyages officiels, selon la poursuite. Les magistrats Kesnaytee Bissoonauth et Azam Neerooa, qui ont coprésidé ce procès en Cour intermédiaire, ont rendu leur verdict ce matin. Selon la poursuite, ces rabais de 50% sur ces billets d'avion étaient destinés à des voyages officiels, ajoutant que Me Dick Ng Sui Wa ne pouvait en bénéficier car il voyageait « à titre personnel ». Les magistrats ont souligné dans leur jugement que, selon l'accord passé entre Air Mauritius et la TFSMC, ces rabais ne sont pas réduits qu'à des missions officielles à l'étranger, précisant ensuite que tout employé peut en bénéficier. Les magistrats ont ainsi soutenu qu'en tant que Chairman de l'institution, Me Ng sui Wa était habilité à entreprendre ces voyages. De plus, l'homme de loi avait déclaré, documents à l'appui, qu'il avait effectué ces voyages dans ces trois pays en vue d'établir des contacts avec des professionnels dans différents centres cardiaques avec pour objectif d'en faire bénéficier celui de Maurice. Il avait en outre payé le prix des tickets au rabais en vue de l'absence de budget à la TFSMC. Les magistrats ont ainsi estimé que l'homme de loi avait suivi les procédures adéquates et que s'il y avait vraiment une mauvaise intention de sa part, le directeur du Cardiac Centre aurait pu refuser sa requête. Les magistrats ont ainsi trouvé que l'accusé avait pu démontrer le but de ces voyages, et ce même s'il ne s'agissait pas de missions officielles, mais de voyages entrepris pour aider le Cardiac Centre.

À sa sortie de cour, Me Ng Sui Wa a fait part de son soulagement après presque 15 ans d'attente. « Je remercie Me Gavin Glover et tous les autres avocats qui, à un moment ou un autre, m'ont soutenu. J'ai toujours travaillé pour l'État et je n'ai jamais voulu que l'État paie pour ces déplacements. Je suis fier de ce qu'est devenu le Cardiac Centre aujourd'hui. La justice a prévalu dans mon cas. Je tiens aussi à rendre hommage à un juge décédé, le juge Abdoula, qui dans un procès où je défendais un client, avait placé sa confiance en moi quelques jours après mon arrestation. » Me Gavin Glover, l'homme de loi de Me Ng Sui Wa, a quant à lui soutenu que son client n'a « jamais eu de mauvaises intentions », poursuivant : « La cour a trouvé que la version de mon client était correcte et que les éléments de la poursuite n'avaient pas pu être prouvés. Il a été blanchi par la cour et c'est encore plus important parce qu'il s'agit d'un confrère. » Me Glover a aussi dit attendre afin de voir si le DPP fera ou non appel pour décider d'une action pour dommages.