POURSUIVI PAR L'ICAC : Deux douaniers reconnus coupables de corruption

Deoraj Bhirgoo et Mooneshwarsingh Busawah, deux douaniers en poste au hall d'entrée de l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam, ont été reconnus coupables en Cour intermédiaire d'avoir accepté un pot-de-vin d'un couple venant de Grande-Bretagne pour venir passer des vacances à Maurice. Les douaniers avaient expliqué au couple qu'ils les laisseraient passer sans avoir à vérifier leurs bagages contre une somme de 100 livres. Les accusés seront fixés sur leur sort le 6 mars.

Les deux douaniers étaient inculpés sous une charge de « public official using his office for gratification ». Ils étaient en service à l'aéroport international SSR le 14 mars 2010 et s'occupaient du contrôle des valises lorsqu'ils ont approché une famille débarquant de Grande-Bretagne. Une des valises est alors passée au scanner et les douaniers devaient y découvrir deux téléphones portables ainsi qu'un fer à friser. Le couple ne pouvant présenter de reçu pour ces appareils, Deoraj Bhirgoo a alors approché le mari pour lui proposer de ne pas attendre que tous ses bagages soient examinés. « Donn sa missie la laba 100 livres, li pou laiss ou alle vite. Ou ek ou famille alle », avait-il suggéré. Le voyageur s'est alors entretenu avec sa femme, qui lui a répondu qu'elle n'avait pas 100 livres, mais 60, somme que les douaniers ont accepté pour laisser passer le couple et leurs enfants en bas âge sans vérifier le reste de leurs bagages.

Pour ce faire, l'épouse avait placé l'argent dans une valise et un des douaniers s'est chargé de le ramasser et de le mettre dans la poche de son pantalon immédiatement. Les douaniers se sont toutefois fait prendre par les enregistrements des caméras de surveillance à l'aéroport, dans lesquelles on pouvait voir l'épouse déposer l'argent dans une valise et Deoraj Bhirgoo s'approcher du bagage pour en prendre possession.

Le couple, impliqué dans le délit, a obtenu l'immunité du Directeur des poursuites publiques à condition de témoigner contre les douaniers. Les voyageurs avaient ainsi confirmé, dans leur déposition à l'ICAC et à la MRA, que les douaniers leur avaient réclamé de l'argent pour qu'ils passent la douane sans que leurs bagages ne soient examinés. Dans l'énoncé de son jugement, le magistrat Azam Neerooa a conclu que les deux douaniers ont « agit de concert » en sollicitant un pot-de-vin pour obtenir une gratification, soulignant que selon les enregistrements des caméras CCTV, le couple avait été autorisé à partir après que le douanier Bhirgoo ait pris leur argent, et ce alors qu'une seule de leurs trois valises ait été passée au scanner. Le magistrat a ainsi statué que les deux douaniers ont « délibérément » usé de leurs fonctions pour obtenir une gratification. Ils comparaîtront en cour le 6 mars pour des plaidoiries avant que la sentence ne soit prononcée.