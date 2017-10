POUVOIR ET PRESSE : Quel culot ce Navin Ramgoolam !

C’est peut-être ses fréquents déplacements en cour qui sont en train de lui faire perdre sa lucidité, mais Navin Ramgoolam a fait preuve d’un culot monstre en venant affirmer cette semaine que étaient différents les rapports entre le pouvoir et la presse lorsqu’il dirigeait le gouvernement. Or, l’histoire et les statistiques apportent un bien cinglant démenti à ses prétentions hasardeuses, sinon trompeuses.

Dès son retour aux affaires en juillet 2005, le Premier ministre commence à prendre les journalistes en grippe parce qu’ils révèlent ce qu’il veut à tout prix garder sous le boisseau. Week-End annonce qu’il s’apprête à nommer son beau-frère, Vijay Joypaul, comme un de ses conseillers au Prime Minister’s Office. Non seulement il n’apprécie pas que la nouvelle, tout à fait fondée, ait pu sortir, mais il s’arrange aussitôt pour que gouvernement et organismes parapublics n’accordent plus un sou d’avis et de publicité à notre titre. Une « punition » qui va aussi, quelques années plus tard, s’étendre à notre confrère l’express, tandis que des publications aussi improbables que Le Socialiste et Le Matinal vont se voir quasiment subventionner à hauteur de Rs 5 millions annuellement à coups de pub.

Le 18 novembre 2007, Week-End publie une note confidentielle sur quelques lignes indiquant que des policiers avaient laissé entendre qu’une certaine somme d’argent avait été retrouvée dans le casier d’un gradé. Ce qui est connu comme « l’affaire Locker » est repris le lendemein par Radio Plus qui y ajoute des éléments comme la somme qui y a été découverte, soit quelques millions de roupies. Il était question à cette époque de « Protection Money », un scandale qui avait été évoqué par Harish Boodhoo.

L’affaire est évoquée à l’Assemblée nationale le 20 novembre 2007. Le ton du Premier ministre, plutôt violent, ne laisse aucun doute quant à la suite des événements. Le lendemain, 21 novembre, des policiers débarquent à Week-End et à Radio Plus. Ils veulent emmener celui qui était alors le rédacteur en chef de notre titre Gérard Cateaux, tandis qu’à Radio Plus ce sont Josian Valère, chef d’édition de la matinale, et la journaliste à l’antenne Anabelle Volbert qui sont recherchés.

Avant le « fast track Yerrigadoo »

Ils sont priés de se rendre aux Casernes centrales. Ils y vont pour être interrogés pendant trois heures avant d’être autorisés à rentrer chez et se voir sous le coup d’une accusation de diffusion de fausse nouvelle. L’affaire qui aurait pu faire l’objet d’un communiqué ou d’une mise au point de la police, si besoin était réellement, est rayée en cour le 1er juillet 2008, le dossier soumis au Directeur des poursuites publiques étant très mince. Sauf que les trois journalistes avaient été empêchés de quitter le territoire. Ça, c’était avant la découverte du « fast track » Yerrigadoo pour « self-confessed swindler ».

A cette époque, l’actuel Premier ministre Pravind Jugnauth, alors leader du MSM, qui n’avait pas encore découvert que « pa koné kot zot inze sorti pour vine zurnalis », s’était beaucoup ému de cette situation qui frisait l’arbitraire et avait déclaré à la presse « que l’interpellation des camarades journalistes constitue un autre exemple de persécution et démontre la tentation du pouvoir de pratiquer la répression de la presse et violer la liberté d’expression ». Pravind Jugnauth savait alors « kot zurnalis sorti ».

Avant la radiation de cette charge frivole à l’encontre de Gérard Cateaux, de Josian Valère et d’Annabelle Volbert, il y avait aussi eu, toujours sous le gouvernement de Navin Ramgoolam, un incident encore plus rocambolesque. Le vendredi 14 mars 2008, Humaira Ali fait un sujet sur l’absence de Conseil des ministres ce jour-là et, elle annonce que les recoupements effectués par Radio One indiquent que c’est parce que le Premier ministre serait « souffrant ». En fait, il n’y avait pas de Conseil des ministres parce que c’est normal, dans la semaine des célébrations des fêtes de l’Indépendance et de la République, que ministres et fonctionnaires soient pris ailleurs.

Tempête au PMO. Le directeur de communication de Navin Ramgoolam, Dan Callikan appelle Radio One, parle avec la rédactrice en chef Karishma Beeharee, la menace des pires suites si la radio ne rectifie pas. Radio One rectifie à midi et présente ses excuses aux personnes affectées par la diffusion de cette information.

« Nettoyer les radios… »

Entre-temps, Navin Ramgoolam insiste pour que l’Independent Broadcasting Authority où trône son poulain Trilock Dwarka se saisisse de l’affaire. Les choses vont très vite. La police convoque Karishma Beeharee et Humaira Ali aux Casernes centrales, mais, sur le conseil de leurs supérieurs et de leurs avocats, chosissent de ne pas s’y rendre considérant que l’incident était clos après les excuses de midi.

A 17h50, Finlay Salesse est à l’antenne pour animer l’émission politique « Controverse » lorsque Ranjit Jokhoo et ses hommes du CCID font irruption dans les locaux de Radio One. Ils étaient venus cueillir Karishma Beeharee et Humaira Ali pour les interroger aux Casernes centrales. Elles s’y rendent, expliquent la situation et sont ensuite autorisées à partir.

Même s’il n’y a pas eu de suite à cette affaire, la campagne du Premier ministre Navin Ramgoolam contre la presse ne connaît pas de répit. Bien au contraire, il annonce clairement son programme qui est de « nettoyer les radios ». Rien que ça!

En mai 2009, il y a un gros litige entre le Premier ministre et les gestionnaires du temple connu comme le Kalimaye de St Paul. Sa résidence à River Walk est contigüe au terrain, sept arpents, acheté par sa belle-famille, les Brizmohun, et c’est juste à côté que le Kalimaye est installé depuis des décennies.

Si son voisin Paul Béranger n’a jamais eu à se plaindre alors que sa résidence est en réalité plus proche du lieu de culte, le PM et leader du PTr, lui, ne veut plus entendre les prières nocturnes et les incantations bruyantes qui, selon lui, s’y déroulent. Il somme donc la police de décréter cette partie du terrain une « zone interdite ».

Deux journalistes de Radio Plus, Deven Anacootee et Irfad Olite, vont en reportage voir comment s’organise cette interdiction et la réaction des responsables du Kalimaye qui prient à même l’asphalte. Ils sont interpellés par la police, conduits au poste et inculpés du délit d’« entry in protected area without a lawful authority ». Comme tous les autres journalistes, ils sont traduits devant les tribunaux, paient une caution et une reconnaissance de dettes et sont soumis au régime d’interdiction de quitter le pays.

Représentés par l’avocat de Radio Plus, Raouf Gulbul, Deven Anacootee et Irfad Olite sont reconnus coupables en février 2013 d’avoir pénétré une zone interdite par la Cour de Curepipe. Ils donnent avis d’appel. Leur condamnation est renversée en Cour suprême en juillet 2015, les Juges Saheda Peeroo et Hajee Abdoula statuant que la police n’avait pu les convaincre que le terrain empiété par les journalistes n’était pas ostensiblement délimité.

Dégringolade

logique

Si les cas de ces sept journalistes, Gérard Cateaux, Josian Valère, Anabelle Volbert, Karishma Beeharee, Humaira Ali, Deven Anacootee et Irfad Olite, sont ceux qui sont les plus connus de l’ère ramgoolamienne et de sa police téléguidée, d’autres, à l’instar de Rudy Veeramundur, l’actuel directeur de communication de Pravind Jugnauth, et Dharmanand Dooharika ont aussi dû arpenter le couloir menant au CCID.

C’est dire que c’était une constante de la politique du gouvernement PTr/MSM/PMSD, puis de celui formé par le PTr et le PMSD que de tenter d’intimider la presse. La preuve se trouve aussi dans les observations des organismes internationaux quant à la situation de la presse à cette époque.

En mai 2011, Reporter sans Frontières dénonçait les propos du Premier ministre contre la presse et disait sa crainte que les journalistes ne pratiquent l’autocensure. Aussi, la dégringolade devenait logique dans le classement de RSF sur la liberté de la presse.

Si, en 2006, quatre ans après que le gouvernement MSM/MMM eut introduit les radios privées, la République de Maurice était à la très honorable 32e place dans le classement mondial de RSF, le pays était classé 51e en 2010, 65e en 2011 et, en février 2014, après les traditionnelles insultes personnelles premier ministérielles à l’encontre des journalistes qui n’ont pas froid aux yeux et qui ne craignent pas les puissants, à chaque meeting du 1er-Mai, Maurice tombait, pour atterrir à la 70e place. D’où il est depuis remonté pour atteindre la 54e place avec une rétrogradation en vue compte tenu des récents événements.

Alors, venir dire que c’était différent sous son prime ministership est, de la part de Navin Ramgoolam, une énorme contrevérité. Une insupportable prétention.