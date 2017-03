Pouvoir Politique : Femmes Fragiles ?

«Femmes... Je vous aime

Je n’en connais pas de faciles

Je n’en connais que de fragiles

Et difficiles

Oui... difficiles »

Fragiles et difficiles. Mélodieuse chanson de Julien Clerc, douce-amère pour les femmes.



À vouloir mettre en exergue la belle avancée des femmes dans le champ politique grâce au pouvoir en place, qu’avons-nous aujourd’hui dans l’œil du cyclone ? Ce cyclone Enanou qui n’en finit pas depuis décembre 2014 de changer de trajectoires selon ses caprices du moment, gagnant en intensité et ravageant tout sur son passage. Deux femmes, symbole de parité ! La Speaker de l’Assemblée et la présidente de la République.

Drôle de coïncidence. Affaires, affaires….Avec ses rebondissements, éclaboussures pour notre image, de femmes, de pays. Fragiles et difficiles, pour les deux. Et pourtant, on les aime, nos femmes et notre petit pays.

Au-delà des dommages/ravages faits à ces deux personnalités qui, pour des raisons ou problématiques personnelles/familiales se retrouvent dans l’œil de ce cyclone accablant, désespérant, nous ne pouvons nous empêcher de poser certaines questions de fond quant à une éventuelle approche féminine du pouvoir. Certaines sûrement vont se récrier, au nom d’une démarche de recherche de la parité sans tenir compte des difficultés réelles de sa mise en œuvre.

Il est un fait, reconnu aujourd’hui avec moins de résistance dans des sociétés patriarcales: la hiérarchie des sexes est non pas biologique mais culturelle. L’anthropologue Françoise Héritier le dit bien : Au cours de l’histoire de l’humanité, les diverses civilisations « ont construit avec une force inouïe un modèle d’infériorité, y compris dans la tête des femmes. La domination masculine constitue un modèle universel qui régit l’ensemble de nos sociétés ».

Cependant, « Un leader féminin n’a pas de qualités fondamentalement différentes de celles d’un leader masculin ». Et l’ex-présidente lettone Vaira Vike-Freiberga (entre 1999 et 2007), qui se définissait « d’abord comme un être humain » considérait que « le leadership n’est ni masculin ni féminin ». Elle reconnaissait toutefois, qu’être une femme « peut aider en matière de marketing politique ». Nous en avons des exemples éclairants chez nous.

Est-ce aussi partagé que ça ? Non, car une grande majorité de femmes au pouvoir revendique ouvertement la différence, comme Michelle Bachelet, ex-présidente du Chili (entre 2006 et 2010).

« Elles ne briguent pas le pouvoir pour le pouvoir, mais pour la mission qu’elles accomplissent. Elles veulent un pays performant, mais aussi plus accueillant et plus solidaire. »

Humaine avant tout ou présence spécifique en politique, la femme en politique est vécue et décrite selon les représentations sociales comme une transgression. À travers un sentiment d’illégitimité, les femmes au pouvoir se sentent désignées (ou se vivent) comme des usurpatrices qui viennent dérober des attributs « donnés » aux hommes, censés disposer d’une autorité, légitimité, disponibilité et résistance qui font a priori défaut aux femmes.

Femmes difficiles. Fragiles, oui! En politique, la femme se doit, pour être acceptée, d’être un prolongement de qualités affectives et émotionnelles que les femmes sont censées mettre déjà en œuvre dans la sphère privée. Autant chez l’homme politique, le narcissisme, l’égoïsme et le cynisme, travers que l’on « condamne » contribuent à asseoir son autorité et même son prestige, autant ils sont interdits aux femmes car ils vont à l’encontre de ce qui est associé au « soft power » des femmes. Or, la dureté du jeu politique, pour les hommes également, exige un fort degré d’assertion de soi, de combativité et d’agressivité, de capacité de dominance (Ex : les campagnes électorales récentes aux USA et actuelles en France). Elle rend la course au pouvoir peu enviable pour les femmes. Les bénéfices que l’on peut en retirer (honneurs, sentiment de puissance…) en valent-ils la peine ?

C’est la lucidité pour celles qui sont non dupes de la vanité de la « comédie du pouvoir » (Françoise Giroud). C’est cette distance des femmes vis-à-vis de la politique qui les empêche d’investir le pouvoir au même titre que les hommes.

Alors, quid de nos deux égéries ?

Au-delà des variables personnelles et contextuelles, de leurs gourmandises diverses et variées qui les ont amenées à un scepticisme grandissant à leur égard, ont-elles été suffisamment fortes pour construire un mode de leadership qui intègre des qualités dites « masculines » - charisme, impartialité, capacité de décision, prise de risque - ainsi que des qualités dites « féminines » - sens du concret, qualité d’empathie et écoute, jeu collectif ? Ont-elles surtout exercé discernement et sagesse pour remplir des fonctions qui exigent une bonne dose d’intégrité et qui sont, après tout, au-dessus des joutes partisanes ?

Nous tombons de haut.

« Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent, et celui qui aime les richesses n’en profite pas. C’est encore là une vanité ». Ecclésiaste 5.10