PR LIST : Le FPR saisit la Cour suprême

La liste pour les Island Region Seats soumise par le FPR rejetée hier par la commission électorale

Le Front Patriotique Rodriguais (FPR) de Johnson Roussety compte saisir la Cour suprême dans l’affaire de la Party List pour l’attribution des Island Region Seats après le scrutin du 12 février. Comme indiqué dans l’édition d’hier du Mauricien, la commission électorale a rejeté la Party List soumise par le FPR car ce parti n’a pas présenté de candidats pour les 12 sièges à pourvoir dans les six régions de Rodrigues sous le First Past The Post. Le leader du FPR, qui conteste la décision de la commission électorale de mettre son parti hors course de la représentation proportionnelle, compte saisir la Cour suprême pour un ordre renversant la décision.

Ce matin, Johnson Roussety, qui a fait le déplacement de Rodrigues depuis hier soir, était en consultations avec ses conseils légaux, dont Me Pazhany Rungasmy, avoué, en vue d’initier les procédures formelles. « Nous étudions les détails de cette affaire et nous déciderons de la marche à suivre », a confirmé ce matin le conseil légal du FPR. Johnson Roussety maintient que son parti a un « case » car à son avis, la commission électorale aurait fait une lecture erronée des dispositions de la Rodrigues Regional Assembly Act.

« Nous envisageons de contester la décision de la commission électorale en rejetant la Party List du FPR sur un point de principe. Nulpart dans la Rodrigues Regional Assembly Act mention est faite de l’obligation pour un parti d’aligner des candidats au niveau des six régions sous le First Past The Post pour se qualifier en vue de soumettre des Party Lists. Il n’y a rien dans la loi à ce sujet », déclare le leader du FPR. « Pour le scrutin, quand l’électeur se rend aux urnes pour voter, il fait le choix de deux candidats pour sa région et d’un parti politique pour la représentation proportionnelle. Voilà toute la différence. Rodrigues est dotée d’un Separate Mixed PR System. L’attribution des sièges pour la proportionnelle n’est pas tributaire de la performance des candidats lors du dépouillement, mais il y a un vote spécifique à cet effet. Si l’on peut dire, la liste pour la représentation proportionnelle est en quelque sorte une 7e région. D’ailleurs, les sièges sont désignés formellement comme des Island Region Seats. Ce sont deux types de sièges et nous sommes convaincu qu’en rejetant la PR List du FPR, la commission électorale a fait une erreur, qui demande à être corrigée », ajoute Johnson Roussety.

A la fermeture de l’exercice de la soumission des PR Lists, le commissaire électoral, Irfan Rahman, a remis à Lordana Meunier, présidente du FPR, et Clarence Perrine, secrétaire, une lettre rejetant la liste pour la représentation proportionnelle. Sur cette liste figuraient entre autres Lordana Meunier, Allan Ladd Emilien, Clarence Perrine, Jahisun Moutien, Meunier et Félicité.

Pour sa part, l’Organisation du Peuple de Rodrigues, représenté par son président Jean Stephen Swee et Buisson Léopold, a soumis une liste de huit noms, Gender-Neutral, soit Raffaut Marie Norja, Perrine Marie Dieu Stellianna, Augustin Jean Fernando, Henriette Johnson, Raboude Marie Annick, Ravina Marie Andresse, Edouard Arisona et Ah Keng Jean Dany. Le Mouvement Rodriguais, mené par son leader, Nicolas Von Mally, et le Minority Leader sortant, Gaëtan Jabeemissar, se retrouve avec 12 noms, huit hommes et quatre femmes, à savoir Von-Mally Nicholas Joseph, Perrine Joseph Louis Rosaire, Agathe Marie Therese, Augustin Joseph Reddy, Félicité Zepth, Acurso Félicité Marie Daniella, Begué Clarel, Botveau Jean Fano, Raphaël Albert Marie Angelie, Guilaineda Jean Karl, Swee Jean Patrice et Collet Marie Willineda. Le Muvman Independantis Rodriguais, qui sera présent dans trois régions, n’a soumis qu’un seul nom, Franconie Perrine, candidat à Port-Mathurin (No 5).

D’autre part, avec les dernières procédures complétées et la campagne électorale pour les régionales du 12 février battant son plein, la présence des forces de l’ordre se fait de plus en plus visible sur le terrain. A ce jour, la campagne se déroule cepedant dans le calme, aucun incident n'étant à déplorer. Les nouveaux effectifs de la Special Mobile Force et de la Special Supporting Unit, envoyés en renfort dans l’île, participent sous la supervision du Divisional Commander Siba à une série d’opérations sur le terrain, notamment des contrôles routiers à travers les différentes régions de l’île jusqu’à fort tard la nuit pour réduire les risques de dérapages.