PRATIQUE PRIVÉE : Le ministère doit être flexible, selon Bose Soonarane

Le secrétaire de la Renal Diseases Patients Association, Bose Soonarane, demande au ministère de la Santé d’être plus flexible concernant l’autorisation accordée aux médecins spécialistes de l’État de pratiquer aussi dans le privé. Il dit comprendre la démarche du ministère à cause de certains abus « mais nous ne pouvons généraliser ».

Parlant au nom des patients sous dialyse, Bose Soonarane rappelle que ces derniers ont tous besoin des services d’un néphrologue. « Nous savons tous qu’il y a un manque de ces spécialistes à Maurice, avec seulement deux ou trois qui travaillent dans le service public. Nous demandons au ministère de recruter davantage de ces néphrologues, mais leur dire qu’ils n’auront pas le droit à la pratique privée, fera qu’ils ne seront pas intéressés avec le secteur public », dit-il, avant d’ajouter que certains patients arrivent, « grâce à certains sacrifices, tant bien que mal à trouver le moyen de voir un spécialiste dans le privé ». « Nous demandons au ministère de reconsidérer sa position. Il faut prendre des sanctions contre les abus s’il le faut, mais le ministère doit être plus flexible », dit notre interlocuteur.

Selon Bose Soonarane, le nombre des patients sous dialyse est en hausse avec le chiffre de 1 200 déjà atteint et un grand nombre d’entre eux meurent après quelque temps à cause de certains manquements dans le service. « Il n’y a pas eu de grandes améliorations au niveau des centres de dialyse. Celui de Riche-Mare est dépassé, et nous pensons qu’il faut faire construire un nouveau bâtiment pour abriter ce centre dans l’enceinte de l’hôpital de Flacq, où les patients font leur suivi médical. Le centre de Riche-Mare est resté le même, on ne peut installer des machines additionnelles. Alors, on prolonge les sessions de dialyse qui finissent tard dans la soirée avec des inconvénients causés aux patients qui rentrent ainsi tard chez eux », fait-il ressortir.

Le secrétaire de la Renal Diseases Patients Association trouve aussi que trop de patients sont sur la liste d’attente pour leurs fistules. « Sans fistules, ils ne peuvent être dialysés dans les meilleures conditions. L’utilisation d’un cathéter comporte des risques à leur santé. Ils peuvent contracter une infection qui très souvent devient fatale, après avoir développé une septicémie », explique Bose Soonarane. Il se dit aussi en faveur de l’utilisation de l’injection de Mircera, que les patients doivent faire une fois par mois. « Ce médicament qui est bien toléré par la grande majorité des patients a fait ses preuves, il faut continuer à l’utiliser. Nous constatons aussi que grâce à ce médicament, la demande pour une transfusion sanguine est en baisse », ajoute-t-il. Pour Bose Soonarane, il vaut mieux utiliser des médicaments tels le Mircera que des génériques.