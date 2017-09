Praveen Nagadoo cherche écurie

La configuration des entraînements sera-t-elle une fois encore modifiée la saison prochaine ? Toujours est-il qu’un autre ancien jockey reconverti en entraîneur, en l’occurrence Praveen Nagadoo, qui veut exercer à la tête de son propre établissement en 2018, a fait une demande en ce sens auprès du Mauritius Turf Club.

Actuellement, Nagadoo assiste Shyam Hurchund dans sa tâche à la tête d’un établissement vieux de seulement deux saisons. Dans le passé, il a exercé comme Stable Supervisor au sein des écuries Fok, Gujadhur et Jean-Michel Henry. Détenteur d’une licence d’assistant-entraîneur depuis 2014, il a franchi un autre palier en 2016 en devenant entraîneur licencié auprès du MTC, dans la même promotion que Preetam Daby, Amardeep Sewdyal et Derek Hip.

Dans sa quête d’éventuelles nouvelles fonctions en solitaire, l’aîné des Nagadoo a déjà fait l’acquisition de deux chevaux, à savoir Twirt of Faith et B.Boy, qui sont entre-temps placés sous la garde de l’entraîneur Ramsden en Afrique du Sud. Il compte dans la foulée s’offrir une dizaine d’autres coursiers.

"Barty", qui a été formé sous l’ère Jean Halbwachs à la fin des années 1980 — la même génération que Vinay Naiko, Jean-Roland Boutanive et autre Vijay Anand Bundhoo — a été apprenti champion au Champ de Mars en 1993, après avoir passé une année à se perfectionner à l’académie de Durban en 1992. Il s’est déjà imposé dans deux classiques mauriciennes, le Maiden en 1996 avec River Run et la Coupe d’Or avec Bold Statement deux ans plus tôt. Miné par des blessures, il a mis fin à sa carrière de jockey en 1999.

L’escapade de One Cool Dude

La séance d’entraînement de mardi a été marquée par l’escapade de One Cool Dude. En effet, le hongre bai brun de l’entraînement Ricky Maingard a désarçonné son cavalier alors qu’il se dégourdissait les jambes dans le trotting track. Il a cependant été rapidement maîtrisé et a pu reprendre son travail. À son retour dans le railing post, il était débordant d’énergie, ce qui en dit long sur son état de santé. À noter que son entourage envisage de l’aligner dimanche prochain sur 1400m, avant une éventuelle participation dans la Coupe D’Or, qui sera probablement la dernière course de sa riche carrière.

Dancer victime d’une chute

Dancer n’effectuera pas ses débuts de sitôt au Champ de Mars. La nouvelle unité d’Amardeep Sewdyal a été victime d’une chute lundi matin à Port-Louis. L’incident s’est produit lorsque Dancer a pointé pour se retrouver les quatre fers en l’air, désarçonnant Swapneel Rama. Fort heureusement, ce dernier n’a été que légèrement touché. Du reste, il était en action le lendemain sur les chevaux de son entraîneur. En ce qu’il s’agit de Dancer, qui a été castré récemment, il souffrait d’un problème pulmonaire après cette chute. Son entourage demeure pessimiste quant à ses chances de débuter cette saison.