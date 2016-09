PRAVIND JUGNAUTH COMME NOUVEAU PM : «Investiture parfaitement légale mais moralement inacceptable» selon Bérenger

Même si pour Paul Bérenger, leader de l’opposition et du MMM, l’investiture de Pravind Jugnauth comme successeur de sir Anerood Jugnauth au poste de Premier ministre ne souffrirait d’aucune contestation légale, il insiste que le leader du MSM n’a pas été plébiscité par un mandat populaire pour occuper ce poste. Le leader de l’opposition reconnaît quand même que le départ annoncé de SAJ comme chef du gouvernement mettra un terme à la direction “bicéphale” à la tête du pays qui n’a que trop duré. Revenant sur Heritage City, le leader de l’opposition parle de “poursuite du match Bhadain-Manraj v/s Pravind-Sanspeur”. Aussi, souhaite-t-il qu’en attendant son départ effectif, sir Anerood cesse de soutenir inconditionnellement Roshi Bhadain et le projet controversé.

“Le plus tôt sir Anerood Jugnauth se retire, le mieux ce sera”, déclare Paul Bérenger dans un premier commentaire après l’annonce faite lundi par le Premier ministre, lui-même, à l’effet qu’il quittera le poste de chef du gouvernement avant la fin de son mandat de cinq ans. Pour le leader de l’opposition, la présente situation ne pouvait durer. D’autant que, dit-il, “rien ne va plus” et que le pays est plus que jamais “anba-lao”. En attendant son départ effectif comme Premier ministre, Paul Bérenger souhaite que sir Anerood ne se sente plus obligé de soutenir, coûte que coûte, son bouillant ministre Roshi Bhadain, de même que le projet Heritage City.

Le leader des mauves souligne qu’il prend note du soutien confirmé du PMSD à Pravind Jugnauth comme éventuel successeur de SAJ à la tête du gouvernement. Toutefois, pour lui, même si l’investiture éventuelle du leader du MSM comme nouveau Premier ministre en cours de mandat par la présidence peut ne pas souffrir d’aucune contestation légale, elle serait, à son point de vue, “moralement inacceptable” car non plébiscité par un mandat populaire. Paul Bérenger rappelle à cet effet que tout au long de la dernière campagne pour les législatives, c’est sir Anerood Jugnauth qui avait été abondamment présenté par l’Alliance Lepep comme son candidat au poste de Premier ministre pour un mandat intégral de cinq ans.

“Ce n’est pas le même cas de figure que sous le gouvernement MSM-MMM de 2000-05, quand le primeministership partagé entre sir Anerood et moi avait été plébiscité par l’électorat lors des élections”. Pour le leader de l’opposition, il est d’autant plus “inconcevable” que Pravind Jugnauth accède aux fonctions de Premier ministre alors que, dit-il, la demande du Directeur des Poursuites Publiques (DPP) pour faire appel auprès du Privy Council de l’acquittement du ministre des Finances dans l’affaire MedPoint attend toujours d’être considérée par la Cour suprême. Paul Bérenger réitère ainsi que le plus tôt de nouvelles élections générales sont organisées, le mieux ce sera.

“Des législatives anticipées ne sont pas un drame”

Pour lui, il n’y a rien de “dramatique” dans la tenue de législatives anticipées en cas de crise gouvernementale comme c’est, selon lui, le cas ces derniers temps. “Des élections anticipées sont organisées partout dans le monde”, dit-il. Le chef de l’opposition estime de même qu’en cas de retrait du Premier ministre en fonction, ce dernier devrait tout aussi démissionner comme député. “La démocratie l’exige”, affirme-t-il.

Paul Bérenger ne manque pas à ce propos de rappeler que quand sir Anerood avait démissionné comme chef du gouvernement en 2003 pour lui céder la place, SAJ avait tout autant démissionné comme parlementaire. Ce qui, rappelle-t-il, avait occasionné alors une partielle à Piton/Rivière-du-Rempart. Selon lui, ce serait la même crainte d’une partielle à Belle-Rose/Quatre-Bornes qui serait une des explications du soutien de sir Anerood à Roshi Bhadain.

Revenant par ailleurs sur Heritage City, le leader de l’opposition parle de “poursuite du match opposant le tandem Bhadain-Manraj à celui de Pravind Jugnauth-Sanspeur”. Une situation tout autant “inacceptable et dangereuse”. Paul Bérenger ne manque pas de souligner que la situation est telle que le commissaire de police a même dû recourir à une enquête pour savoir de qui est venu l’ordre pour que des policiers débarquent, tôt mercredi, au domicile du conseiller spécial du ministre des Finances.

Le chef de l’opposition rappelle que ce nouvel épisode dans le bras de fer, opposant manifestement deux camps opposés, intervient dans le sillage de la publication, le vendredi 9 septembre, d’un deuxième communiqué controversé des décisions du Conseil des ministres laissant entendre que le projet Heritage City précédemment mis au placard par le cabinet aurait été “revived”.

Comme pour mettre en exergue le “dangereux bazar” autour de ce projet, Paul Bérenger rappelle qu’à sa conférence de presse de lundi, le Premier ministre est allé jusqu’à “dénigrer” Gérard Sanspeur quand il a déclaré “enn paké kouma Sanspeur mo’nn trouvé”. “Tout en défendant Bhadain, il s’est aussi permis de dénigrer tous les autres membres du Conseil des ministres dans son ensemble”, souligne le leader de l’opposition. Il qualifie de “bancales” les raisons mises en avant par sir Anerood dans sa démarche pour que le projet Heritage City soit reconsidéré. Alors que, explique le chef de l’opposition, le Premier ministre évoque les dépenses déjà encourues qui doivent être sauvées, Paul Bérenger explique que si tel a été le cas, c’est en raison d’une “mauvaise décision” concernant un “mauvais projet”.

Pour lui, SAJ ne semble “rien comprendre” de ce qui avait été à l’époque contemplé par le gouvernement MSM-MMM. “Le projet de développement que nous avions alors en tête dans la région de Highlands n’avait rien à voir avec cette folie qu’est Heritage City”, dit-il. Paul Bérenger trouve plus conforme à cela celui sur lequel travaille encore la State Land Development Company, qui inclut d’ailleurs une cité administrative. Il souligne aussi que pour Heritage City, il n’y a pas eu appel d’offres pour le choix de Stree Consulting. Le leader de l’opposition se réfère à sa PNQ du 19 avril adressée au ministre Bhadain auquel il avait fait remarquer que, par rapport à l’ébauche de projet de 2000-05, le site choisi tant pour la construction du Bagatelle Dam que pour la construction d’Heritage City avait bougé.

C’est ainsi que, explique le leader de l’opposition, il s’était enquis auprès de Roshi Bhadain en vue de savoir si une étude du sol avait été préalablement conduite. Alors que, explique Paul Bérenger, “des millions” avaient déjà été engagés dans le projet, le ministre Bhadain devait répondre que ce n’est qu’à ce moment précis que des tests géotechniques pourtant élémentaires pour de tels travaux d’envergure allaient être entrepris. Le chef de l’opposition s’étonne que l’on se démène autant pour remettre sur les rails ce projet qui avait été rejeté, “avec raison”, précédemment par le Conseil des ministres. Et de prévenir : “Il y aura enquête criminelle à l’avenir, y compris pour tirer au clair comment Stree Consulting a été choisi.”

Chagos : “Bon que SAJ rencontre Obama, mais ”

Paul Bérenger souhaite dans l’intervalle que dès son retour d’Inde, Pravind Jugnauth précise ce qu’il adviendra du Métro Express pour lequel projet une partie du don indien initialement destinée à Heritage City a été réallouée. Le chef de l’opposition souhaite de même la publication de l’étude de faisabilité réactualisée faite par les consultants singapouriens. Tout en rappelant que le premier projet qui avait été arrêté sous le précédent gouvernement coûterait quelque Rs 25 milliards, Paul Bérenger indique que la publication de l’étude réactualisée par les mêmes consultants donnera une idée sur le nouveau coût du projet.

Il souhaite de même que le ministre des Finances précise quelles seront les autres sources de financement. Pour lui, ces précisions de la part du Grand argentier sont d’autant plus nécessaires qu’il y a, selon lui, absence d’informations sur le response de la partie indienne, notamment sur cette réallocation d’une partie du don indien au Métro Express.

Sur un autre plan, le leader de l’opposition réclame un nouvel appel d’offres pour l’allocation du contrat d’approvisionnement en gaz ménager (LPG). Il soupçonne en effet une “magouille” qui aurait privé le meilleur sous-missionnaire de l’obtention du contrat. Selon Paul Bérenger, ce ne serait pas la State Trading Corporation (STC) qui serait fautive mais le gouvernement. D’où sa demande pour un nouvel appel d’offres auquel tous pourraient reconcourir.

Le chef de l’opposition dit enfin “prendre note” de la déclaration du nouveau conseiller spécial du Premier ministre au sujet des derniers développements par rapport au dossier Chagos. Il indique qu’il s’enquiert en vue de prendre connaissance du libellé précis de la décision prise par le Conseil général des Nations unies, après quoi Paul Bérenger promet de préciser sa position sur la question. Le leader de l’opposition trouve qu’il serait effectivement intéressant pour le chef du gouvernement mauricien actuellement aux États-Unis de rencontrer le président sortant américain, Barack Obama, “mais aussi le nouveau Premier ministre britannique, Theresa May”. Néanmoins, il précise que de telles rencontres n’ont d’importance que si elles se font dans un cadre formel et non à l’improviste.



Décès de la mère du député Ganoo

C’est demain, lundi 19 septembre, qu’auront lieu à 13h les funérailles d’Oumabhai Ganoo, mère du député Alan Ganoo, décédée vendredi matin à l’âge de 87 ans. Le convoi sortira de son domicile, rue Volcy Pougnet à Port-Louis, pour se rendre au cimetière Bigara à Curepipe. La veillée mortuaire a lieu ce dimanche soir. Week-End présente ses sincères condoléances à tous ceux éprouvés par ce décès, particulièrement le député de Savanne/Rivière-Noire.