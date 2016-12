PRAVIND JUGNAUTH : « Se ki interese pou donn nou enn koudme, mo la »

Le ministre des Finances et leader du MSM, Pravind Jugnauth, a affirmé que « l'avenir politique du MSM est brillant ». Il répondait hier aux questions de la presse à l'issue de la cérémonie d'ouverture de deux nouvelles unités au Foyer Trochetia, à Pointe-aux-Sables. Pravind Jugnauth a affirmé qu'il n'y a aucune tractation entre le MSM et les partis de l'opposition. Il précise qu'il n'y a pas de négociation, ni avec Marie-Claire Monty, ni avec d'autres. « Mme Monty ti telefon mwa pou demand mwa de explikasyon sur sa ki finn passe. Monn dir li. Point à la ligne. Pena aucun negosiasyon ek li. »

Répondant à une question concernant les résultats sur le terrain dont aurait fait mention le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, il lance : « Sa rezilta lor terin la, abe se inikma PMSD sa. Cela veut dire ki nu pa ti lor terin alor ? Si mo kompran byen se ki ou pe dir, lin dir zist PMSD ki donn rezilta.Nou kot nou ti ete ? » Et de soutenir : « L'avenir politique du MSM est brillant. Sa kinn envi komet suisid inn al komet suisid. Si ena suiv se ki finn al komet suisid, tanpi pou zot. Me nou, nou pou kontinie dirize. Nou ena enn program. Nou ena enn travay importan pou fer pou sa pei la, nou ena trwa zan pou fer travay la, nou pe al komplet li. » Répondant à une autre question pour savoir si le gouvernement a besoin du MMM pour se renforcer, il dira simplement que « le MSM a une majorité pour gouverner et n'a pas besoin du MMM ». À ceux qui seraient intéressés à intégrer le gouvernement, Pravind Jugnauth avance cependant : « Se ki interese pou don nou enn kodme, mo la. Mo pe rasemble pour inir. »