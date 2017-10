PRÉCISIONS DE LA RIGHTS MANAGEMENT SOCIETY : La société répare ses lacunes auprès de la CISAC

Après la publication de l’article « Rights Management Society - La CISAC pourrait interdire la diffusion de chansons internationales sur le territoire mauricien » dans notre édition du 10 septembre, la société des droits d’auteur a réagi par le biais d’une mise au point que nous accueillons favorablement, car cela nous permet ainsi d’éclaircir nos lecteurs sur certains points. Car faute d’interlocuteur à la Rights Management Society (RMS), nous n’avons pu avoir de réactions officielles durant notre reportage.

Ainsi, dans sa mise au point, la RMS affirme « qu’il n’y a eu, à ce jour, aucune tentative d’embargo ou de menace émanant de la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC) nous mettant en garde d’un éventuel arrêt de diffusion d’œuvres étrangères. » Et de concéder qu’elle est « en constante communication avec la CISAC pour réparer les lacunes » après sa demande pour une nouvelle adhésion lorsque la MASA a changé de nom pour devenir la RMS.

Insistant sur le fait qu’elle est en règle avec la CISAC jusqu’à juin 2018, soit au moment où se tiendra la prochaine assemblée générale de la confédération, la RMS précise qu’elle a décidé de reprendre le nom de la Mauritius Society of Authors (MASA), suite au comité africain de la CISAC à Kigali en juillet dernier, « sur une base purement technique afin de faciliter la gestion des œuvres locales et étrangères sur le système international relié à des centaines de Sociétés de droits d’auteurs à travers le monde. » Et « suivant les communications échangées avec la CISAC en relation aux procédures de répartitions aux sociétés sœurs étrangères, la RMS procède actuellement à cet exercice qui sera complété d’ici fin 2017. » La RMS réfute aussi le fait que l’organisation des réunions du conseil d’administration soit en faveur des membres - ces derniers perçoivent une allocation à chaque réunion.

La RMS reconnaît que ses comptes n’ont pas été audités depuis 2013 et qu’il reviendra à une firme indépendante de mener cet exercice. « La CISAC a bienveillamment été informée de cette situation et n’a montré aucune objection [ ] Suivant les communications échangées avec la CISAC en relation aux procédures de répartitions aux sociétés sœurs étrangères, la RMS procède actuellement à cet exercice qui sera complété d’ici fin 2017 », écrit-elle.

S’agissant de la réintégration d’Harold Lai, du département Membership & Répertoire, la RMS relève que celle-ci a pris effet « après que ce dernier a été blanchi par la justice. » Et de préciser que « la RMS n’a, à ce jour, reçu aucune missive émanant de la police pour faire état qu’elle s’intéresserait à nouveau à M. Harold Lai. » Pour ce qui est de la retraite de l’ancien directeur de la MASA Gérard Louise, la RMS se dissocie de notre version.

Mais dans le cas de Julien George et de l’Independant Commission against Corruption (ICAC) où celle-ci s’intéresse au président du conseil d’administration, la RMS confirme avoir « fourni des informations à la commission le 6 juin 2016 sur les responsabilités additionnelles qui lui ont été conférées par le conseil des ministres qui s’était réuni le 26 février 2016. Le président du conseil d’administration n’a, à ce jour, pas été contacté par l’ICAC à ce sujet et demeure à l’entière disposition de l’ICAC à ce sujet. »

La RMS conteste aussi l’allocation de $ 300, jugeant ce « montant astronomique » en cas de déplacement à Rodrigues et dénonce « la tentative malveillante de discréditer le système d’administration de droit d’auteur sur le territoire local et étranger par certaines personnes qui n’ont pour ultime but de tenir l’organisme en otage à leur avantage. »

Notre réponse :

Comme cela avait été mentionné dans l’article du 10 septembre, Julien George, le président du conseil d’administration de la RMS, que nous avions contacté, nous avait dit qu’il reviendrait vers la rédaction et c’est un engagement qu’il n’a pas honoré. Nous avons néanmoins accédé à sa demande, qui était de respecter les procédures en lui envoyant une requête officielle par mail. Il a pris connaissance du sujet (pas les questions) que nous souhaitions aborder avec lui. Mais Julien George nous a ignorés.

D’autre part, il convient de préciser que, dans un premier temps, nous sommes passés par la RMS afin de communiquer avec Julien George. Toutefois, la société a refusé de nous remettre les coordonnées du président du conseil d’administration, arguant que « le numéro de M. George est confidentiel. » Mais une fois que nous avions pu entrer en contact avec lui, ce dernier, comme nous le disions plus haut, ne nous a pas relancés.

Si la RMS a apporté des précisions sur sa relation avec la CISAC, elle ne nous pas pour autant éclairés sur l’incapacité, jusqu’à ce jour, de son conseil d’administration à préparer les statuts régissant la société. Et pourquoi depuis 2013 les comptes de la société n’ont-ils pas été audités ? C’est la RMS elle-même qui reconnaît qu’elle procède actuellement à l’exercice de répartition aux sociétés étrangères. Elle aurait pu dans sa mise au point être plus explicite à ce sujet. Si tout allait bien à la RMS, la CISAC ne l’aurait pas rappelé à l’ordre pour qu’elle répare ses « lacunes ». Car si la MASA est en effet en règle avec la CISAC, tel n’est pas le cas pour la RMS. Alors que notre article évoquait aussi l’épineuse question de l’absence d’artistes sur le conseil d’administration de la RMS, dans sa mise au point, celle-ci a fait l’impasse sur cette situation qui est loin de plaire aux ayants droit de la société.

S’agissant d’une nouvelle enquête policière sur Harold Lai, nous renvoyons la RMS à la référence OB 183/2016 ccid. Il s’avère que cette affaire de duplication de CD de Kaya, Berger Agathe et Gérard Bacorilal par une maison de disques et qui aurait été autorisée à l’époque par Harold Lai serait à nouveau sur le tapis.

Si la RMS admet avoir fourni des informations à l’ICAC sur les responsabilités additionnelles qui ont été conférées au président du conseil d’administration « par le conseil des ministres qui s’était réuni le 26 février 2016 », en revanche, les décisions du Cabinet en cette date -disponibles sur le portail du gouvernement - n’en font pas mention. Par contre, dans le compte rendu des décisions prises le 15 février 2016, on peut lire ceci : « Cabinet has taken note that the Acting Prime Minister chaired a meeting on the payment of royalties to local artists, and noted that the Rights Management Society would effect a first distribution of royalties to artists in April 2016. The second distribution would be effected in June 2016. The Ministry of Finance and Economic Development has provided an advance of Rs2m to enable the Society to purchase, inter alia, appropriate equipment, and to update the royalty distribution software. The management of the Society will also be reviewed. » Il est clair qu’à aucun moment le Cabinet n’a donné des pouvoirs additionnels à Julien George.

Contrairement à ce que la RMS estime, nous n’avons aucun intérêt à vouloir « discréditer le système d’administration des droits d’auteur sur le territoire local et étranger. » Les ayants droit (artistes) de la société eux-mêmes n’ont eu de cesse de décrier la gestion de leurs droits et d’attendre l’élection de leur représentants pour qu’il y ait non seulement un équilibre au sein du conseil, mais aussi plus de transparence.