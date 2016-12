PRÉDICTIONS 2017 : Une année presque chaotique

Les astres livrent leurs mystérieux secrets. Les prédictions de Vyas Ramdhany, Rajendra Murugan et Prakash Luchun sont nuancées, mais ces astrologues sont unanimes sur le fait que 2017 sera une année très difficile, autant sur le plan social que politique. Les trois confrères se rejoignent sur la situation climatique désastreuse et les virus qui menacent.

Prakash Luchun

Pas une année favorable au gouvernement

À Maurice, la planète Mars tombera dans le huitième signe. Nous devons donc nous attendre à une année très compliquée.

Climat : Des catastrophes naturelles seront enregistrées en grand nombre : tremblement de terres et inondations, mais pas trop de cyclones.

Santé : De nouvelles formes de maladies émergeront, des troubles liés au sang. Le monde fera face à un nouveau virus chez les jeunes et les nouveau-nés.

Éducation : Instabilité au niveau de l’éducation due au fait que la lune soit dans la 5e maison. Beaucoup de confusions et d’événements inattendus à prévoir dans ce secteur.

Social : Mars devient le King of the Year. Grosse frustration auprès des gens, des relations brisées, des malentendus et l’ego qui va dominer. À partir du 22 janvier, la planète Saturne sera dans la 12e maison et les crimes connaîtront une hausse significative.

International : Grande instabilité, surtout avec l’éclipse du 21 août 2017, qui formera le Grand Triangle Fire. Des crashes d’avions sont à prévoir dans le monde entier.

Politique : Déstabilisation politique à prévoir à partir du 28 mars. 2017 ne sera pas une année favorable pour le gouvernement en place. Des secrets seront dévoilés. Les élections se tiendront en 2018.

Et nos politiciens ? SAJ : La santé de notre premier ministre n’augure rien de bon vu que la planète Saturne transitera vers la 8e maison. Un mauvais vent qui perdurera pendant deux ans et demi et qui pourrait lui être fatal. Le 13 juillet, il subira une trahison ou un chantage politique. Pravind Jugnauth : Les astres lui seront propices du 15 janvier au 17 mai. Il aura toutes les cartes en main pour maîtriser ses ennemis. Du 6 septembre au 3 novembre, il sera sous l’influence de Saturne dans les maisons 10 et 11 et devra faire face à des défis et des obstacles déterminants pour sa carrière; le nombre de ses ennemis augmentera. Xavier-Luc Duval : Du 28 janvier au 18 mars, la planète Jupiter de ce politicien sera très basse, ce qui n’augure rien de bon. S’il fait alliance avec un autre parti, ce sera la défaite assurée. Sa popularité sera à son apogée en octobre et en novembre. Navin Ramgoolam : février 2018 sera favorable pour lui.



Vyas Ramdhany

Risque d’épidémies sévères

2017 sera mi-figue mi-raisin, car c’est l’année Sadharan, qui veut dire ordinaire. Un cycle qui revient tous les 60 ans, gouverné par la maison Vierge et agrémenté par les éléments de la Terre. Toutefois, malgré les catastrophes naturelles et l’explosion sociale, l’inflation ne grimpera pas.

Climat : Un climat très chaud causera une grande sécheresse. L’agriculture à Maurice sera affectée.

Santé : Un risque d’épidémie sévère, avec l’apparition de nouvelles maladies.

Éducation : Le nine-year schooling marchera très bien. Une période propice au dévoilement de nouveaux talents à travers l’écriture et l’enseignement.

Social : Menace et instabilité culturelle avec des désagréments entre les sept religions. La situation sociale explosera avec des manifestations.

International : Risque que les Mauriciens établis en Angleterre aient à subir le courroux des autorités du Royaume Uni. La raison ? L’acharnement du gouvernement mauricien à récupérer les Chagos. Des risques d’infiltration d’immigrants soutenus par des diplomates sont également à l’ordre du jour.

Politique : Du 10 au 28 octobre, élection probable, qui sera remportée par le gouvernement en place.

Et nos politiciens ? SAJ : Amélioration au niveau de sa santé; il saura diriger son gouvernement. Pravind Jugnauth : Il excellera politiquement et deviendra définitivement le futur premier ministre de Maurice.

Rajendra Murugan

Chagos est une bataille perdue

Cette année sera dirigée par l’élément du feu, qui est dans les signes du zodiaque l’élément le plus puissant. Pour cette raison, c’est une année négative en perspective qui nous attend.

Climat : Vague de chaleur à prévoir, qui entraînera une sécheresse désastreuse.

Santé : Les maladies de peau seront légion et les gens se gratteront jusqu’à saigner. La conjonctivite plane aussi dans l’air.

Éducation : Le nine-year schooling n’est pas sûr de se concrétiser à Maurice à cause de l’objection des parents.

Social : Situation sociale instable, avec la déception généralisée au niveau des syndicalistes militant pour les travailleurs.

International : Une augmentation des prix au niveau international, qui sera désastreuse pour presque tous les pays.

Politique : Beaucoup de roder bout feront surface. Si une élection est déclenchée avant février 2018, elle ne sera pas bénéfique au gouvernement MSM. Par ailleurs, c’est une bataille perdue que de vouloir récupérer les Chagos.

Et nos politiciens ? SAJ : Il conservera sa position et maintiendra sa majorité au Parlement. Toutefois, des maux de santé le guettent. Aux prochaines élections, il n’aura pas la majorité. Pravind Jugnauth : Son case demeure un point d’interrogation sur sa carrière politique jusqu’au moment ou le Privy Council soumettra son jugement. Il sera pénalisé dans cette affaire par l’acharnement de SAJ à récupérer les Chagos. Xavier-Luc Duval : Il triomphera et retournera au Parlement comme ministre un jour ou l’autre. Paul Bérenger : Physiquement amoindri cette année due à une grande déception politique. Navin Ramgoolam : Sortira victorieux car les charges restantes retenues contre lui seront également rayées.