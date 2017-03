PREETAM DABY : Accéder à un autre palier

Après avoir débuté comme jockey, puis Stable Supervisor et assistant-entraîneur, Preetam Daby entamera cette saison sa première expérience comme entraîneur. Celui qui était l'assistant de Simon Jones en 2016 franchit un autre palier, ce qui est une suite logique dans sa carrière.

« C'est un grand achievement dans ma vie, car ma carrière comme jockey s'est arrêtée un peu plus tôt que prévu suite à ma chute », déclare d’emblée Preetam Daby, qui a obtenu sa licence d'entraîneur en début d'année. « C'était dans mes projets et j'avais l'ambition de devenir entraîneur un jour. Mais c'est venu un peu plus vite que prévu et j'ai dû saisir l'opportunité ».

Pour rappel, Daby avait débuté comme apprenti jockey en 1990 pour ensuite passer professionnel. Il a eu une riche carrière avec 68 victoires, remportant au passage la Duchesse en 2009 avec Cormorant Pass, de l'écurie Maigrot. Malheureusement, une chute le 26 avril 2014 avec King's Guard l’a contraint à mettre fin à sa carrière sur l'avis de ses médecins en 2014. « La chute avec King's Guard est mon meilleur souvenir », ironise-t-il. « Une année avant, j'avais chuté avec Amaphupho et je souffrais de l'épaule droite. Avec King's Guard, c'était cette fois le côté gauche ».

Suite à cette vilaine blessure, il s’est reconverti pour rester dans le giron. C'est ainsi qu'il se retrouva comme Stable Supervisor chez l'entraînement Shirish Narang. « J’avais accepté ce nouveau challenge afin de me tenir occupé et mettre mes 25 ans d’expérience au service des courses hippiques ».

L’association avec Shirish Narang se passa « sans anicroche », mais il changea d'air en devenant l'assistant-entraîneur de Simon Jones l'an dernier. Son association a porté ses fruits, car l'entraîneur signa 11 victoires en 2016. En début d’année 2017, Daby a réussi les examens d'entraîneur aux côtés d'Amardeep Sewdyal, Praveen Nagadoo et Dereck Hip Hoy Chong. Son certificat en main, il a fait une demande afin de pouvoir opérer son propre établissement.

Et en février dernier, les administrateurs du Mauritius Turf Club ont agréé à la recommandation du Licensing Committee du club en accordant un permis à Preetam Daby et Amardeep Sewdyal pour fonder leur propre écurie cette saison. « Je voudrais remercier le MTC, le Licensing Committe, les administrateurs, car grâce à eux, j’ai pu obtenir mon écurie. Il y a aussi le soutien de ma famille qui m’encourage à donner le meilleur de moi-même. »

Maintenant, qu'il a franchi le cap, Daby est fin prêt à exercer ses nouvelles responsabilités avec sérieux et en bon professionnel des courses. « J'ai déjà l'expérience nécessaire, car j'avais une connaissance alors que j'étais jockey chez Maigrot, Stable Supervisor chez Narang et assistant de Simon Jones. Donc, il n'y a pas de secret pour moi. Il n'y a pas de grosse différence entre un jockey et un entraîneur, sauf que, maintenant, il y a plus de responsabilités. Il faut savoir gérer un établissement et je le maîtrise déjà à 90% », affirme-t-il.

Pour sa première saison, le nouvel entraîneur ne va pas brusquer les étapes, sachant très bien que la compétition sera très dure. Il compte débuter la saison avec une dizaine de chevaux dont les nouveaux Shreya’s Star, Greatfiveeight, Pride Rock, Black Parrot, Ocean Drive South et Secret Idea, qui seront associés à Answeringenesis, Emaar, League Of Legends et Aficionado.

« Avec les anciens qui sont de bons compétiteurs ayant déjà gagné au moins une course l'an dernier, je m'attends que chacun remporte au moins une course. Je compte procéder à l’acquisition de quelques nouveaux en cours de saison et comme ambition de s'installer

dans le long terme. En ce sens, l'embauche d'un jockey étranger ne se fera pas dans l'immédiat, mais ce sera en temps et lieu », conclut-il.