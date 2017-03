PREETAM DABY : Baptême du feu réussi

Pour son baptême du feu en tant qu’entraîneur, Preetam Daby n’a pas raté le coche. Son premier et unique partant de la journée, Answeringenesis a été exact au rendez-vous pour enregistrer sa quatrième victoire en autant de sorties au Champ de Mars.

«C’était très important de débuter cette nouvelle saison par une victoire surtout d’un point de vue personnel. Answeringenesis est un cheval qui s’est montré à la hauteur en 2016 avec trois victoires en autant de sorties. Sa victoire relève d’une certaine logique», fut la déclaration de Preetam Daby à chaud samedi dernier. En effet, ce coursier avait remporté ses trois courses chez nous l’an dernier de façon convaincante, d’où la nouvelle hausse de sa valeur. Néanmoins, la confiance n’était pas de forcément de mise, car le cheval n’avait pas donné entière satisfaction à son entraîneur. «Son travail de samedi dernier (ndlr:18 mars) était une source d’inquiétude. On n’avait pris aucune décision à ce moment là à propos de sa participation sur 1000m. Mais mercredi, à l’occasion de son dernier galop, il s’est bien repris et dès lors je savais qu’il aura son mot à dire si on l’alignait lors de la journée inaugurale».

Answeringenesis confirma les doutes de son entraîneur, car il dut puiser dans ses réserves pour contrer le retour de Var’s Dream qui tentait également sa chance dans une classe supérieure. Ses grands débuts réussis, Preetam Daby a eu un mot spécial pour feu Jean Halbwachs qui «a beaucoup fait pour les jockeys et apprentis mauriciens et grâce à qui je suis la aujourd’hui».

Maintenant qu’il a ouvert son compteur, l’ancien jockey est motivé en ce qu’il s’agit de sa nouvelle carrière. «Je suis dans les courses depuis bientot 30 ans. C’est un domaine qui me n’est pas étranger. La saison dernière j’ai assumé le poste d’assistant-entraîneur et avant cela j’étais jockey pendant 24 ans. Tout ça pour vous dire que je connais bien le domaine hippique. Mais c’est vrai qu’être à la tête d’une écurie comporte beaucoup plus de responsabilités. J’espère être à la hauteur et faire plaisir aux membres qui me font confiance».