PREETAM DABY : Un succès au goût particulier

Les victoires, l’ancien jockey Preetam Daby en a connu les joies et parfois de grands moments comme lors de son succès dans la Duchesse 2009 avec Cormorant Pass. La victoire d’Emaar, c’est tout aussi bien celle de l’assistant entraineur que celle du propriétaire de ce cheval. On pouvait voir la joie de tout ce beau monde qui est allé à la rencontre du vainqueur de la première course.

Emaar est l’un des chevaux qu’a proposé Michel Nairac à Preetam Daby et à un ami proche.

«Ma petite famille et moi avions déjà le jeune Answeringenesis avant procéder à l’acquisition d’Emaar. En fait, on avait prévu de faire courir Answeringenesis avant Emaar, mais un problème de sabot nous a forcé à repousser ses débuts. Emaar nous avait un peu déçu lors de sa première sortie, mais disons que la ligne n’avait pas été en sa faveur et qu’il n’avait pu être monté de la façon dont on espérait. Cette performance restait néanmoins encourageante et on espérait qu’il court en progrès cette fois.»

La joie a été grande à l’arrivée quand la casaque bleu marine, croix de St André, manches et toque rouges à étoiles bleu marine a passé le but en premier.

«Oui, la joie a été immense. Mon épouse Kirsty était celle qui était la plus heureuse. Remporter une course en tant qu’assistant entraîneur et de propriétaire est une joie qui a un goût particulier. La casaque, oui elle est neuve. J’avais voulu utiliser celle d’un ami qui nous a malheureusement quitté depuis quelques années déjà. Celle de Daniel Ha Hang qui était propriétaire chez Hugues Maigrot. Il fallait avoir l’aval de sa famille. Malheureusement son frère a émigré vers l’Australie et j’ai dû mettre les bouchées doubles pour avoir une casaque. »

Preetam Daby est tous les jours à Port-Louis où il est aux côtés de Simon Jones qui a ainsi remporté sa deuxième course de la saison. Par la suite, direction le centre Guy Desmarais pour voir d’autres chevaux.

«La vie en tant que jockey est dure. Je peux vous dire que celle d’entraîneur ne l’est pas moins. Il faut être présent tous les jours pour voir de près ce qui se passe. Simon Jones et moi, nous avons bien déterminé nos rôles et je peux dire que tout se passe bien et nous espérons avoir une bonne fin de saison. »