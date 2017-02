Préjugés et bêtises, quand tu nous tiens!

Je suis encore sous le coup de la sidération! Pour avoir lu et entendu ce qui a été dit par le responsable(?) d'un groupe dit socioculturel il y a quelques jours.

Tenir des propos, si primaires, ne révèle-t-il pas une mentalité ségrégationniste, pour dire le moins? : « La kanpagn » versus « lavil » dixit. Avec la connotation, qu'il a explicitée en termes de catégorie socioreligieuse, sinon ethno-culturelle… Et ce, en présence d'un chef de gouvernement. Oui, et ce, sans 'being taken to task', ni se faire immédiatement RÉDUIRE AU SILENCE pour incitation à des réactions grégaires subséquentes? Qu'en déduire? Certains s'emploient-ils à 'speak their mind' pour se rendre le plus crédible possible, comme affidé, auprès des princes du jour? Cela, qui plus est, dans le cadre d'une célébration religieuse, dans un lieu public considéré comme un sanctuaire? Qu’en penser?

Ce dévot, dont le groupe, comme les autres institutions religieuses, reçoit les subventions de l'État, per capita, relatives au nombre de ses coreligionnaires recensés. En oublie-t-il sa provenance? Que cet argent public a été récolté auprès de TOUS les citoyens-contributeurs des impôts comme des taxes indirectes et de la TVA, sans distinction ni discrimination aucunes? Préjugés si flagrants! Comment peut-on, au 21e siècle, en 2017, occulter le fait scientifique indéniable, irréfutable que nous tous, en tant qu'êtres humains, sommes faits de 99.9 % des mêmes molécules, de même sang, de même liquide? Que personne ne peut être catalogué et traité comme des 'more equal than equals because supposedly being Children of ...a lesser God'? Juste pour un critère arbitraire du lieu du pays d'origine, se référant à une ascendance datant de plusieurs générations et sautant à pieds joints sur ce que nous sommes tous devenus, à travers le temps, au vu de notre enracinement géographique sur NOTRE terroir !!! Défi inéluctable par rapport aux pièges de notre mental!

Le peuple ne gagnerait-il pas si les compatriotes s'employaient chacun, à se poser la question fondamentale essentielle pour la cohésion nationale : N'ai-je pas le devoir civique d'élever, au plus haut niveau, ma dimension spirituelle – fut-elle confessionnelle, incroyante ou non-croyante – pour, en conséquence, réduire l'affichage de mon appartenance religieuse, médiatisée à outrance?